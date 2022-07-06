Когда циклон в Новосибирске сменит жара? Отвечают синоптики
В конце недели погода может улучшиться
В Новосибирске ожидаются дожди 6 и 7 июля. На смену им придет солнечная погода и потепление.
В четверг, 7 июля, синоптики прогнозируют дождь, местами грозы. Ночью западный ветер, днем — северо-восточный силой 4–9 м/с. Температура ночью составит +13... +15 градусов, днем — +22... +24.
8 и 9 июля преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3–8 м/с с усилением днем до 13 м/с. В пятницу ночью температура опустится до +12... +14 градусов, днем воздух прогреется до +24... +26. В субботу, 9 июля, ночью ожидается +13... +15 градусов, днем — +26... +28 градусов.
— Сейчас над нами циклон, сегодня ночью проходили линии неустойчивости. Сегодня циклон сохраняется, но уже теряет свою силу. Максимальное развитие его пришлось на ночь, интенсивность становится меньше. Ожидаются небольшие дожди грозового характера. Завтра днем мы попадем в тыловую часть этого циклона, будем в зоне вторичного холодного фронта, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
По словам синоптика, постепенно в Новосибирской области начнет расти давление, что поспособствует рассеиванию облачности. После этого 8 и 9 июля в Новосибирске установится солнечная погода, температура повысится.
Сегодня ночью в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы города оказались затоплены. Посмотрите на снимках от наших читателей, как это было.