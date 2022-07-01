Ниже нормы: синоптики дали прогноз на начало июля в Новосибирске
Ночью температура будет опускаться до
В Новосибирске и области в первой декаде июля ожидается понижение температуры на 1–2 градуса ниже нормы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют прекращение дождей.
— Сейчас территория НСО находится в тылу за холодным фронтом, поэтому наблюдается слоистая облачность, осадки могут быть, но небольшой интенсивности. Грозовых явлений отмечаться не будет. Сегодня ночью местами небольшой дождь возможен в городе, а 2–4 июля осадки маловероятны, — рассказала НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
В Новосибирске 2 июля, в субботу, ожидается северо-западный ветер, температура ночью
— В прогнозе на первую декаду июля температура воздуха для этого времени года ожидается ниже нормы на 1–2 градуса. Очаг холода, наиболее прохладная погода будет наблюдаться на западе области. Предполагаем, что температура будет ниже нормы на 2 градуса. В других частях региона — на 1. Декада будет прохладной для территории города и области, — добавила Анна Лапчик.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на июль, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, стоит ли ждать сильного похолодания и дождей.