Травить не обязательно: пять проверенных способов избавиться от мышей в саду
Этот текст создан с любовью к животным и с заботой о садоводах
Как бы вы ни любили животных, в некоторых случаях им просто не место рядом с человеком. И сады с огородами — верное тому доказательство. Когда на сотках появляются мыши, даже преданные зоозащитники этим непрошеным гостям не очень-то рады. Можно, конечно, выпустить в поля стаю котов и списать всё на естественный отбор. Но что, если коты не справятся? Пришло время взять борьбу с грызунами в свои руки!
Способ первый: ядовитый
Это самый простой, эффективный и ядовитый способ, который прекрасно подойдет для безжалостных и кровожадных садоводов, не знающих слов любви к грызунам. Когда речь заходит о спасении урожая, тут не до солидарности с мышами. Так что отбрасываем в сторону тлетворные призывы в стиле Mouse lives matter и отправляемся за отравленными приманками. Производители давно выучили повадки и пристрастия мышей, так что с выбором отравы сложно промахнуться — она в любом случае будет привлекательной и смертоносной.
— Самый простой и недорогой вариант — зерновой, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Степан Костюченко. — Мало того, что для мышей это привычная пища, так они еще и растаскивают зерно по норам, где разделяют трапезу с другими собратьями. Отравленное зерно можно разложить небольшими порциями около нор, ходов и источников воды. Главный минус зерновой приманки в том, что она довольно быстро плесневеет и раскисает. В этом плане гранулированная приманка показывает себя лучше. А применяется она так же, как и зерновая.
Еще один вариант приманки — твердая. Это влагостойкие восковые брикеты с пищевыми добавками, которым самое место на открытых грядках. Мыши не могут пройти мимо ароматного лакомства, едят его и точат об него зубы, и такое пристрастие сводится к живописной иллюстрации фразы «любовь убивает».
Есть еще химические яды — родентициды. Но их использовать лучше всего под конец сезона, когда вы уже вряд ли вернетесь на участок. Потому что такие отравы могут навредить домашним животным, птицам и, чего доброго, детям. Да и правил безопасности столько, что в разгар садово-полевых работ с родентицидами точно лучше не связываться.
Способ второй: отпугивающий
Если кровожадные методы вам претят и вы против мышиного геноцида, можете попробовать просто распугать мышей. Благо для этого существует множество способов. Например, можно взять на вооружение тот факт, что грызуны не любят запах некоторых растений, который мы порой даже не чувствуем. Багульник, грецкий орех, чеснок, бузина, полынь, пижма, аптечная ромашка, кориандр — от этих растений мыши бегут, как от огня, так что если посадить эту зелень по периметру участка, вредители с большой долей вероятности к вам и носа не сунут.
Нашатырь и мята — еще пара неприятных для мышей запахов. Пропитайте маслом тряпки, добавьте эти самые нашатырь с мятой и разложите их там, где грызуны появляются чаще всего — рядом с их гнездами, в основании теплицы, рядом с компостными кучами, под досками садового домика. По запаху мыши поймут, что им тут не рады, и уйдут.
— Также отличное отпугивающее растение — бузина, — говорит агроном Елена Вяткина. — Секрет в том, что ее корни выделяют токсичную для мышей синильную кислоту. Можно посадить бузину возле компостной кучи или сарая, а на зиму — обвязать ветками бузины молодые плодовые деревья. Единственное, не каждый человек может безболезненно переносить присутствие бузины — у некоторых на нее бывает аллергия.
Ну и наконец, главный запах, которого остерегаются мыши, — запах кошки. Чтобы распугать непрошеных гостей, круглосуточно держать кошатину на участке не нужно — хватит и следов ее пребывания. Достаточно будет регулярно рассыпать по периметру сада и вокруг каждой постройки использованный наполнитель кошачьего туалета — вы от этого запаха не умрете, а мыши предпочтут поселиться подальше от всего этого.
Кроме отпугивающих запахов, мыши обходят стороной колючки. Поэтому смело берите на вооружение череду, репейник и чернокорень (его даже называют крысогоном) — семена этих растений цепляются к шкурам грызунов, что причиняет мышам множество неудобств. А зачем селиться там, где тебе неудобно?
Способ третий: порядочный
Мыши любят неприбранные участки. Для них это идеальные места для обустройства гнезд и рытья ходов. Логично, что в этом случае вам, как никогда, будет полезна уборка.
— Мыши не будут жить в чисто убранном саду, так что если вы приберете грядки, соберете упавшие ягоды и яблоки, отправите ботву в компостную яму, то мышам просто нечем будет поживиться, и с тоски и голода они забудут про ваш участок, — говорит Елена Вяткина. — Кроме того, от нашествия грызунов поможет перекопка тропинок и борозд между грядками — она нарушит мышиные ходы и отпугнет грызунов.
Способ четвертый: технический
Из технических средств, которые можно купить в специализированных магазинах, хорошо себя показали ультразвуковые отпугиватели. Они излучают волны, от которых мыши обращаются в бегство. Так что если регулярно включать эти устройства на даче, мыши начнут уходить. Метод работы таких отпугивателей проще некуда: воткнули в землю (чаще всего они работают на солнечных батареях) и время от времени меняете частоту волн, чтобы мыши не привыкали к одному режиму.
Способ пятый: рукотворный
Своими руками можно соорудить и ловушки, и отравы для грызунов. Если вы не хотите связываться с промышленными ядами, берите муку и известь (ее можно заменить гипсом, алебастром или шпатлевкой), насыпайте их в невысокую емкость в пропорции один к одному, а рядом поставьте еще одну емкость с водой. Объевшись мучной смеси, мышам непременно захочется пить, пить и пить, как результат — смертельное несварение.
Подобным образом работает и мелко нарезанная винная пробка, смоченная нерафинированным подсолнечным маслом. Положите приманку рядом с местами мышиного притяжения — когда грызуны вдоволь наедятся, пробка разбухнет в кишечнике и закупорит его. Приедете на участок — а вас там ждет Куликово поле в миниатюре. Его придется прибирать, и это, пожалуй, единственный минус самодельных приманок.
Если у вас есть немного свободного времени и вы готовы включить режим Кулибина, попробуйте сделать механический отпугиватель из пластиковой бутылки или алюминиевой банки. Для этого вам понадобится пластиковая полторашка (либо банка, если вы собрались жестить). Сделайте в ней несколько п-образных надрезов, отогните лопасти и прикрепите бутылку к металлическому штырю. Вертикально или горизонтально — не имеет значения. Главное, чтобы у вас получилась вертушка. Втыкайте несколько таких вертушек в землю по всему участку и ждите попутного ветра. Он раскрутит лопасти вашего нехитрого аппарата, что создаст вибрацию, которая по штырю уйдет в почву. Лишняя головная боль грызунам ни к чему, и они будут вынуждены капитулировать.
Если же в вас живет дух пирата, кричите «йо-хо-хо» (впрочем, это опционально) и отправляйте мышей в увлекательную прогулку по доске. Это знаменитый старинный вид казни, когда осужденный пиратами шел по доске, один конец которой вел в море. Упав, бедолага либо тонул в море, либо его съедали акулы. На дачных участках у нас, конечно, ни морей, ни акул, да и вместо преступников грызуны, так что будем импровизировать. Роль моря будет исполнять ведро с водой, роль доски — доска. Еще пригодится использованный аэрозольный баллончик, пустая пластиковая бутылка (0,5 будет достаточно) или банка из-под пива. Это будет цилиндр. Насадите его на проволоку (это будет ось), обклейте семечками или любой другой съедобной и ароматной приманкой и смажьте нерафинированным подсолнечным маслом. Закрепите цилиндр на ведре с водой, приставьте к ведру трап и ждите, когда осужденные мыши сами приведут ваш приговор в исполнение. Такая ловушка будет верой и правдой служить вам до первых серьезных заморозков.
Более морозоустойчивая вариация — ловушка с маслом. Обрежьте верхушку от пятилитровой пластиковой бутылки (кстати, оставшуюся «воронку» можно использовать при поливе помидор), а то, что осталось, вкопайте в землю и наполните пахучим растительным маслом. По вкусу можно добавить семечки или орехи. Пришедшие на соблазнительный аромат грызуны отправятся в скользкое плавание и не смогут выбраться из вашей хитроумной ловушки. Дальнейшую судьбу попавших в непростую жизненную ситуацию мышей вы вольны решать так, как вам заблагорассудится.