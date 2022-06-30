Травить не обязательно: пять проверенных способов избавиться от мышей в саду

Еще один вариант приманки — твердая. Это влагостойкие восковые брикеты с пищевыми добавками, которым самое место на открытых грядках. Мыши не могут пройти мимо ароматного лакомства, едят его и точат об него зубы, и такое пристрастие сводится к живописной иллюстрации фразы «любовь убивает».



Есть еще химические яды — родентициды. Но их использовать лучше всего под конец сезона, когда вы уже вряд ли вернетесь на участок. Потому что такие отравы могут навредить домашним животным, птицам и, чего доброго, детям. Да и правил безопасности столько, что в разгар садово-полевых работ с родентицидами точно лучше не связываться.

