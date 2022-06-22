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В Новосибирске потеплеет до +28: чего еще ждать от погоды до конца рабочей недели

Новосибирск находится в теплой части циклона с Урала

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В ближайшие два дня зонтики лучше не оставлять дома

В ближайшие два дня зонтики лучше не оставлять дома

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В Новосибирске 23 и 24 июня продолжатся дожди. Осадки будут кратковременными, при этом температура воздуха может подняться до +28 градусов.

— Сохраняется умеренно теплая погода. Сейчас через Урал перевалил циклон, он идет в северо-восточном направлении. Сам центр будет задевать только Томскую область. В южной теплой части циклона находится Новосибирская область, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

23 июня ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный силой 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью составит +15… +17 градусов, днем — +24... +26 градусов.

В пятницу, 24 июня, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4–9 м/с, местами до 14 м/с. Ночью ожидается температура +14... +16 градусов, днем — +26... +28 градусов.

25 июня ожидается погода преимущественно без осадков, юго-западный ветер силой 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. Синоптики прогнозируют температуру в +15... +17 градусов ночью и +27... +29 днем.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске до конца недели, который составили интернет-сервисы. По некоторым данным, дожди могут продлиться до следующего понедельника.

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