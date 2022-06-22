В Новосибирске потеплеет до +28: чего еще ждать от погоды до конца рабочей недели

В Новосибирске 23 и 24 июня продолжатся дожди. Осадки будут кратковременными, при этом температура воздуха может подняться до +28 градусов.



— Сохраняется умеренно теплая погода. Сейчас через Урал перевалил циклон, он идет в северо-восточном направлении. Сам центр будет задевать только Томскую область. В южной теплой части циклона находится Новосибирская область, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.