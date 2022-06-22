В Новосибирске потеплеет до +28: чего еще ждать от погоды до конца рабочей недели
Новосибирск находится в теплой части циклона с Урала
В Новосибирске 23 и 24 июня продолжатся дожди. Осадки будут кратковременными, при этом температура воздуха может подняться до +28 градусов.
— Сохраняется умеренно теплая погода. Сейчас через Урал перевалил циклон, он идет в северо-восточном направлении. Сам центр будет задевать только Томскую область. В южной теплой части циклона находится Новосибирская область, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
23 июня ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный силой
В пятницу, 24 июня, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный
25 июня ожидается погода преимущественно без осадков, юго-западный ветер силой
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске до конца недели, который составили интернет-сервисы. По некоторым данным, дожди могут продлиться до следующего понедельника.