Какой будет погода в Новосибирске до конца недели? Изучаем данные интернет-сервисов
Новосибирцев предупреждают о дождях
До конца этой недели в Новосибирске ожидается жаркая погода, при этом возможны дожди. НГС изучил прогноз, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.
По данным «Яндекс.Погоды», до конца недели будет облачно, а дневная температура установится на уровне
Как сообщает сайт Gismeteo, в среду, субботу и воскресенье стоит ждать грозовых дождей, слабый дождь возможен в четверг. В остальные дни будет облачно.
По данным сервиса RusMeteo, дожди начнутся в среду и не будут прекращаться всю оставшуюся неделю. При этом ожидается слабый ветер
Накануне прогноз погоды на три дня составили синоптики новосибирского Гидрометцентра. Они предупредили о дожде и порывах ветра.