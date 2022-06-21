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Какой будет погода в Новосибирске до конца недели? Изучаем данные интернет-сервисов

Новосибирцев предупреждают о дождях

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Погода будет неустойчивой

Погода будет неустойчивой

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До конца этой недели в Новосибирске ожидается жаркая погода, при этом возможны дожди. НГС изучил прогноз, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

По данным «Яндекс.Погоды», до конца недели будет облачно, а дневная температура установится на уровне +25... +26 градусов. Завтра, 22 июня, возможен дождь.

Ночью температура составит <nobr class="_">+16... +19</nobr> градусов

Ночью температура составит +16... +19 градусов

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Как сообщает сайт Gismeteo, в среду, субботу и воскресенье стоит ждать грозовых дождей, слабый дождь возможен в четверг. В остальные дни будет облачно.

Дневные температуры составят <nobr class="_">+21... +28</nobr> градусов, ночные — <nobr class="_">+14... +16</nobr>

Дневные температуры составят +21... +28 градусов, ночные — +14... +16

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По данным сервиса RusMeteo, дожди начнутся в среду и не будут прекращаться всю оставшуюся неделю. При этом ожидается слабый ветер 4–6 м/с.

Днем воздух будет прогреваться до <nobr class="_">+24... +28</nobr> градусов, ночью — до <nobr class="_">+14... +18</nobr>

Днем воздух будет прогреваться до +24... +28 градусов, ночью — до +14... +18

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Накануне прогноз погоды на три дня составили синоптики новосибирского Гидрометцентра. Они предупредили о дожде и порывах ветра.

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