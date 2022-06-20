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Днем до +27 градусов и дождь: синоптики составили новый прогноз для Новосибирска

Ожидается, что ветер в порывах будет достигать 14 м/с

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Дожди будут лить в разных районах города

Дожди будут лить в разных районах города

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В первой половине этой недели в Новосибирске ожидаются кратковременные грозовые дожди. Дневная температура будет подниматься до +27 градусов.

— Воздушная масса теплая, влажная, с развитием облачности в основном в дневные часы. Дожди будут идти не повсеместно, в основном ночью и в конце дня с развитием облачности, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

21 июня, во вторник, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер силой 3–8 м/с с усилением до 13 м/с днем. Ночная температура составит +13... +15 градусов, дневная — +25... +27 градусов.

22 июня ожидается юго-западный ветер 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью воздух прогреется до +16... +18 градусов, днем — до +25... +27 градусов.

В четверг, 23 июня, возможен западный ветер с переходом на северо-западный силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с днем. Ночная температура +15... +17 градусов, дневная — +24... +26 градусов.

На этой неделе в Новосибирске начнется астрономическое лето. 21 июня будет самый длинный световой день в году.

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