Днем до +27 градусов и дождь: синоптики составили новый прогноз для Новосибирска
Ожидается, что ветер в порывах будет достигать
В первой половине этой недели в Новосибирске ожидаются кратковременные грозовые дожди. Дневная температура будет подниматься до +27 градусов.
— Воздушная масса теплая, влажная, с развитием облачности в основном в дневные часы. Дожди будут идти не повсеместно, в основном ночью и в конце дня с развитием облачности, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
21 июня, во вторник, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер силой
22 июня ожидается юго-западный ветер
В четверг, 23 июня, возможен западный ветер с переходом на северо-западный силой
На этой неделе в Новосибирске начнется астрономическое лето. 21 июня будет самый длинный световой день в году.