Днем до +27 градусов и дождь: синоптики составили новый прогноз для Новосибирска

В первой половине этой недели в Новосибирске ожидаются кратковременные грозовые дожди. Дневная температура будет подниматься до +27 градусов.

— Воздушная масса теплая, влажная, с развитием облачности в основном в дневные часы. Дожди будут идти не повсеместно, в основном ночью и в конце дня с развитием облачности, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.