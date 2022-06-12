«Минут 10 шел»: в Новосибирской области выпал крупный град — у огородников побило посадки
Очевидцы сняли непогоду на видео
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Накануне вечером в Новосибирской области выпал крупный град. За короткое время он успел подпортить урожай местным жителям. Под обстрел стихии попал Куйбышевский район.
— Побило помидоры, которые были высажены из теплицы, капусту. Вишню всю сбило, ту, что оставалась после заморозков летних. Минут 10 град шел, с небольшим перерывчиком, но этого хватило, — рассказал местный житель Алексей.
Местные жители сняли град на видео.
Также вчера град выпал и в Караканском бору. Очевидцы поделились фотографиями и видео.
Недавно НГС рассказывал дачникам, как защитить свой огород от непогоды.