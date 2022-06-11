Сажайте картошку позже соседей: 20 проверенных способов избавиться от колорадского жука

Используем правильную агротехнику

Колорадского жука, говорят садоводы, можно перехитрить. А всё благодаря тому, что температура земли, при которой просыпается вредитель и при которой начинают сажать картошку, — одинаковая. Поэтому не торопимся ничего сажать, а первым делом прикопаем приманки.



— Можно нарезать картошку, смочить тем же карбофосом или мочевиной, разложить по полю и прикопать, — говорит садовод Лидия Акимова. — Когда молодой жук выйдет из земли, он увидит, что картошки нет, но зато есть приманки, к ним он и придет. Там вы его и отловите, после чего можно приступать к посадкам. Получается, когда вы будете сажать свой картофель, жук уже начнет летать, но на вашем участке картофеля нет. Соответственно, он полетит к вашим соседям, которые умудрились посадить картошку раньше вас.

