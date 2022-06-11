Сажайте картошку позже соседей: 20 проверенных способов избавиться от колорадского жука
Можно залить всё пестицидами, но пожалейте картошку!
Версий о том, каким образом колорадский жук оказался на российских полях, — десятки. Находятся даже те, кто говорит, что их специально в спичечных коробках развозили по СССР делегаты из стран Варшавского договора. Оставим эти головокружительные теории заговора тем, кто их распространяет, и разберемся лучше, как избавиться от колорадского жука, который решил разбить на ваших картофельных всходах столовую и родильный дом.
Собираем руками
Самый древний и простой способ избавиться от колорадских жуков и их личинок — собирать их руками и уничтожать. Кто-то топит их в бензине или крепком соляном растворе, кто-то давит — здесь всё зависит от фантазии колорадских палачей. Но такая методика подходит только для тех, у кого не так уж много картофеля посажено, — проверка пары-тройки рядков много времени не отнимет. А вот когда вы выращиваете целое поле картошки — здесь можно гулять между кустов круглосуточно. Так что берем на вооружение проверенные дачниками методы — народные и природные.
Используем правильную агротехнику
Колорадского жука, говорят садоводы, можно перехитрить. А всё благодаря тому, что температура земли, при которой просыпается вредитель и при которой начинают сажать картошку, — одинаковая. Поэтому не торопимся ничего сажать, а первым делом прикопаем приманки.
— Можно нарезать картошку, смочить тем же карбофосом или мочевиной, разложить по полю и прикопать, — говорит садовод Лидия Акимова. — Когда молодой жук выйдет из земли, он увидит, что картошки нет, но зато есть приманки, к ним он и придет. Там вы его и отловите, после чего можно приступать к посадкам. Получается, когда вы будете сажать свой картофель, жук уже начнет летать, но на вашем участке картофеля нет. Соответственно, он полетит к вашим соседям, которые умудрились посадить картошку раньше вас.
Опудриваем
Одним из эффективных методов борьбы с колорадским жуком считается опудривание золой, при этом самой действенной считается березовая зола. Еще лучше, если вы смешаете ее с полынью.
— Можно нарубить граммов триста полыни, добавить пару стаканов золы, залить это всё кипятком, настоять, процедить, довести до десяти литров, и этим раствором вы можете опрыскивать картофель, — говорит Лидия Акимова. — Очень хорошо даже влажный картофель просто обсыпать древесной золой. Рекомендуется делать это поутру, пока листья еще влажные от росы, или после дождя. Даже при однократном опылении (из расчета 10 килограммов золы на одну сотку) через
Кроме золы, опудривать картофель можно кукурузной мукой. Такие опудривания делают по влажным листьям. Намокая, мука заметно увеличивается в объеме, а разбухая в желудке жука, приведет вредителя к верной смерти.
Посыпаем междурядья опилками
Чувствительный к запаху свежего дерева колорадский жук будет обходить ваши картофельные плантации стороной, если посыпать землю между кустами картофеля свежими опилками — сосновыми или березовыми. До цветения это советуют делать один раз в две недели, а после — один раз в месяц.
Опрыскиваем настоями и отварами
На самом деле растений, которых боятся колорадские жуки, куда больше, чем можно себе представить. Собрали некоторые из них в одной большой инфографике. Сохраните себе и пользуйтесь в любой удобный момент.
— В последнее время получила популярность такая обработка:
Еще одно хорошее отпугивающее средство — корень девясила. Заварите 100 граммов девясила литром кипятка, разведите на 10 литров и периодически поливайте этим раствором грядку. Запах девясила отгоняет и отпугивает колорадского жука. Также для отпугивания колорадского жука можно использовать березовый деготь.
— Берем пустую пластиковую полуторалитровую бутылку, наливаем в нее две чайные ложки дегтя, разводим теплой водой и хорошенько взбалтываем, — говорит садовод Виктор Базарьев. — В крышке сверлим небольшие дырки и делаем брызгалку. Когда пойдет колорадский жук, я беру эту бутылку и прохожусь по всей картошке. Деготь, во-первых, отгоняет колорадского жука. Во-вторых, все насекомые, комары, мошки, тоже все убегают, все боятся дегтя. Дней на десять такой обработки хватает.
Сажаем растения-репелленты
СЮЖЕТ
В борьбе с колорадским жуком вам могут помочь и некоторые растения. Достаточно посадить их рядом с картошкой, в междурядья, по периметру или по диагонали. Отличными природными барьерами будут бархатцы, календула, кориандр, настурция и ночная фиалка. Запах этих растений жукам наиболее неприятен, поэтому они будут облетать ваш картофель стороной.