Две недели дождей и жара в +32 градуса: какой погоды ждать летом в Новосибирске
Изучаем прогнозы трех интернет-сервисов
До начала лета осталось чуть больше недели. Многие уже начали планировать отдых — выбирать маршрут, покупать билеты и бронировать отели. Но всё же большую часть лета горожане, как правило, проводят в Новосибирске или на даче неподалеку. Поэтому НГС изучил прогнозы погоды на лето, которые составили специальные интернет-сервисы. Читайте, когда стоит ждать жару.
По данным сайта World Weather, в июне дневные температуры будут держаться на уровне
В июле температура поднимется, но незначительно. Днем будет от +22 до +26 градусов, ночью — от +17 до +20.
В августе температура будет постепенно понижаться и в последнюю неделю месяца составит
Сервис RusMeteo сообщает, что с 13 по 30 июня в Новосибирске ожидаются ежедневные дожди (кроме 14 и 29 июня), иногда с грозами. При этом температура в течение суток составит
В июле сайт также прогнозирует дожди, но в меньшем количестве. 4 и 5 июля ожидается потепление до
Первая половина августа также ожидается очень дождливой, однако неделя с
По прогнозу сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры будут держаться на уровне от +18 до +24 градуса, ночные — от +11 до +18. Дождь ожидается в течение пяти дней.
Июль также ожидается теплым, без резких перепадов. Дневные температуры —
В августе заметно понижение дневных температур до
В конце марта Гидрометцентр России составил предварительный прогноз погоды на лето. Согласно этим данным, в Новосибирской области не ожидаются серьезные погодные аномалии, но они могут возникнуть в соседних регионах. Рассказываем подробности.