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Две недели дождей и жара в +32 градуса: какой погоды ждать летом в Новосибирске

Изучаем прогнозы трех интернет-сервисов

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В городе будет много солнечных дней

В городе будет много солнечных дней

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До начала лета осталось чуть больше недели. Многие уже начали планировать отдых — выбирать маршрут, покупать билеты и бронировать отели. Но всё же большую часть лета горожане, как правило, проводят в Новосибирске или на даче неподалеку. Поэтому НГС изучил прогнозы погоды на лето, которые составили специальные интернет-сервисы. Читайте, когда стоит ждать жару.

По данным сайта World Weather, в июне дневные температуры будут держаться на уровне +21... +25 градусов, у ночных разброс будет больше — от +11 до +20 градусов. Большую часть дней будет облачно.

Ожидается, что в июне будет сухая погода

Ожидается, что в июне будет сухая погода

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В июле температура поднимется, но незначительно. Днем будет от +22 до +26 градусов, ночью — от +17 до +20.

6 июля возможен дождь

6 июля возможен дождь

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В августе температура будет постепенно понижаться и в последнюю неделю месяца составит +20... +23 градуса. При этом первая неделя ожидается солнечной и теплой, с температурой +23... +25 градусов.

Воздух по ночам может прогреваться до <nobr class="_">+15... +18</nobr> градусов

Воздух по ночам может прогреваться до +15... +18 градусов

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Сервис RusMeteo сообщает, что с 13 по 30 июня в Новосибирске ожидаются ежедневные дожди (кроме 14 и 29 июня), иногда с грозами. При этом температура в течение суток составит +13... +28 градусов. Начало месяца ожидается солнечным и жарким.

В первые дни лета ожидается жара в +28 градусов

В первые дни лета ожидается жара в +28 градусов

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В июле сайт также прогнозирует дожди, но в меньшем количестве. 4 и 5 июля ожидается потепление до +31... +32 градусов. В последнюю неделю возможны перепады температуры с +27 до +21 градуса.

Непрерывные ливни возможны с 13 по 19 июля

Непрерывные ливни возможны с 13 по 19 июля

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Первая половина августа также ожидается очень дождливой, однако неделя с 22-го по 28-е число будет сухой и облачной. Согласно прогнозу, температура в этом месяце составит +16... +27 градусов.

К концу месяца похолодает до +17 градусов

К концу месяца похолодает до +17 градусов

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По прогнозу сайта «Яндекс.Погода», дневные температуры будут держаться на уровне от +18 до +24 градуса, ночные — от +11 до +18. Дождь ожидается в течение пяти дней.

«Яндекс.Погода» не прогнозирует скачков температуры

«Яндекс.Погода» не прогнозирует скачков температуры

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Июль также ожидается теплым, без резких перепадов. Дневные температуры — +21... +26 градусов, ночные — +16... +19.

Самым жарким днем может стать <nobr class="_">14 июля</nobr>, когда потеплеет до +26 градусов

Самым жарким днем может стать 14 июля, когда потеплеет до +26 градусов

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В августе заметно понижение дневных температур до +17... +23 градусов, ночных — до +12... +17 градусов.

Дождей, как и в предыдущие месяцы лета, по прогнозу «Яндекса», будет мало

Дождей, как и в предыдущие месяцы лета, по прогнозу «Яндекса», будет мало

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В конце марта Гидрометцентр России составил предварительный прогноз погоды на лето. Согласно этим данным, в Новосибирской области не ожидаются серьезные погодные аномалии, но они могут возникнуть в соседних регионах. Рассказываем подробности.

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