Две недели дождей и жара в +32 градуса: какой погоды ждать летом в Новосибирске

До начала лета осталось чуть больше недели. Многие уже начали планировать отдых — выбирать маршрут, покупать билеты и бронировать отели. Но всё же большую часть лета горожане, как правило, проводят в Новосибирске или на даче неподалеку. Поэтому НГС изучил прогнозы погоды на лето, которые составили специальные интернет-сервисы. Читайте, когда стоит ждать жару.