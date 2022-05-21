Лето в Крыму — 2022: цены на отели, как сэкономить на проживании и добраться на полуостров
Отельеры предлагают туристам гибкую систему бронирования, но ажиотажа пока не наблюдается
— Наденьте маску, пожалуйста, иначе товары не пробью!
— Да в Крыму маска должна быть сразу с трубкой и ластами!
Очередь у кассы керченского супермаркета хохочет на разные голоса. По числу покупателей без медицинских масок понятно, что первые туристы на полуостров уже прибыли. В отличие от большинства регионов России, в Крыму маски — еще обязательный «аксессуар» в общественных местах, магазинах, транспорте. Зато никаких справок о вакцинации и наличии антител предъявлять по прибытию и заселению в отели уже не нужно. Крым открыт для всех туристов. Только туристы пока не спешат.
— В этом году на майские праздники средства размещения были заполнены на 40–60 процентов в зависимости от места. Ялта и Южный берег, как обычно, пользуются самой большой популярностью, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель ассоциации малых отелей Крыма. — В прошлом году явка на майские была почти стопроцентная. Предварительное бронирование на летние месяцы пока тоже 40–60 процентов. Многие еще выжидают, другие, наоборот, отменяют бронь, сделанную зимой. Надеемся, что число туристов увеличится ближе к началу купального сезона.
На это рассчитывает вся туристическая отрасль полуострова. По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, регион завершает последние приготовления:
— К купальному сезону готовятся около 450 пляжей — сотрудники МЧС обследуют акваторию морского дна. Завершаются работы по благоустройству пляжей, устраняются последствия штормов, налаживается сервис. В высокий сезон в Крыму работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест.
Но по прогнозам аналитиков туристического бизнеса, в этом году они вряд ли будут полностью заполнены. И причин для этого несколько: отсутствие авиасообщения, падение доходов и общая тревожность за происходящее в стране и мире.
Больше воздуха
Но, если посмотреть на ситуацию глазами отдыхающих, в снижении туристического потока на полуостров есть и положительные стороны. Например, отсутствие давки, которую отдыхающие испытали на полуострове в прошлом году. В блогах и на форумах большинство туристов жаловались на гигантские очереди, которые выстраивались к любому объекту — от музея до общественного туалета.
Чтобы подняться на вершину Ай-Петри по канатной дороге, на станции в Мисхоре нужно было провести два — два с половиной часа, так как все желающие не помещались в вагончики. Такая же история была в музеях — гидов просто не хватало на все группы. Даже в кофейни, которых в каждом городе Крыма открылось великое множество, стояли километровые очереди, чтобы взять стаканчик с собой. А места за столиком можно было так и не дождаться.
Нынешняя ситуация, возможно, не позволит заработать на туристах так же хорошо, как в «коронавирусном» 2021 году, зато сами отдыхающие смогут почувствовать себя значительно свободней во всех смыслах этого слова.
Можно ли отменять бронь
Многие забронировали места и теперь волнуются — смогут ли передвинуть даты или вернуть деньги без потерь и штрафов, если изменятся планы или возможности или если будет неудобно добираться (об этом ниже).
В этом сезоне многие отели и пансионаты Крыма идут навстречу отдыхающим.
— К сожалению, у нас нет общего списка средств размещения, которые в этом году решили отменить штраф за перенос или отмену брони, — рассказали нам в Министерстве курортов и туризма Крыма. — Но, выбирая место для отдыха, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у отеля или пансионата такая услуга. И лучше, чтобы этот пункт был внесен в договор, дабы избежать проблем в дальнейшем.
Те же отели, что не ввели совершенно бесплатную отмену бронирования, намного продлили возможности этого шага. Например, у одного из самых популярных отелей Yalta Intourist отменить заказанный номер можно за три дня до заезда и получить всю сумму полностью без штрафов.
Цены стоят
— Когда в январе я услышала, что цены на отдых в нынешнем сезоне постараются сохранить такими же, как в 2021 году, рассмеялась — никогда такого не было, чтобы цены на отдых в Крыму не росли год от года, — говорит жительница Севастополя Виктория Торбеева. — А сейчас получается, что мы стали свидетелями редкого явления — обещания чиновников, отвечающих за туризм на полуострове, оказались правдивыми.
В марте цены и правда рванули вверх, отельеры испугались резкого скачка инфляции. Но теперь стоимость номеров и других туристических услуг во многих отелях опустилась до цен 2021 года.
И можно найти варианты удешевить отдых. Например, программу «Мы вместе.Туризм». Это проект Ростуризма, который объединяет туроператоров и отельеров. Такой союз позволяет предложить туристам дополнительные скидки или акции, специальные ценовые условия — узнать, что предлагают отдыхающим в Крыму можно по ссылке https://travelcrimea.com/mivmeste/20220418/2296740.html
Пока только 10 крымских санаториев, пансионатов и отелей присоединились к этой акции. Но в Министерстве курортов и туризма полуострова считают, что в течение сезона таких средств размещения станет гораздо больше.
К тому же многие отели и санатории не стали поднимать цены на высокий сезон — июль и август, оставив их такими же, как в июне. А некоторые уже сейчас дают скидки на проживание, если длительность бронирования превышает 20 дней. В общем, стараются компенсировать отдыхающим проблему с логистикой. Именно отмена авиарейсов стала главной причиной уменьшения турпотока, а как следствие — снижения цен на отдых в Крыму.
На колесах
— Если собираетесь в августе в Крым, рекомендую уже сейчас озаботиться железнодорожными билетами, — советует Оксана Светлова, представитель туристической фирмы «Ласпи». — Многие надеются, что аэропорт Симферополя летом заработает, мы тоже надеемся. Советую всем купить билеты и на самолет, и на поезд. Возобновятся полеты, билет на поезд можно сдать, а вот купить его летом будет сложно.
Пока поезда соединяющие материковую Россию с полуостровом не справляются с числом пассажиров. Да и не каждый готов потратить на путешествие к морю 3–4 дня.
А пока аналитики турбизнеса прогнозируют, что основная часть отдыхающих прибудет летом на собственных автомобилях. Этот вид транспорта был основным и прежде — до 60 процентов туристов в год прибывало в Крым на собственных колесах. А вот справится ли местная инфраструктура — вопрос. Число парковок всё еще недостаточно, количество заправок на трассе «Таврида» увеличивается не быстро, да и сами узенькие улочки курортных городов и поселков будут запружены машинами.
— У путешествия на собственной машине есть минусы, но и преимущества — можно забронировать номер в поселке вдали от моря, так как он дешевле, и ездить каждый день на разные пляжи. Так можно значительно сэкономить на проживании и увидеть гораздо больше интересных мест, — советует Кирилл Севостьянов, владелец частного гостевого дома в селе Запрудное. — Например, от нас до Алушты полчаса на машине, а цена за номер дешевле в два раза, да и толкотни из отдыхающих нет.