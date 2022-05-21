Лето в Крыму — 2022: цены на отели, как сэкономить на проживании и добраться на полуостров

На это рассчитывает вся туристическая отрасль полуострова. По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, регион завершает последние приготовления:



— К купальному сезону готовятся около 450 пляжей — сотрудники МЧС обследуют акваторию морского дна. Завершаются работы по благоустройству пляжей, устраняются последствия штормов, налаживается сервис. В высокий сезон в Крыму работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест.



Но по прогнозам аналитиков туристического бизнеса, в этом году они вряд ли будут полностью заполнены. И причин для этого несколько: отсутствие авиасообщения, падение доходов и общая тревожность за происходящее в стране и мире.

