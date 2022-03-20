Что будет с летним отдыхом? Отельеры в Сочи ждут ажиотажный спрос и уже повышают цены

При этом повышение цен не связано со стартом с 15 марта программы кешбэка, отельеры утверждают: номера подорожали из-за роста цен на продукты, особенно это коснулось санаториев, в которых предусмотрено трехразовое питание. А отели подняли цены из-за повышения стоимости постельного белья, расходных материалов, бытовой химии. Белье уже подорожало в среднем на 40 процентов, но и срок его эксплуатации большой, поэтому это объяснение отельеров кажется странным. Возможно, они перестраховываются, поскольку цены на всё растут каждый день и неизвестно, что будет дальше.



— Сейчас эти все решения принимают хаотично. И прячутся за эти формулировки, что цена на продукты поднялась, — говорит Валерий Сычев. Он считает, что повышение стоимости проживания в отелях — фактор больше психологический, поскольку отельеры не знают, какие счета им выставят завтра. Цены меняются «с колес», сегодня одна себестоимость мебели и расходников, завтра — совершенно другая. Сейчас поставщики называют реальную стоимость только в момент оплаты. И такая ситуация может продлиться до лета, возможно, к этому времени цены устаканятся.