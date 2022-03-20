Что будет с летним отдыхом? Отельеры в Сочи ждут ажиотажный спрос и уже повышают цены

Туристический рынок Сочи лихорадит, никто не знает, что будет завтра. За неделю цены в отелях курорта выросли на 10 процентов. «Букинг» ничто не заменит: такую оценку происходящему в курортной отрасли дал заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев. Он отмечает, что практически все отели, с которыми работает туроператор, либо уже подняли цены, либо планируют это сделать.
— Приблизительно на 300–400 рублей за номер в сутки подорожал апрель — май, где-то на 700–1000 рублей — лето. У каждого разная стоимость, но я примерно оцениваю, что цены выросли на 10 процентов, — сообщил Валерий Сычев.
При этом повышение цен не связано со стартом с 15 марта программы кешбэка, отельеры утверждают: номера подорожали из-за роста цен на продукты, особенно это коснулось санаториев, в которых предусмотрено трехразовое питание. А отели подняли цены из-за повышения стоимости постельного белья, расходных материалов, бытовой химии. Белье уже подорожало в среднем на 40 процентов, но и срок его эксплуатации большой, поэтому это объяснение отельеров кажется странным. Возможно, они перестраховываются, поскольку цены на всё растут каждый день и неизвестно, что будет дальше.
— Сейчас эти все решения принимают хаотично. И прячутся за эти формулировки, что цена на продукты поднялась, — говорит Валерий Сычев. Он считает, что повышение стоимости проживания в отелях — фактор больше психологический, поскольку отельеры не знают, какие счета им выставят завтра. Цены меняются «с колес», сегодня одна себестоимость мебели и расходников, завтра — совершенно другая. Сейчас поставщики называют реальную стоимость только в момент оплаты. И такая ситуация может продлиться до лета, возможно, к этому времени цены устаканятся.
Таксисты возьмут на себя роль «Букинга»?
Потенциальные туристы быстрее пришли в себя после начала спецоперации на Украине, чем отельеры. Две недели у туроператоров был фактически полный штиль. А сейчас началось активное бронирование. Начали с ближайших заездов, то есть сегодня решили, а через несколько дней уже приехали, а после мартовских праздников возобновилось и перспективное бронирование. Тем более аэропорт Сочи работает в штатном режиме и сейчас является временным хабом для воздушных гаваней Краснодара, Геленджика и Анапы.
— Люди пережили первый шок, поняли, что зарубежных курортов не будет, стали перестраивать планы на отдых. Есть все шансы, что у нас будет гиперажиотажный спрос на Сочи, и уже «стопы» появляются, — говорит Валерий Сычев. — Единственное, что может омрачить суперпродуктивный туристический сезон — это уход с российского туристического рынка «Букинга». Особенно пострадают небольшие независимые отели. У них около 50 процентов номеров продавалось именно через сервис.
Валерий Сычев определил пользователей «Букинга» как мобильных современных людей, которые планируют отдых в последний момент, приезжают ненадолго. И часто меняют отели: сегодня в одном месте сняли номер, переночевали две ночи, а потом поехали дальше, чтобы посетить как можно больше интересных мест. Вот санатории совсем не пострадают от ухода сервиса, у них клиенты взрослые, едут на лечение, планируют его заранее, как правило, через туроператоров.
— «Букинг» уже более 10 лет на рынке, и всё это время его пытались победить, но никто не смог. И в ближайшее время никто не заменит. Это прежде всего маркетинг и удобство. И удобные платежи — это ключевой момент: все пользовались и это всем нравилось, — считает Валерий. — Но при этом «Букинг» вкладывал огромные ресурсы в рекламу. Даже те, кто искал конкретный отель напрямую, всё равно попадали на страницу сервиса. Сейчас у отелей появляется возможность через рекламу привлечь к себе прямые продажи. Но пока это очень маленький процент.
Понятно, что люди куда-то приедут, они в любом случае поедут. И не исключено, что в аэропортах и на вокзалах опять появятся бабушки с объявлениями «Сдаю жилье» или таксисты снова возьмут на себя роль «Букинга». А еще есть вариант для отелей: размещать объявления на «Авито».
Новая жизнь турфирм
Всё новое — это хорошо забытое старое. Ведь многие помнят, как в
— «Букинг» изначально был заточен под продажу городских отелей: кровать и завтрак. Качество собственно услуги не сильно важно: главные цели туриста — не качество номера и отель, а какое-то дело в городе. У курортных отелей и тем более у санаториев — специфика совершенно иная, — считает Дмитрий. — Гость приезжает на курорт надолго, от 10 дней, и для него важен объект размещения, его качество, дополнительные услуги, которые он оказывает.
По опыту Богданова, через «Букинг» 98% гостей бронировали далеко не лучший из имеющихся вариантов. Более того, даже в этот сервис отели в последние пару лет стали выкладывать по 2–3 номера, а остальное реализовывали по другим каналам продаж.
— Поэтому все онлайн-системы пусть будут в помощь менеджерам по туризму и 5% самых опытных путешественников. А остальным рекомендую найти себе партнера в лице хорошей турфирмы и работать с ними. А журналистам, блогерам, чиновникам от туризма надо перестать пиарить онлайн-системы и начать рекомендовать по-настоящему хороших туроператоров, — говорит Дмитрий. — Кроме того, если при заказе на «Букинге» отель выглядел прекрасно, а на деле всё оказалось не так радужно, предъявлять уже некому, а туроператор отвечает за свои слова и не будет рисковать своей репутацией.
«Ищем другие пути»
Сами отельеры настроены не так оптимистично. Ситуация и без того сложная, а еще нужно искать варианты продаж. Они немного растеряны, так же как россияне, которые привыкли выбирать номера на сервисе с удобным интерфейсом.
— Продажи действительно упали, «Букинг» приносил нам почти 80% продаж, сейчас через сайт — не больше 5%. Теперь нужен специальный человек, который будет обрабатывать устные бронирования, людей много звонит. И сайт нужно дорабатывать именно под продажи. Делаем рассылки постоянным клиентам. Связываемся с туроператорами, на них вся надежда, — сообщила корреспонденту SOCHI1.RU управляющая одного из сочинских отелей Оксана.
Ассоциация туроператоров России считает, что запуск кешбэка с 15 марта дал толчок возобновлению бронирования, при этом россияне при краткосрочном планировании выбирают отдых недалеко от дома. Чтобы, «если что», можно было быстро вернуться. Спрос на лето на курорты Краснодарского края с началом спецоперации упал, но потом начал восстанавливаться. И аннуляций нет. Уже понятно, что в ближайшее время международное сообщение не откроется, а отели юга России решили досрочно, с конца апреля, начать курортный сезон.
СЮЖЕТ
Тем, кто хочет провести отпуск на море, нужно уже определяться, говорят туроператоры, бронирование идет так резво, что скоро все номера в хороших отелях расхватают. В Абхазии уже есть дефицит на качественные объекты размещения.