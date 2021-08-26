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Сколько дней осталось до возвращения холода в Новосибирск? Синоптики составили прогноз

Заканчивается последняя летняя неделя

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К Новосибирску подступает холодный фронт

К Новосибирску подступает холодный фронт

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В последние дни лета в Новосибирске пойдут дожди

В Новосибирске лето закончится дождями и грозами, рассказали синоптики. Теплая погода продержится еще несколько дней.

— Мы завтра, 27 августа, еще находимся под влиянием теплых циклонов воздушных, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В пятницу, 27 августа, в Новосибирске будет без осадков, ветер восточный 3–8 м/с, температура ночью +14... +16 градусов, а днем +28... +30 градусов.

В субботу, 28 августа, без осадков, ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +13... +15 градусов, днем +26... +28 градусов.

— С 29 августа будет приходить холодный фронт, ожидается ветер, осадки, неустойчивая погода, понижение температур. Уходит антициклон, который определял хорошую погоду, и вторгается холодная масса с северо-запада, — рассказали синоптики.

В воскресенье, 29 августа, будет дуть восточный ветер скоростью 3–8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +13... +15 градусов, днем — +23... +25 градусов. В понедельник, 30 августа, будет около +21... +23 градуса.

НГС обсудил с экспертами очевидные погодные аномалии, чтобы разобраться в их причинах и понять, чего ждать от климата дальше.

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дождьклиматпогода
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