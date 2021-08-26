Сколько дней осталось до возвращения холода в Новосибирск? Синоптики составили прогноз

В последние дни лета в Новосибирске пойдут дожди
В Новосибирске лето закончится дождями и грозами, рассказали синоптики. Теплая погода продержится еще несколько дней.
— Мы завтра, 27 августа, еще находимся под влиянием теплых циклонов воздушных, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В пятницу, 27 августа, в Новосибирске будет без осадков, ветер восточный
В субботу, 28 августа, без осадков, ветер северо-восточный
— С 29 августа будет приходить холодный фронт, ожидается ветер, осадки, неустойчивая погода, понижение температур. Уходит антициклон, который определял хорошую погоду, и вторгается холодная масса с северо-запада, — рассказали синоптики.
В воскресенье, 29 августа, будет дуть восточный ветер скоростью
НГС обсудил с экспертами очевидные погодные аномалии, чтобы разобраться в их причинах и понять, чего ждать от климата дальше.