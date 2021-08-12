Горькая попка: что делать, чтобы огурцы не горчили

— Но я сталкивалась с тем, что на пакете у партенокарпика было написано, что он генетически не имеет горечи, а он всё равно горчил, — рассказывает фермер Татьяна Гаврилина. — Горечь накапливается обычно в кожуре, и иногда достаточно просто почистить огурец. Кукурбитацин, хотя он и имеется в огурце, его не всегда много. Он накапливается по мере роста плода. Особенно много его становится, когда огурец попадает в неблагоприятные условия.



Какие условия нужны для огурцов?

На горечь огурцов, кроме непосредственно кукурбитацинов, могут влиять сразу несколько внешних факторов. Первая и самая частая причина того, что огурцы горчат, — нерегулярный полив.

