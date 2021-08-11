«Мы не сможем вас вылечить»: Абхазия толпами принимает россиян, а заболевших просят собирать вещи и уезжать

«Через неделю отдыха почувствовала себя плохо»

— Я прилетела 24 июля и сразу на такси поехала на границу. Там была большая очередь, больше трех часов простояли на жаре. Прекрасная природа и теплое море быстро сгладили это неудобство. Это было волшебно. Я выбрала Пицунду по отзывам. И они не обманули. Шикарный пляж с мелкой-мелкой галькой и сосны. Через неделю отдыха я почувствовала себя очень плохо. Сначала была надежда, что перегрелась или отравилась чем-то несвежим, — рассказывает Виктория, два дня она пролежала в номере, пыталась лечиться, но ее состояние только усугублялось. Начались сильнейшие головные боли, одышка, температура не сбивалась никакими препаратами. И тогда Виктория поняла, что у нее все признаки ковида.



— Я обратилась в администрацию отеля, спросила, что делать. Они посоветовали мне собирать вещи и уезжать. Сказали, что гражданам Абхазии никто не помогает, больницы переполнены. И тут мне по-настоящему стало страшно, потому что состояние ухудшалось, а куда бежать за помощью, я не знала, — рассказала Виктория, она обратилась на горячую линию Минздрава Абхазии, куда дозванивалась полдня, там ей посоветовали надеть маску и перчатки и выехать в Россию, поскольку, если у нее есть силы звонить и разговаривать, значит, всё не так уж и плохо. Сдать ПЦР-тест в Пицунде у нее не получилось, в Гагре тоже, даже платно это невозможно.

