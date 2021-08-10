До 20 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о ливнях, грозах и сильном ветре

В Новосибирскую область идет шторм
Сегодня, 10 августа, во второй половине дня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами очень сильные, ливни, грозы, град и усиление ветра до
Спасатели выпустили рекомендации для горожан при непогоде.
— Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте ваше внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, — сообщили спасатели порядок действий при сильном дожде
При грозе водителям рекомендуется воздержаться от поездок, это же касается поездок на велосипеде или мотоцикле. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.
При граде спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, а в помещении держаться как можно дальше от окон.
— Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения, — рассказали в МЧС.
При порывистом ветре рекомендуют не оставлять без присмотра детей, обращать внимание на электропровода и ветки деревьев. Не стоит стоять около домов, потому что возможно падение кровли с крыш.
В целом на этой неделе новосибирцев ждет дождливая и ветреная погода — здесь мы публиковали подробный прогноз на ближайшие три дня.