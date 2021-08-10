До 20 метров в секунду: МЧС предупредило новосибирцев о ливнях, грозах и сильном ветре

Сегодня, 10 августа, во второй половине дня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами очень сильные, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 м/с . Непогода продержится в регионе до 11 августа .



Спасатели выпустили рекомендации для горожан при непогоде.

— Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте ваше внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, — сообщили спасатели порядок действий при сильном дожде