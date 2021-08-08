«Спортивный интерес»: новосибирцы показали свой рекордный урожай

Мы попросили новосибирцев показать, какие рекордные овощи они собрали на своих участках, и рассказать, как им это удалось (некоторые пели песни для лучшего роста!). Подробности — далее.

Сибирячка Юлия — садовод-любитель, в том числе она выращивает помидоры.

— В этом году выросли достаточно крупные, в теплице. Всё стандартно: сначала рассада, потом теплица. Еще крупную малину выращиваю, но это из-за ее сортовых особенностей, не более. А у меня спортивный интерес.