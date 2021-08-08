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Тема дняСамый необычный и огромный сад Сибири (фото)

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«Спортивный интерес»: новосибирцы показали свой рекордный урожай

Тяжелые помидоры, малина длиной в половину спичечного коробка и длинные огурцы

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Юлия объясняет, что дело в сорте малины

Юлия объясняет, что дело в сорте малины

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Новосибирцы показали свой рекордный урожай

Мы попросили новосибирцев показать, какие рекордные овощи они собрали на своих участках, и рассказать, как им это удалось (некоторые пели песни для лучшего роста!). Подробности — далее.

Сибирячка Юлия — садовод-любитель, в том числе она выращивает помидоры.

— В этом году выросли достаточно крупные, в теплице. Всё стандартно: сначала рассада, потом теплица. Еще крупную малину выращиваю, но это из-за ее сортовых особенностей, не более. А у меня спортивный интерес.

Сорт «минусинский»

Сорт «минусинский»

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Итальянский сорт «сарра»

Итальянский сорт «сарра»

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Ксения рассказывает, что у них в открытом грунте, на улице, растут длинные огурцы:

— Они очень быстро приживаются, вытягиваются и растут. Очень сочные, у них очень тонкая кожура. Для салатов — самое то!

Это китайский сорт огурца

Это китайский сорт огурца

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Елена Санюк похвасталась тем, что в этом году у нее такие баклажаны — каждый почти 500 грамм. Участок у нее находится в Первомайском районе, в поселке РМЗ. Они с мужем общаются со своими растениями, поют им песни, когда поливают, — именно в этом секрет успеха, уверена Елена.

Сорт «черный принц»

Сорт «черный принц»

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Еще один огромный томат вырастила мама Людмилы — Наталья Лопатина. Он вырос в июле в поселке Емельяновском Мошковского района.

Таким помидором можно накормить всю семью

Таким помидором можно накормить всю семью

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Людмила Кузнецова вырастила огурец длиной 49 сантиметров на даче около Искитима. Сорт — «любимец конфуция».

Фотография сделана сегодня

Фотография сделана сегодня

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Ранее мы писали о семье агрономов, которая выводит свой сладкий лук-шалот, виноград и выращивает киви в Сибири.

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