«Спортивный интерес»: новосибирцы показали свой рекордный урожай

Новосибирцы показали свой рекордный урожай
Мы попросили новосибирцев показать, какие рекордные овощи они собрали на своих участках, и рассказать, как им это удалось (некоторые пели песни для лучшего роста!). Подробности — далее.
Сибирячка Юлия — садовод-любитель, в том числе она выращивает помидоры.
— В этом году выросли достаточно крупные, в теплице. Всё стандартно: сначала рассада, потом теплица. Еще крупную малину выращиваю, но это из-за ее сортовых особенностей, не более. А у меня спортивный интерес.
Ксения рассказывает, что у них в открытом грунте, на улице, растут длинные огурцы:
— Они очень быстро приживаются, вытягиваются и растут. Очень сочные, у них очень тонкая кожура. Для салатов — самое то!
Елена Санюк похвасталась тем, что в этом году у нее такие баклажаны — каждый почти 500 грамм. Участок у нее находится в Первомайском районе, в поселке РМЗ. Они с мужем общаются со своими растениями, поют им песни, когда поливают, — именно в этом секрет успеха, уверена Елена.
Еще один огромный томат вырастила мама Людмилы — Наталья Лопатина. Он вырос в июле в поселке Емельяновском Мошковского района.
Людмила Кузнецова вырастила огурец длиной
Ранее мы писали о семье агрономов, которая выводит свой сладкий лук-шалот, виноград и выращивает киви в Сибири.