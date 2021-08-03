Прививайся или плати: какие ограничения ввели для туристов в Сочи с августа

С 1 августа на всех курортах Краснодарского края начали действовать новые коронавирусные правила для туристов. Касаются они заселения в отели, гостиницы и санатории — изменились документы, на основании которых можно заселиться. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев еще в июне, но в силу новые правила вступили только сейчас. Теперь для заселения нужен один из этих комплектов документов:
- для переболевших — сертификат о перенесенном не более полугода назад заболевании из личного кабинета портала Госуслуг или подтверждающие факт перенесенного заболевания медицинские документы;
- для привившихся — сертификат о вакцинации из личного кабинета портала «Госуслуг» или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
- для непривитых — справка о медицинском отводе по противопоказаниям и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения.
Если ни сертификата, ни медотвода нет — туристу придется не только иметь к моменту заселения отрицательный результат ПЦР-теста, но и дать обязательство, что он привьется в течение трех дней с момента заселения. Прямо в гостинице человек должен подписать добровольное согласие, без которого его просто не заселят. Обратиться в прививочный пункт нужно будет самостоятельно, а тех, кто этого не сделает, грозятся наказывать по статье 20.6.1 КоАП РФ — за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Санкции предполагают штраф до 30 тысяч рублей.
Детям до 14 лет не нужно никаких документов, от 15 до 18 лет понадобится отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о перенесенном заболевании. Сроки действия документов такие же, как для взрослых: сертификат — полгода, тест — три дня.
СЮЖЕТ
Впрочем, всё это касается только туристов, которые размещаются в отелях, гостиницах и санаториях официально. Как показала практика действующих прежде коронавирусных ограничений, «частники» не спешат требовать у постояльцев справки и сертификаты. В этом материале можете почитать о том, как на самом деле живут российские курорты в эпоху пандемии.
На территории Краснодарского края также введен масочно-перчаточный режим, запрещена работа общепита с полуночи до семи утра, закрыты фудкорты и детские комнаты в ТЦ, приостановлены работы кружков, секций и досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста, а заполняемость кинотеатров, музеев, выставок, спортивных соревнований должна составлять не более 50%. Госслужащие и сотрудники подведомственных учреждений, в том числе организаций здравоохранения, образования и социальной защиты прививаются от коронавируса в обязательном порядке.
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