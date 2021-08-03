Прививайся или плати: какие ограничения ввели для туристов в Сочи с августа

На территории Краснодарского края также введен масочно-перчаточный режим, запрещена работа общепита с полуночи до семи утра, закрыты фудкорты и детские комнаты в ТЦ, приостановлены работы кружков, секций и досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста, а заполняемость кинотеатров, музеев, выставок, спортивных соревнований должна составлять не более 50%. Госслужащие и сотрудники подведомственных учреждений, в том числе организаций здравоохранения, образования и социальной защиты прививаются от коронавируса в обязательном порядке.



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