Каким будет первый день августа в Новосибирске? Синоптики составили прогноз

В Новосибирске на выходных, 31 июля и 1 августа, ожидается теплая погода без осадков. Дождь ожидают днем в понедельник из-за прохождения атмосферного фронта, но при этом температура поднимется до +30 градусов.

— В ближайшие два дня территория Новосибирской области окажется под влиянием теплых воздушных масс, в связи с чем температурный фон несколько повысится. Вместе с тем из-за сохранения неустойчивости в атмосфере продолжат формироваться кучево-дождевые облака. В отдельных районах Новосибирской области сохраняется вероятность кратковременных грозовых дождей, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

