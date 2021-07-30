Каким будет первый день августа в Новосибирске? Синоптики составили прогноз

Новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни августа
В Новосибирске на выходных, 31 июля и 1 августа, ожидается теплая погода без осадков. Дождь ожидают днем в понедельник из-за прохождения атмосферного фронта, но при этом температура поднимется до +30 градусов.
— В ближайшие два дня территория Новосибирской области окажется под влиянием теплых воздушных масс, в связи с чем температурный фон несколько повысится. Вместе с тем из-за сохранения неустойчивости в атмосфере продолжат формироваться кучево-дождевые облака. В отдельных районах Новосибирской области сохраняется вероятность кратковременных грозовых дождей, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
Наиболее низкая температура ожидается в ночь на 31 июля. В Новосибирске она составит +12 градусов, днем поднимется до
— 2 августа ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки будут не только по области, но и днем в Новосибирске. Температура ночью составит
В Новосибирской области температура ночью 31 июля составит
Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Рассказываем, когда ждать жару, а когда — дожди.