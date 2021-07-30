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Каким будет первый день августа в Новосибирске? Синоптики составили прогноз

Город ждет повышение температурного фона

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В начале августа в Новосибирск вернется жара

В начале августа в Новосибирск вернется жара

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Новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни августа

В Новосибирске на выходных, 31 июля и 1 августа, ожидается теплая погода без осадков. Дождь ожидают днем в понедельник из-за прохождения атмосферного фронта, но при этом температура поднимется до +30 градусов.

— В ближайшие два дня территория Новосибирской области окажется под влиянием теплых воздушных масс, в связи с чем температурный фон несколько повысится. Вместе с тем из-за сохранения неустойчивости в атмосфере продолжат формироваться кучево-дождевые облака. В отдельных районах Новосибирской области сохраняется вероятность кратковременных грозовых дождей, — сообщила НГС начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Наиболее низкая температура ожидается в ночь на 31 июля. В Новосибирске она составит +12 градусов, днем поднимется до +24… +26 градусов. В ночь на воскресенье потеплеет до +14… +16 градусов, днем температура составит +27… +29 градусов.

— 2 августа ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки будут не только по области, но и днем в Новосибирске. Температура ночью составит +14… +16 градусов, днем +30 градусов, — добавила Анна Лапчик.

В Новосибирской области температура ночью 31 июля составит +5… +10 градусов, местами до +15 градусов, днем +22… +27 градусов. Ночью 1 августа ожидается +11… +16 градусов, днем +25… +32 градуса. Ночью в понедельник ожидается +12… +16 градусов, днем +27… +32 градуса.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Рассказываем, когда ждать жару, а когда — дожди.

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дождьпогодасиноптики
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