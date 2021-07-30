Журналист 74.RU Надежда Кондрашова недавно вернулась из отпуска, который провела в Краснодарском крае, но не в Сочи или Анапе, а в городе Ейск на Азовском море. Надежда посчитала, сколько пришлось потратить на поездку на российский юг, и рассказала, почему думает, что эти затраты не окупились. Приводим ее мнение от первого лица.
Подготовка к отпуску в этом году была сродни решению задачи, какие публикуют в новых учебниках для первоклашек. Над такими обычно бьется вся семья и никак не может найти ответ.
Дано. Две молодые семьи с тремя детьми возраста начальной школы. Отдых в пределах России. Всем хочется на теплое море, но Анапа, Геленджик, Крым и все прочее на черноморском побережье уже было.
Искомое. Расширение географии, экономичный номер (с собственной кухней, достаточной площадью для размещения 7 человек и, насколько это возможно, с наличием детской анимации в отеле), пешая доступность моря, развитая туристическая инфраструктура.
Учитывая, что нынешнее лето на курортах особенное из-за ковида, мы вполне допускали погрешности в итоговом результате. Но насколько серьезными окажутся отклонения, даже представить себе не могли.
Цены. В условиях ковидных ограничений они напрочь оторвались от реальности. Хорошие отели для семейного отдыха в Геленджике и Ялте, в которых мы осенью-весной отдыхали за 60 тысяч по системе «всё включено», летом недоступны от слова совсем — за две недели просят по 200–300 с лишним тысяч рублей с каждой семьи. Гостиницы попроще тоже не отстают и, пользуясь случаем (границы закрыты, всё равно турист поедет), задирают ценник до 100 тысяч и выше, и это без питания.
Как я уже говорила, мы хотели расширить географию и при этом избежать наплыва туристов на пляже, поэтому от Чёрного моря на этот раз отказались. Задачу решали все вместе, разными способами и после долгих обсуждений остановились на Азовском море. Оно не такое популярное плюс неглубокое, с пологим входом для детей. На первый взгляд казалось — это то, что нужно!
Двухэтажный номер в пансионате на Ейской косе с двумя спальнями, гостиной, кухней, сауной, бассейном в общей сложности обошелся нам в 140 тысяч на 14 дней (по 70 тысяч на каждую семью). Билеты на самолет для семьи из трех человек — 55 тысяч. Дорога на автобусах и такси до косы и обратно в аэропорт — 4600. Плюс расходы на еду, развлечения и 4 тысячи рублей на ПЦР-тесты (с 1 июля в Краснодарском крае ввели обязательное тестирование для тех, кто не поставил прививку, или не имеет антител после недавно перенесенного заболевания).
Вот такая математика. Но сумма с итоговым результатом, к сожалению, не сошлась.
Когда после отпуска меня начали спрашивать, как отдохнули, я, честно, не знала, что ответить. Со мной такое впервые.
К условиям в пансионате мы были готовы. Знали, куда едем и на что рассчитывать. Здесь претензий никаких нет. Море близко, детям было чем заняться, обслуживание апартаментов было сносным. При выезде нас попросили заполнить анкету, в которой нужно было оценить качество предоставленных услуг, понравился ли номер и ответить на вопрос, вернемся ли мы еще. Над последним ответом пришлось задуматься. В сам пансионат, возможно, еще и вернулись бы. А вот в город Ейск... Пожалуй, нет.
Расскажу небольшие истории.
Две недели на косе для тех, кто любит только пляжный отдых — это прекрасно. У пансионата два пляжа, оба полупустые. У одного берега всегда волны, у второго — штиль. Но тем, кто купание совмещает с туризмом, этого, конечно, недостаточно.
Мы любим активный отдых. Выбрали день и отправились на набережную в город, чтобы погулять с детьми и пообедать с видом на море. Когда ты путешествуешь с ребенком, а особенно с тремя, не всегда всё идет по плану. И когда мы добрались до набережной, всем раньше времени дружно захотелось есть. Это, конечно, не проблема. Проблема в том, что мы не смогли попасть в кафе. Обошли три заведения, у каждого из них очередь заканчивалась на улице под палящим солнцем. Слезы детей победили, взяли пирожные в подозрительно пустом заведении поблизости, но они оказались испорченными, как и наша вылазка в Ейск. В срочном порядке пришлось возвращаться на косу, чтобы покормить ребятню.
Ейску был дан второй шанс, и через несколько дней наша дружная компания выдвинулась в парк имени Поддубного. Разочарование было таким, что мы не сделали ни одного фото (все фото тут, в тексте, предоставили другие туристы). Вообще из Ейска у нас нет никаких фотографий (только с косы). Парк запущен невероятно, его главная достопримечательность — музей. Угадайте какой. Правильно! Поддубного.
Иван Поддубный — спортсмен, один из самых выдающихся профессиональных борцов мира, бренд города (жил в Ейске в годы войны, скончался в
Третья наша вылазка в город стала заключительной. Даже просто пройтись по улице — то еще испытание. Шли по обочине дороги, у которой никогда не было тротуаров, а проезжую часть перебегали на свой страх и риск — светофоров и пешеходных переходов почему-то нет.
Поняв, что получить удовольствие от знакомства с городом не удастся, решили перед возвращением на косу заскочить за продуктами на рынок, который находится рядом с местной мэрией. Вызвали такси (хотели облегчить себе дорогу на обратном пути, ха-ха!). Назвали адрес, откуда нас надо забрать, и конечную точку — городская администрация.
Через несколько минут пришло сообщение: «Такси на месте, ждет вас». Но никакой машины рядом с нами не было. Обошли даже ближайшие парковки — никого. Звоним, таксист упорно настаивает, он ждет нас на обозначенном адресе. После продолжительных споров, он протяжно кричит: «Аааа, я понял! Стойте на месте!» Через пару минут он подъехал к нам и протянул телефон. Мужчина сфотографировал адрес на доме, у которого он нас ждал, и объяснил: у здания та же улица и номер, но находится оно в другом месте.
— В Ейске много таких. Есть одинаковые адреса, а есть дома, которые стоят вплотную друг к другу, но у каждого своя улица и свой номер, независимый от соседних, — рассказал он, когда мы сели в машину. — Я, когда начинал работать в такси, постоянно путался, останавливался, спрашивал у прохожих, как проехать, как найти. Сейчас уже разобрался.
Три минуты в пути стоили нам 130 рублей. Навигатор сообщил об окончании поездки, но это было не то место.
— Вот, городская администрация, — показал водитель на совершенно незнакомое нам здание. — У нас их тоже две.
— Что!?
— Ну вот так у нас, да. Оператор, видимо, к этой администрации вам маршрут проложил.
Мы предложили мужчине дополнительные деньги, лишь бы уже добраться до рынка и покончить с этим путешествием по Ейску. Но тот замотал головой: «Нее, ребята, я тут через два квартала живу. Домой поеду». Взял свои 130 рублей и распрощался.
Ничего не оставалось делать, как выйти из машины. На остановке интересуемся — доедем ли с нее до рынка. «С этой — на
Больше в Ейск мы не ездили, только до вокзала, чтобы уехать домой.
Без приключений не обошлось и на косе. На два дня там отключали электричество. Как объяснила администратор нашего пансионата, произошла авария на подстанции. Нас заверили, что такое случается редко. Хотя фонарик, висящий в нашей прихожей, немного намекал о регулярности.
Из-за отсутствия света испортились продукты в холодильнике, мы не могли ничего приготовить, не могли вскипятить чай. На ресепшене же был свет, работал кондиционер. Но не в правилах нашей принимающей стороны признавать свои промахи и искать варианты, как можно всё исправить. Предложи нам обед в столовой (у нее свой генератор) или даже просто чашку чая, переживать неудобства гостям было бы проще.
Авария на подстанции запустила цепочку других неприятностей. Сломалась система водоснабжения и водоотведения. И на следующий день в море на поверхности воды образовалась пленка. Сутки у берега плавала рыба вверх брюшком. В городе не погулять, в море не искупаться, в номере душегубка — кондиционер из-за отсутствия электроэнергии не работает.
Как-то мне попалась в руки местная газета. Редакция активно освещает городскую жизнь и явно не готова мириться с тем, что творится в Ейске. На повестке — плохая работа общественного транспорта, ветхие электрические сети, водопровод, давно нуждающийся в ремонте, и система ЖКХ, которая только берет деньги и ничего не вкладывает в инфраструктуру.
В то время, когда мы отдыхали, в Ейске не было мэра. Его не могли выбрать, так как процедуру саботировали депутаты гордумы (так по крайней мере писали в газете «Совет Приазовья»). На одном из заседаний часть представителей думы высказались на эту тему и предложили написать письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву: «А то ведь он не знает, что город без головы!»
На мой взгляд, в Ейске не хватает не только головы, но и рук. А еще такой важной составляющей, как совесть.
Туристы планируют отдых, ждут отпуск, вкладывают деньги в местный бизнес, а взамен получают разочарование. Море прекрасно, но оно не способно полностью компенсировать негатив.
Такую простую задачку для первоклассника, как отдых на российском юге, наша семья, увы, решить не смогла. Понравилось ли нам Азовское море? Безусловно, да. Поедем ли мы еще в Ейск? Вряд ли. По крайней мере, пока город не научится принимать гостей.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции