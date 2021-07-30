Дано. Две молодые семьи с тремя детьми возраста начальной школы. Отдых в пределах России. Всем хочется на теплое море, но Анапа, Геленджик, Крым и все прочее на черноморском побережье уже было.



Искомое. Расширение географии, экономичный номер (с собственной кухней, достаточной площадью для размещения 7 человек и, насколько это возможно, с наличием детской анимации в отеле), пешая доступность моря, развитая туристическая инфраструктура.

Учитывая, что нынешнее лето на курортах особенное из-за ковида, мы вполне допускали погрешности в итоговом результате. Но насколько серьезными окажутся отклонения, даже представить себе не могли.



Цены. В условиях ковидных ограничений они напрочь оторвались от реальности. Хорошие отели для семейного отдыха в Геленджике и Ялте, в которых мы осенью-весной отдыхали за 60 тысяч по системе «всё включено», летом недоступны от слова совсем — за две недели просят по 200–300 с лишним тысяч рублей с каждой семьи. Гостиницы попроще тоже не отстают и, пользуясь случаем (границы закрыты, всё равно турист поедет), задирают ценник до 100 тысяч и выше, и это без питания.

