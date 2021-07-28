Пять простых правил и подборка цветов для нескучного сада от ландшафтного дизайнера

1. Место, место, место

Основное правило выбора идеального жилья в городе работает и для сада, но с другой стороны. Прежде чем ехать закупаться десятком сортов роз, нужно оценить территорию: какая на ней почва, где стоит дом и куда он дает тень в течение дня, как идет солнце, где проходят дорожки и что вы видите, когда по ним идете.



— Многие делают красивые композиции, которые видят, только когда идут из гаража домой, а нужно выстраивать так, чтобы их было видно из беседки, из окна дома, оттуда, где вы часто бываете. Пройдитесь по дорожке, чтобы понять, как делать переходы, понять, что уже есть, как и чем можно дополнить.



2. Фон для пейзажа

Татьяна Нестерюк сравнивает создание красивого сада с написанием картины, на которой есть фон, средний план и передний план. Фоновые растения обычно высокие, с густой листвой нейтрального цвета, необходимы в первую очередь счастливым обладателям непроницаемых заборов из профлиста.



При этом фоном могут стать и деревья, и кустарники. Если размеры участка позволяют или задний план нужен высокий, то его помогут сформировать высокие хвойные деревья или, к примеру, яблони, — сегодня есть колоновидные сорта.

