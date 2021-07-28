Пять простых правил и подборка цветов для нескучного сада от ландшафтного дизайнера

Ландшафтный дизайнер рассказала, как создать красивый и неприхотливый сад
Пандемия вернула внимание сибиряков к дачам еще в прошлом году, но и сегодня для многих это единственный способ сбежать из раскаленного города. Поэтому дачи начали расценивать как место в первую очередь для отдыха и только потом, если останутся место и силы, для выращивания чего-то вкусного и полезного. Для кого-то обустройство участка в новинку. НГС спросил у ландшафтного дизайнера компании «Очарование природы» Татьяны Нестерюк, с чего начать и какие есть основные правила для создания идеального, красивого, но не слишком трудозатратного сада.
1. Место, место, место
Основное правило выбора идеального жилья в городе работает и для сада, но с другой стороны. Прежде чем ехать закупаться десятком сортов роз, нужно оценить территорию: какая на ней почва, где стоит дом и куда он дает тень в течение дня, как идет солнце, где проходят дорожки и что вы видите, когда по ним идете.
— Многие делают красивые композиции, которые видят, только когда идут из гаража домой, а нужно выстраивать так, чтобы их было видно из беседки, из окна дома, оттуда, где вы часто бываете. Пройдитесь по дорожке, чтобы понять, как делать переходы, понять, что уже есть, как и чем можно дополнить.
2. Фон для пейзажа
Татьяна Нестерюк сравнивает создание красивого сада с написанием картины, на которой есть фон, средний план и передний план. Фоновые растения обычно высокие, с густой листвой нейтрального цвета, необходимы в первую очередь счастливым обладателям непроницаемых заборов из профлиста.
При этом фоном могут стать и деревья, и кустарники. Если размеры участка позволяют или задний план нужен высокий, то его помогут сформировать высокие хвойные деревья или, к примеру, яблони, — сегодня есть колоновидные сорта.
Если такие вертикали не нужны, стоит обратить внимание на кустарники.
— Пузыреплодники, дёрен — они очень декоративные, хорошо зимуют, поддаются стрижке. Есть сорта, которые можно подобрать по цветовой гамме под любую задумку, — описывает Татьяна Нестерюк.
3. Вертикали и горизонтали
Вертикали помогут создать, например, злаки, хотя новосибирские садоводы их почему-то не жалуют. К примеру, луговик дернистый (он же щучка) сначала образует пышный шар из длинных зеленых листьев, а затем выпускает несколько высоких стрелок с колосьями — выглядит очень красиво. Но совсем начинающим садоводам Татьяна Нестерюк налегать на злаки не советует: их всё же нужно уметь сочетать друг с другом и с другими растениями.
Горизонтали помогут образовать невысокие цветы и кустарники, например можжевельники, барбарисы или кизильники. Последним и вовсе можно придать какую угодно форму: выстричь из них зеленые шары или использовать для живой изгороди.
4. Цвет всё лето
При подборе цветов обязательно нужно учитывать, когда они будут цвести и как долго, чтобы получить постоянно радующий вас сад, а не только в мае-июне. Например, пионы в саду могут сменить неприхотливые и при этом красиво цветущие лиатрисы, а их, в свою очередь, — пышные гортензии. Дербенник и вовсе может цвести всё лето, при этом он довольно высокий (вырастает до
Помнить нужно и про цветовые сочетания, и основное правило здесь — не сажать рядом растения с листьями и цветами теплых и холодных оттенков, например голубые ели и желтую спирею. Зато с хостами ели сочетаются великолепно. При этом не следует пытаться вырастить у себя в саду радугу: цветовое разнообразие лучше ограничить пятью цветами и оттенками.
5. Разумный минимализм
Ландшафтные дизайнеры шутят, что с садом отлично работает тот же принцип, что и с Ноевым ковчегом: каждой твари по паре.
— Самое главное: не скупать всё, что нравится или есть в ассортименте, тем более по одной штучке — получается некрасиво, — говорит Татьяна Нестерюк. — Лучше по паре, чем по одному. А еще лучше делать массивы, группы: так появляется регулярность, пейзажность.
Топ-7 неприхотливых и красивых цветов для сада, которые не выращивали наши бабушки
Армерия — невысокое растение с пышной узкой листвой, которая образует подушку, и яркими цветами на высоких стеблях. Армерия красиво смотрится в каменистых садах, а самый популярный сорт, армерия приморская, будет отлично себя чувствовать возле водоема.
Астильба — тенелюбивое растение с декоративными резными листьями и пышными пушистыми соцветиями. Астильбы в зависимости от сорта могут быть разной высоты (до
Дербенник тоже может похвастаться длительным цветением и при этом отличной морозостойкостью.
Котовник — декоративное растение, его высота варьируется от 10 до
Лиатрис — высокое растение с цветущими «свечками», белыми, розовыми или сиреневыми. У цветов лиатриса приятный аромат, при этом растение очень неприхотливо в уходе.
Монарда — растение с ароматными листьями (их запах напоминает бергамот) и яркими цветами. Вокруг монарды можно сформировать целый чайный сад, добавив тимьян, мяту и другие пряные травы.
Спирея — неприхотливое растение с длинными гибкими стеблями, при этом они могут быть как прямостоячими, так и стелющимися в зависимости от сорта. Лучше всего высаживать спиреи живой изгородью или группами, хотя и одиночные кустики могут украсить сад.
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