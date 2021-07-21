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Глава Крыма пригрозил закрыть въезд туристам, если не остановится рост заболеваемости COVID-19

Сергей Аксенов сообщил, что за сутки выявили 404 зараженных

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Из-за коронавируса российские курорты вводят регулярно новые ограничения

Из-за коронавируса российские курорты вводят регулярно новые ограничения

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Ухудшение эпидобстановки по коронавирусу в Крыму может привести к тому, что туристов перестанут пускать в Крым. Об этом заявил на заседании оперативного штаба глава региона Сергей Аксенов.

— Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется, — цитирует Аксенова РИА «Новости».

По данным главы Республики Крым, на 20 июля было зарегистрировано 404 случая новой коронавирусной инфекции. Сергей Аксенов призвал население строго соблюдать уже введенные ограничения, чтобы не пришлось устанавливать новые.

В последнее время Крым каждый день бьет рекорды по COVID-19 и ужесточает ограничения. С 16 июля в отели Севастополя пускают только привитых или переболевших COVID-19 туристов. О том, как на самом деле соблюдаются ограничения на российских курортах, читайте в нашем материале.

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Крымотпусккоронавирус
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