К Новосибирску приближаются температуры до +30 градусов. Когда ждать дождя?

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня — в Новосибирске продержится жаркая погода практически без осадков.

— Над нами сухая теплая однородная воздушная масса. Над нами антициклон. Погода малооблачная, со слабым ветром, поэтому в предстоящие три дня в Новосибирске без осадков, лишь 24 июля вероятен кратковременный дождь, гроза, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.