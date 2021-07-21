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К Новосибирску приближаются температуры до +30 градусов. Когда ждать дождя?

Аномальная жара продержится до 27 июля

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В такую жаркую погоду хочется загорать у прохладного водоема

В такую жаркую погоду хочется загорать у прохладного водоема

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В Новосибирске сохранится аномально жаркая погода до +30 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня — в Новосибирске продержится жаркая погода практически без осадков.

— Над нами сухая теплая однородная воздушная масса. Над нами антициклон. Погода малооблачная, со слабым ветром, поэтому в предстоящие три дня в Новосибирске без осадков, лишь 24 июля вероятен кратковременный дождь, гроза, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 22 июля, в Новосибирске небольшая облачность, без осадков. Ночью ожидается +13... +15 градусов. Днем +27... +29 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с.

В пятницу, 23 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью +14... +16 градусов. Днем +28... +30 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В субботу, 24 июля, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15... +17 градусов. Днем +27... +29 градусов. Ветер восточный 2–7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Как добавила синоптик, аномально жаркая погода продержится в Новосибирске с 23-го по 27-е число.

Мы посмотрели, как в Новосибирске домашние питомцы прячутся от аномально жаркой погоды.

Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Ожидалось, что температура воздуха с каждым днем будет всё выше.

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