К Новосибирску приближаются температуры до +30 градусов. Когда ждать дождя?

В Новосибирске сохранится аномально жаркая погода до +30 градусов
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня — в Новосибирске продержится жаркая погода практически без осадков.
— Над нами сухая теплая однородная воздушная масса. Над нами антициклон. Погода малооблачная, со слабым ветром, поэтому в предстоящие три дня в Новосибирске без осадков, лишь
В четверг, 22 июля, в Новосибирске небольшая облачность, без осадков. Ночью ожидается
В пятницу, 23 июля, в городе преимущественно без осадков. Ночью
В субботу, 24 июля, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
Как добавила синоптик, аномально жаркая погода продержится в Новосибирске с
Мы посмотрели, как в Новосибирске домашние питомцы прячутся от аномально жаркой погоды.
Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Ожидалось, что температура воздуха с каждым днем будет всё выше.