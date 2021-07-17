«Он не мог стоять в стороне»: муж погиб на глазах жены, спасая из воды чужих тонущих детей

По словам врачей-реаниматологов, реанимировать людей после утопления им приходится очень часто. Но каждый подобный случай индивидуален, и причин трагедии может быть бесчисленное множество.



— Это могут быть и погодные факторы, и состояние здоровья, и какие-то травмы подводные, — рассказал врач реаниматолог Виктор Белинский. — Механизмы могут быть совершенно разными — это и внешнее воздействие среды, и физическое утомление, когда человеку просто не хватило сил выплыть из-за течения, глубины или ширины воды. Бывает, что даже одежда, в которой находится человек, тянет его на дно из-за своей тяжести. Либо стрессовые, холодовые факторы — это лишь мое мнение, которое сформировалось на основе личной практики.



По мнению профессионального спасателя, вытащившего из воды десятки человек, в том числе детей, Александра Сиволобова, большинство несчастных случаев происходит именно потому, что люди не чувствуют опасности. Ведь к воде приезжают отдыхать, а не тонуть.



— Люди приезжают, чтобы расслабиться, отдохнуть, берут с собой спиртные напитки. Именно поэтому большинство, около 90% утонувших — это люди в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал Александр Сиволобов. — Они чувствуют, что они самые непобедимые. Что им буквально море по колено. Тем самым люди проявляют полную безответственность к себе, своей жизни, к жизни своих детей. И знаете, самая страшная ошибка, что многие думают будто человек, начав тонуть, будет кричать о помощи. Нет. Бояться нужно тишины и барахтанья. Когда человек тонет, все его ресурсы направлены на то, чтобы поймать как можно больше воздуха. У меня у самого был случай, когда я вытаскивал из воды ребенка, мне нужно было его вытолкнуть, а я не могу, не чувствую дна. Начал захлебываться и уходить под воду. Первый раз, второй раз ты выплывешь, на третий — уйдешь под воду. Мне повезло, я нашел опору. Но верить, что вы пойдете купаться и вам непременно повезет, чтобы вы не делали, — самая большая, а порой и смертельная ошибка.

