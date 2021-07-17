«Он не мог стоять в стороне»: муж погиб на глазах жены, спасая из воды чужих тонущих детей

Такие трагедии сейчас чуть ли не ежедневно происходят по всей России. В каждом регионе сообщается о каком-то аномальном числе утонувших этим летом. В России с начала лета, как сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, погибло более 130 детей. Жертв могло быть гораздо больше, если бы рядом не оказывались настоящие герои. На пляже реки Ахтубы в Среднеахтубинском районе под Волгоградом едва не погибли четыре человека, включая детей. Тонущих отдыхающих спас
Александр вместе со своей супругой Светланой и внуком отправились на пляж в поселке Калинин Среднеахтубинского района. Это видео было снято за несколько минут до трагедии.
— Мы поехали на Ахтубу специально, потому что там мелко, хотели, чтобы внучок искупался, порадовался, — рассказала вдова Александра Светлана. — Он у нас не совсем здоров, мы прошли множество различных процедур, долго лечились, и вот сейчас наступил небольшой прогресс. Поехали с внуком отдохнуть, хотели закрепить успех от лечения. Только приехали, сходили потрогать воду. Это видео было снято как раз в тот день, когда всё это случилось. А через несколько минут произошла беда.
Супруги спустились к воде, проверили, что температура Ахтубы вполне подходит для купания.
— Я попросила принести вещи, чтобы мы могли разложиться здесь и пойти уже купаться, но вдруг услышали крики о помощи. Ребенок попал то ли в какую-то яму, то ли на глубину зашел и начал тонуть, — вспоминает волгоградка. — К нему тут же побежал отец, мы успокоились, но через секунду услышали, что тонут уже отец и сын, за ними там же начал тонуть еще один ребенок, его побежала спасать мама. Всё произошло очень быстро, мы даже не успели ничего толком понять. Но через минуту помощь требовалась уже четверым. Родители тонули вместе с детьми, мой муж бросил всё, оставил своего внука и побежал спасать их. Он не мог стоять на месте, когда людям нужна была помощь. Мой муж выталкивал детей из воды и подкидывал до берега.
По словам Светланы, Александру удалось вытащить всех четверых. Но теперь помощь потребовалась ему самому.
— Уже я начала кричать о помощи, потому что видела, что у него уже как будто силы иссякли. Он не тонул, но что-то было не так, — рассказала Светлана. — Ему помог мужчина, вытащил на берег, он рассказал, что Саша плыл, сделал два гребка, а потом просто лег на спину и всё. Приехала скорая, но спасти его уже не смогли, сказали, что у него не выдержало сердце. Ко мне сразу подошли родители спасенных детей, плакали вместе с нами. Одна из девушек спросила, может ли она с нами общаться, чтобы просто слышать нас. Благодаря моему мужу все они могут жить.
Для семьи гибель любимого отца, мужа, дедушки стала трагедией.
— Папа погиб героем, спас четверых людей, а сам выкарабкаться не смог, — рассказала дочка погибшего Александра Анастасия. — Он очень любил нас, маму, внука. Он не был спасателем, но просто не мог остаться в стороне, когда детям нужна была помощь.
Не отпускайте детей
В Следственном комитете России призывают родителей не отпускать детей без сопровождения взрослых к открытым водоемам, не разрешать им посещать несанкционированные пляжи и места, не предназначенные для развлечений и отдыха. Они представляют смертельную угрозу для несовершеннолетних. Только в Волгоградской области с начала лета произошло несколько трагедий. 21 июня на озере в Михайловке утонула 17-летняя девушка. Через день, 22 июня, в Тракторозаводском районе Волгограда погиб 14-летний мальчик, он утонул на глазах своей матери. В начале июля на ерике Крепинский утонул 13-летний школьник. 3 июля в Калачевском районе мать едва не утопила двоих детей, ей удалось спасти сына, но маленькая девочка выбраться из воды не смогла.
По словам врачей-реаниматологов, реанимировать людей после утопления им приходится очень часто. Но каждый подобный случай индивидуален, и причин трагедии может быть бесчисленное множество.
— Это могут быть и погодные факторы, и состояние здоровья, и какие-то травмы подводные, — рассказал врач реаниматолог Виктор Белинский. — Механизмы могут быть совершенно разными — это и внешнее воздействие среды, и физическое утомление, когда человеку просто не хватило сил выплыть из-за течения, глубины или ширины воды. Бывает, что даже одежда, в которой находится человек, тянет его на дно из-за своей тяжести. Либо стрессовые, холодовые факторы — это лишь мое мнение, которое сформировалось на основе личной практики.
По мнению профессионального спасателя, вытащившего из воды десятки человек, в том числе детей, Александра Сиволобова, большинство несчастных случаев происходит именно потому, что люди не чувствуют опасности. Ведь к воде приезжают отдыхать, а не тонуть.
— Люди приезжают, чтобы расслабиться, отдохнуть, берут с собой спиртные напитки. Именно поэтому большинство, около 90% утонувших — это люди в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал Александр Сиволобов. — Они чувствуют, что они самые непобедимые. Что им буквально море по колено. Тем самым люди проявляют полную безответственность к себе, своей жизни, к жизни своих детей. И знаете, самая страшная ошибка, что многие думают будто человек, начав тонуть, будет кричать о помощи. Нет. Бояться нужно тишины и барахтанья. Когда человек тонет, все его ресурсы направлены на то, чтобы поймать как можно больше воздуха. У меня у самого был случай, когда я вытаскивал из воды ребенка, мне нужно было его вытолкнуть, а я не могу, не чувствую дна. Начал захлебываться и уходить под воду. Первый раз, второй раз ты выплывешь, на третий — уйдешь под воду. Мне повезло, я нашел опору. Но верить, что вы пойдете купаться и вам непременно повезет, чтобы вы не делали, — самая большая, а порой и смертельная ошибка.