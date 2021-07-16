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В отели Севастополя теперь пускают только привитых или переболевших COVID-19 туристов

Условия для отдыхающих ужесточили с 16 июля

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В Крыму растет число отдыхающих и заболевших

В Крыму растет число отдыхающих и заболевших

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С 16 июля для заселения в отели Севастополя необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о наличии антител, сделанную не позднее, чем за 30 дней до заселения. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус больше не является достаточным основанием для заезда в гостиницу.

Новые строгие правила прописаны в указе губернатора города. При этом справки и сертификаты нужны только взрослым туристам, а детям до 18 лет можно не показывать никакие дополнительные медицинские документы.

«Запретить с 16.07.2021 бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или справки о наличии антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения», — говорится в документе.

В Республике Крым таких мер пока не введено, в отели заселяют без справок об антителах, ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Однако власти не исключают возможности нового ужесточения мер.

Тем временем в Крыму третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству зараженных с начала пандемии. Так, на утро 16 июля в регионе было выявлено уже 394 новых случая COVID-19. В Севастополе на сегодняшний день 122 новых случая — и это тоже максимум за всё время.

До этого мы рассказывали, как полуостров справляется с третьей волной коронавируса. Под больных COVID-19 приходится переоборудовать новые больницы и даже роддома.

Как будут работать новые правила и помогут ли они остановить распространение коронавируса?

Мнения отельеров разделились. Часть из них готова соблюдать новые требования и заранее предупредила об этом туристов. Так, председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала журналистам, что бизнес в Севастополе уже готовится к работе по новым правилам, а отдыхающие, забронировавшие места в ее гостинице, в курсе необходимого списка документов.

Но другие владельцы мест размещения прямым текстом говорят, что возмущены решением властей, обосновывая это тем, что инфекция, скорее, распространится в переполненных автобусах, на рынках и пляжах, а не в отелях, где соблюдаются все меры безопасности.

— Мы возмущены этим решением. Мы всех предупреждаем, нам приходится просить с гостей эти справки, потому что мы работаем легально, платим налоги, к нам могут прийти с проверкой. Но ставить прививки хотят не все, это дело добровольное. Я считаю, что нельзя заставлять людей это делать! — прокомментировала владелица гостевого дома в Севастополе Линара.

Тем, кто всё же решится заселить туристов без справок, грозят штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей — для юрлиц, при повторном нарушении — до 1 млн рублей с закрытием на срок до трех месяцев. Как сообщил журналистам представитель департамента общественной безопасности Севастополя, ежедневно в городе проводятся рейды по местам размещения туристов.

Отдыхающих на пляжах соблюдать меры безопасности не заставишь

Отдыхающих на пляжах соблюдать меры безопасности не заставишь

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Ужесточение мер на популярности Крыма среди отдыхающих никак не отразилось. Спрос на отдых в Крыму по сравнению с предыдущей неделей возрос в среднем на 20%, а в отдельных курортных городах показатель увеличился вдвое, сообщают туристические сервисы.

СЮЖЕТ

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— На пляжах просто толпы отдыхающих, — делятся впечатлениями местные жители. Севастопольцы предполагают, что вряд ли кто-то жестко будет соблюдать все правила. Сейчас главное — чтобы сезон не прошел в убыток. Разбираться будут потом.

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