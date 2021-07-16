В отели Севастополя теперь пускают только привитых или переболевших COVID-19 туристов

С 16 июля для заселения в отели Севастополя необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о наличии антител, сделанную не позднее, чем за 30 дней до заселения. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус больше не является достаточным основанием для заезда в гостиницу.



Новые строгие правила прописаны в указе губернатора города. При этом справки и сертификаты нужны только взрослым туристам, а детям до 18 лет можно не показывать никакие дополнительные медицинские документы.



«Запретить с 16.07.2021 бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или справки о наличии антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения», — говорится в документе.

