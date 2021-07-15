Спасайте свои грядки: почему у огурцов желтеют листья и что с этим делать

Еще одной причиной пожелтения листьев может быть низкая температура воды. Дело в том, что корневая система плохо всасывает слишком холодную воду, и та просто застаивается. Минимальная температура воды, которой вы поливаете огурцы, не должна быть ниже +19 °С .



— Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям. Можно набрать ее в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке. Как правило, те, у кого есть скважины, об этом знают, — говорит Татьяна Русанова. — Еще одна проблема со скважиной — вода бывает подсолена. Это видно после полива, вокруг растений появляется легкий белесый налет. Проблема в том, что растения впитывают воду тоненькими волосками, а соль оседает на этих волосках, и они впитывают хуже. В результате растения плохо растут, желтеют.



Грибковые заболевания

Лист огурца желтеет и сохнет из-за таких грибковых заболеваний как фузариоз, антракноз, пероноспороз.



— При фузариозе поражается сосудистая система растения. Если сделать срез стебля или листа, отчетливо видно потемневшие сосудики, — говорит инженер-дендролог Татьяна Русанова. — Также загнивают прикорневая шейка и корни, стебель становится бурым, истончается, листва бледнеет и вянет. Развитию антракноза способствует повышенная влажность воздуха. Помимо побуревших стеблей, симптомами антракноза являются желтые или коричневатые пятна, расположенные по краям листовой пластины и между жилками. Этому заболеванию особенно подвержены культуры, выращиваемые в парнике. При пероноспорозе, ложной мучнистой росе, можно наблюдать пожелтение не только листьев, но и молодых побегов и зеленцов. Листья заворачиваются, на них проступают светлые пятна, которые со временем приобретают бурую окраску. Пероноспороз обычно проявляется в конце весны при затяжных дождях и относительно холодной погоде.