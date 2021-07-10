«Отдыхала в Сочи первый и последний раз». Загорать на горящих мусорных свалках понравилось не всем

Катаклизмы не пугают российских туристов, они и ковида не боятся, готовы прививаться ради отдыха в Сочи и сдавать ПЦР-тесты, а тут всего лишь стихия. Фотографии с загорающими среди намытых на пляжи палок и целых деревьев туристов публикуются в соцсетях до сих пор. При этом на следующий же день после наводнения пляжи в Сочи уже были полны отдыхающих. Но есть и те, кто поспешил уехать. Ирина Мишина отдыхала с детьми в поселке Лазаревском, после урагана на пляжи вынесло много мусора, несколько дней его не убирали, а потом подожгли.



— Мы жили в гостинице рядом с пляжем, все эти ветки, стволы деревьев влажные подожгли, и они гореть не собирались, а медленно тлели. Дышать было просто невозможно. У меня ребенок-астматик, мы на море поехали его подлечить, а у него приступ начался, — рассказала Ирина; по ее словам, она обращалась к администрации отеля, звонила на горячую линию администрации Кубани, там туристам посоветовали обратиться в полицию. Вызвали полицию, а она не приехала, рассказала Ирина.

