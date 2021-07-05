SOS! Сочи ушел под воду. На курорте объявлено чрезвычайное положение

Месячная норма осадков выпала за сутки в Сочи. Город парализован, затоплены основные дорожные развязки и магистрали, дома и больницы, повалены деревья, некоторые районы без электричества и связи. О том, что происходит в главном курорте страны рассказывает журналист 93.RU.
Тропические ливни в Сочи — явление частое, в один миг пересохшие ручейки горных рек превращаются в бурные потоки, которые несут в море выкорчеванные с корнями деревья, автомобили и даже постройки. На ливневую канализацию давно надежды нет, они и с небольшим дождем не справляются. Спасатели и жители города с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Люди помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили город, тогда были погибшие. В Имеретинской низменности спасатели эвакуировали население и туристов из гостевых домов на резиновых лодках. С тех пор ничего не изменилось и ливневки не построили. Сейчас в Сочи за сутки выпала месячная норма осадков: на побережье
В городской больнице
Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. В городе объявлен режим ЧС. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте.
В Анапе во время шторма погибли двое взрослых и ребенок.
«Мы так не плавали даже в 2015 году»
Жительница микрорайона Марина Романова рассказала корреспонденту 93.RU, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом.
— Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, — рассказала Марина.
Жительница Кудепсты Ирина Ситникова рассказала корреспонденту 93.RU, что в 7 часов утра улица Искры была залита настолько, что она не решилась проехать по ней на автомобиле, как и многие другие водители. Самые смелые пытались это сделать, но машины оказались по двери в воде, моторы глохли, людям приходилось буквально выплывать. Кудепста оказалась парализована пробками.
— В районе Красного штурма тоже образовалась огромная пробка. Там был раньше слив воды, недавно там ремонтировали дорогу и его заделали, вода теперь стоит на проезжей части. Единственная дорога из Сочи в Адлер оказалась заблокирована, — рассказала Ирина. По ее словам, огромные деревья в Кудепсте падали на линии электропередач, подстанция оказалась отключена от электроэнергии. Без света остаются Верхневесёлое, Весёлое, Гумария, Нижняя Шиловка. По данным на 14.30, ливень закончился, спасатели говорят, что уровень воды в реках снижается. Тем не менее жители Сочи, которые ранее страдали от наводнений, по совету мэра Алексея Копайгородского, подготовились к эвакуации, собрали вещи первой необходимости и документы, кто-то уехал к родственникам в более безопасное место. В Сочи прибыл губернатор Вениамин Кондратьев, чтобы лично руководить спасением людей, он дал распоряжение подготовить места, куда будут эвакуировать население из мест затопления.
Дома могут не выдержать новой стихии
Жительница улицы Гастелло Наталья Понамаренко рассказала 93.RU, что в 2015 году их двухэтажный многоквартирный дом был залит водой до второго этажа, все вещи пришли в негодность, а квартиры не могут восстановить до сих пор. Тогда из берегов вышла река Хорота, которая бежит к морю через весь густонаселенный район.
— У нас дом очень старый, ему почти 60 лет. Тогда нас залило сильно, мы просили нас переселить, но так этого не дождались. Так и живем в квартирах, на стенах грибок и плесень. Стены повело, двери не закрываются. Сегодня в 5 часов утра собрали вещи и документы и уехали к родственникам. Боимся, что второй удар стихии наш дом не выдержит, — рассказала Наталья.
По сообщению городских властей, последствия проливных дождей и шквалистого ветра в Сочи ликвидируют 50 бригад коммунальных и оперативных служб, создан оперативный штаб. По его информации в Адлерском и Хостинском районах наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте — на улице Самшитовой. В районе ТЦ «Александрия» дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.
Без жертв не обошлось
В местах возможных подтоплений дежурят экипажи «Кубань-СПАС», Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и Службы спасения Сочи. Привлечены пожарные расчеты с мотопомпами. От стихии пострадал горный поселок Кепша, там из детского сада пожарные расчеты эвакуировали пять детей и двое педагогов.
Накануне в Адлерском районе, на улице Фрунзе, упавшее дерево убило молодого человека, десятки автомобилей получили повреждения. Житель Адлера Денис ставит свою «Хонду» во дворе на улице Кирова много лет на одном месте и никогда никаких происшествий не случалось.
— Был сильный ветер, я утром приехал домой с суток, вышел из машины и направился к подъезду, услышал громкий стук, повернулся: на моей машине лежит огромное дерево и крышу помяло. Если бы дерево упало на несколько секунд раньше, я бы с вами уже не разговаривал, — рассказал Денис.
Откачивают воду из своих домовладений и жители совхоза Россия и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине.
— Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом, — рассказал житель Мирного Виктор. Местное население не ждет помощи властей, купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии. Но расслабляться сочинцам сегодня нельзя, МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток.
Мы следим за ситуацией.