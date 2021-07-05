SOS! Сочи ушел под воду. На курорте объявлено чрезвычайное положение

Месячная норма осадков выпала за сутки в Сочи. Город парализован, затоплены основные дорожные развязки и магистрали, дома и больницы, повалены деревья, некоторые районы без электричества и связи. О том, что происходит в главном курорте страны рассказывает журналист 93.RU.



Тропические ливни в Сочи — явление частое, в один миг пересохшие ручейки горных рек превращаются в бурные потоки, которые несут в море выкорчеванные с корнями деревья, автомобили и даже постройки. На ливневую канализацию давно надежды нет, они и с небольшим дождем не справляются. Спасатели и жители города с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Люди помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили город, тогда были погибшие. В Имеретинской низменности спасатели эвакуировали население и туристов из гостевых домов на резиновых лодках. С тех пор ничего не изменилось и ливневки не построили. Сейчас в Сочи за сутки выпала месячная норма осадков: на побережье 46–98 мм , в предгорной зоне 96–158 мм , в Красной Поляне 41 мм , в горах 37–46 мм . По словам специалистов, дожди продлятся еще пару дней. И только к среде они должны пойти на спад.

