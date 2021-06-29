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Густой туман окутал Новосибирск с утра — 7 атмосферных фото с улиц города

Из-за дымки читатели не увидели свои машины на парковке

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Туман над Бугринским мостом, вид на правый берег

Туман над Бугринским мостом, вид на правый берег

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Густой утренний туман окутал Новосибирск во вторник, 29 июня. Читатели начали присылать фотографии в редакцию с 4 часов утра.

Дымку заметили и на правом, и на левом берегу города. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура днем +23... +25 градусов.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте ведомства.

Из-за дымки ухудшилась видимость

Из-за дымки ухудшилась видимость

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Туман в ЖК «Ясный берег»

Туман в ЖК «Ясный берег»

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Из-за плотного тумана плохо различимы даже машины на парковке

Из-за плотного тумана плохо различимы даже машины на парковке

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Туман в Железнодорожном районе

Туман в Железнодорожном районе

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В ближайшие дни прохладную погоду в Новосибирске сменит летняя — в городе ожидается потепление до +26 градусов, но при этом будут идти дожди. Здесь мы публиковали подробный прогноз на 3 дня.

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влажностьпогодасиноптикитуман
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