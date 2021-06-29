Густой туман окутал Новосибирск с утра — 7 атмосферных фото с улиц города

Густой утренний туман окутал Новосибирск во вторник, 29 июня. Читатели начали присылать фотографии в редакцию с 4 часов утра.
Дымку заметили и на правом, и на левом берегу города. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура днем
— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте ведомства.
В ближайшие дни прохладную погоду в Новосибирске сменит летняя — в городе ожидается потепление до +26 градусов, но при этом будут идти дожди. Здесь мы публиковали подробный прогноз на 3 дня.