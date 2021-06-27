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От гроз до возвращения жары. Какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе?

Ощутимое потепление ожидает Новосибирск со второй половины недели

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Начало июля порадует новосибирцев по-настоящему летней и безоблачной погодой

Начало июля порадует новосибирцев по-настоящему летней и безоблачной погодой

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Недавно синоптики пообещали, что в Новосибирск к концу этой недели вернется тепло. Действительно, дожди миновали и воздух в городе прогрелся до +20 градусов, хотя тучи и облака решили задержаться. С помощью погодных сервисов НГС разобрался, вернется ли жара на следующей неделе и следует ли новосибирцам вновь утепляться и вооружаться зонтами перед выходом на улицу.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной. В понедельник и среду следует ожидать небольших дождей. Минимальная дневная температура на неделе составит +18 градусов, зато к воскресенью, 4 июля, воздух прогреется до +30 днем, +18 ночью.

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А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в понедельник и среду на город опустятся грозы. Также небольшой дождь ожидается в четверг, 1 июля. Зато пятница, суббота и воскресенье будут безоблачными и теплыми. В воскресенье, 4 июля, воздух прогреется до +28 градусов днем и +18 ночью.

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Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет понедельник, 28 июня. Столбик термометра поднимется до +16 градусов днем, +15 ночью. Сервис также предупреждает о грозах в этот день. Среда, 30 июня, тоже ожидается достаточно прохладной для лета — будут небольшие дожди и всего +17 градусов и днем, и ночью. Как и другие сервисы, «Фобос» сообщает об ощутимом потеплении с середины недели.

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Во вторник, 22 июня, в Новосибирске прошел ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово пожаловались на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.

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грозыиюльпогода
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