От гроз до возвращения жары. Какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе?

Недавно синоптики пообещали, что в Новосибирск к концу этой недели вернется тепло. Действительно, дожди миновали и воздух в городе прогрелся
По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной. В понедельник и среду следует ожидать небольших дождей. Минимальная дневная температура на неделе составит
А сервис «Гисметео», в свою очередь, сообщает, что в понедельник и среду на город опустятся грозы. Также небольшой дождь ожидается в четверг,
Центр погоды «Фобос» дает подобный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет понедельник,
Во вторник, 22 июня, в Новосибирске прошел ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово пожаловались на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.