От гроз до возвращения жары. Какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе?

Недавно синоптики пообещали, что в Новосибирск к концу этой недели вернется тепло. Действительно, дожди миновали и воздух в городе прогрелся до +20 градусов , хотя тучи и облака решили задержаться. С помощью погодных сервисов НГС разобрался, вернется ли жара на следующей неделе и следует ли новосибирцам вновь утепляться и вооружаться зонтами перед выходом на улицу.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя выдастся облачной. В понедельник и среду следует ожидать небольших дождей. Минимальная дневная температура на неделе составит +18 градусов , зато к воскресенью, 4 июля , воздух прогреется до +30 днем, +18 ночью.