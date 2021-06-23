Когда в Новосибирске потеплеет? Синоптики составили новый прогноз

Дождь и грозы ожидают новосибирцев в ближайшие дни
Дождь, грозы и температура ниже нормы ожидают новосибирцев до конца рабочей недели. Зато к выходным, обещают синоптики, погода выровняется и снова будет тепло.
— С северо-запада ждем облачность очередного циклона. Он подойдет к городу завтра днем и останется над нашим районом в ночь на 25 июня. Ветра сильного мы не ждем. Температурный фон из-за циклона будет несколько ниже нормы. Нежарко, но и холода особого нет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В четверг, 24 июня, ночью в городе местами небольшой дождь. Днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный
В пятницу, 25 июня, дождь, местами сильный, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный
В субботу, 26 июня, небольшой дождь, ветер северо-западный
— Тепло можно ждать в субботу и в воскресенье и дальше на следующей неделе. Там предполагаются несколько выше температуры, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 22 июня, в Новосибирске прошел ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.