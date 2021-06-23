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Когда в Новосибирске потеплеет? Синоптики составили новый прогноз

В ближайшее время горожан еще ждет холодный циклон

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Синоптики обещают, что в выходные и на следующей неделе потеплеет

Синоптики обещают, что в выходные и на следующей неделе потеплеет

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Дождь и грозы ожидают новосибирцев в ближайшие дни

Дождь, грозы и температура ниже нормы ожидают новосибирцев до конца рабочей недели. Зато к выходным, обещают синоптики, погода выровняется и снова будет тепло.

— С северо-запада ждем облачность очередного циклона. Он подойдет к городу завтра днем и останется над нашим районом в ночь на 25 июня. Ветра сильного мы не ждем. Температурный фон из-за циклона будет несколько ниже нормы. Нежарко, но и холода особого нет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 24 июня, ночью в городе местами небольшой дождь. Днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем 15–17 градусов, ночью 8–10 градусов.

В пятницу, 25 июня, дождь, местами сильный, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью температура 8–10 градусов, днем 14–16 градусов.

В субботу, 26 июня, небольшой дождь, ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура ночью 9–11 градусов, днем 17–19 градусов.

— Тепло можно ждать в субботу и в воскресенье и дальше на следующей неделе. Там предполагаются несколько выше температуры, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 22 июня, в Новосибирске прошел ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.

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грозадождьпогода
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