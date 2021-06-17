Когда в Новосибирске ослабнет жара — новый прогноз от синоптиков

В Новосибирск придет похолодание
Синоптики рассказали, сколько в Новосибирске продержится жаркая погода и когда придут дожди.
— Над районами Среднего и Южного Урала формируется циклон, который постепенно будет смещаться в восточном и северо-восточном направлении на нашу территорию. Пока в предстоящие двое суток он далековат, поэтому в это время преимущественно без осадков.
В пятницу, 18 июня, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
В субботу, 19 июня, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
— 20 июня, в воскресенье, холодный атмосферный фронт подойдет к западным районам Новосибирской области и будет проходить через Новосибирск. Произойдет похолодание. В начале следующей недели предполагается на пониженном фоне температура, чем эта. Будет ниже градусов на десять. Жара ослабеет, — добавила синоптик.
В воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит
Тем временем в Новосибирске начался сезон тополиного пуха. Пушистые хлопья летают повсюду, собираются в кучи, летят в нос и глаза. Наш фотограф прогулялся по городу и запечатлел начало сезона тополиного пуха.