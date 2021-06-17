17 июня четверг
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 72.03
eur 87.35
Тема дняВласти пригрозили Новосибирску ковидными запретами

Все новости

Все новости

Когда в Новосибирске ослабнет жара — новый прогноз от синоптиков

Пока ожидается, что самым теплым днем станет суббота, 19 июня

9 023
13Обсудить

Поделиться

В Новосибирске установится дождливая погода

В Новосибирске установится дождливая погода

Поделиться

В Новосибирск придет похолодание до +18 градусов и дожди

Синоптики рассказали, сколько в Новосибирске продержится жаркая погода и когда придут дожди.

— Над районами Среднего и Южного Урала формируется циклон, который постепенно будет смещаться в восточном и северо-восточном направлении на нашу территорию. Пока в предстоящие двое суток он далековат, поэтому в это время преимущественно без осадков. 19 июня ожидается самый теплый день, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу, 18 июня, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +16... +18 градусов. Днем +29... +31 градус. Ветер юго-западный, ночью — 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем — 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В субботу, 19 июня, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +18... +20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов. Ветер южный, ночью — 6–11 м/с, днем — 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

— 20 июня, в воскресенье, холодный атмосферный фронт подойдет к западным районам Новосибирской области и будет проходить через Новосибирск. Произойдет похолодание. В начале следующей недели предполагается на пониженном фоне температура, чем эта. Будет ниже градусов на десять. Жара ослабеет, — добавила синоптик.

В воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +13... +15 градусов, днем — +20... +22 градуса. Ветер западный 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

Тем временем в Новосибирске начался сезон тополиного пуха. Пушистые хлопья летают повсюду, собираются в кучи, летят в нос и глаза. Наш фотограф прогулялся по городу и запечатлел начало сезона тополиного пуха.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

летопрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...