«5 звезд» с канализацией и мухами. Художник изобразил отдых на Черном море, но так и не понял, почему Анапа дороже Турции

— Вот сейчас просматривал, куда поехать на нашем побережье, и случилась большая беда по ценам. Я не понимаю, как может Анапа стоить столько же, сколько и Турция, при том сервисе, что есть в Анапе и что есть в Турции. Цены страшные, неимоверные — 90 000 , 50 000 .

В целом, отметил Рыженко, его устраивало бы наше побережье, если бы цена соответствовала качеству, «если бы всё стоило раз в 5–10 дешевле». По его словам, «когда оно стоит столько, на сколько и выглядит, то вопросов нет».

— Так было всегда, а сейчас стало еще дороже. Сервиса у нас не было никогда. Оговорюсь, не буду под одну гребенку грести: в Сочи можно найти что-то хорошее, но этого мало. Страшные отели со страшными ценами, где могут не убирать номера, где холодный бассейн — а зачем его греть, солнце нагреет же!

Художник отметил, что редко отдыхает с семьей на побережье Чёрного моря из-за двух малолетних детей. А когда ездит, предпочитает останавливаться не на городских пляжах, а подальше от людей. Его смущает, что практически никто из людей не ходит в туалет в кабинку:

