«5 звезд» с канализацией и мухами. Художник изобразил отдых на Черном море, но так и не понял, почему Анапа дороже Турции

Еще не решили, куда отправиться отдыхать? Тогда вам лучше не смотреть на работы краснодарского художника Алексея Рыженко, который создает ироничные скетчи на общественные и городские темы. В начале июня он опубликовал рисунок в своем инстаграме, показывающий то, как, по его мнению, выглядит летний отдых на родном Черноморском побережье и куда сейчас так стремятся россияне. Посмотрев рисунки, вы можете сразу передумать провести отпуск там. Впрочем, если вы уже отдыхали на курортах Кубани, можете просто улыбнуться.
В композиции художника —мужчина с золотыми часами и толстой цепью предлагает приехавшему туристу выбрать в качестве жилья один из залатанных вагончиков, поставленных на кирпичи. На крышах железных коробок стоит по пять и семь звезд — видимо, так свой сервис оценивает владелец. К одному из вагонов приколочена табличка с расценками: люкс стоит
Рядом на улице красуется душевая кабинка с ржавым баком наверху: «
На уличной кухне изображены большие кастрюли с варевом, называющимся первым и вторым. Комплекс из двух блюд предлагается купить за
Свой скетч художник назвал «
— Вот сейчас просматривал, куда поехать на нашем побережье, и случилась большая беда по ценам. Я не понимаю, как может Анапа стоить столько же, сколько и Турция, при том сервисе, что есть в Анапе и что есть в Турции. Цены страшные, неимоверные —
В целом, отметил Рыженко, его устраивало бы наше побережье, если бы цена соответствовала качеству, «если бы всё стоило раз в 5–10 дешевле». По его словам, «когда оно стоит столько, на сколько и выглядит, то вопросов нет».
— Так было всегда, а сейчас стало еще дороже. Сервиса у нас не было никогда. Оговорюсь, не буду под одну гребенку грести: в Сочи можно найти что-то хорошее, но этого мало. Страшные отели со страшными ценами, где могут не убирать номера, где холодный бассейн — а зачем его греть, солнце нагреет же!
Художник отметил, что редко отдыхает с семьей на побережье Чёрного моря из-за двух малолетних детей. А когда ездит, предпочитает останавливаться не на городских пляжах, а подальше от людей. Его смущает, что практически никто из людей не ходит в туалет в кабинку:
— Когда я находился с супругой в Благовещенке (станица под Анапой) на центральном пляже — мы не купались, а дожидались автобус часа четыре на берегу — и я наблюдал за толпами людей. Был в радиусе 100 метров платный туалет, отвратительный, в него страшно было зайти, стоил кажется 25 рублей. И единицы людей из огромных толп туда сходили. Меня такое отпугивает.
По этому поводу он тоже сделал арт:
Краснодарец нередко использует в своем творчестве тему кубанских курортов. В прошлом году он изобразил дорогу на побережье Чёрного моря и так называемых «обочечников»:
Тогда же художник отметил, что у пляжей Кубани есть «некоторые особенности», по которым их всегда можно узнать. Вот они:
Но не стоит воспринимать изображения автора слишком серьезно — это сюжеты, в которых персонажей и детали преувеличили для большего понимания посыла.
Алексею Рыженко 31 год. Он живет в Краснодаре и работает инженером-конструктором: создает чертежи металлоконструкций. Рисовать учился сам и активно занимается этим последние два года. Свои работы выставляет в «Инстаграме». Среди них — сериал о микрорайонах Краснодара и о том, каково быть папой, арты на политическую тему и рисунки о различных городских ситуациях.