В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Когда вернется тепло?

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни. Завтра, 10 июня, сохранится прохладная погода, а с 11 июня начнется повышение температурного фона.



— 10 июня территория Новосибирской области будет находиться под влиянием холодной воздушной массы, будут отмечаться северо-западные потоки в тропосфере. Останется холод на нашей территории. Днем 11 и 12 июня отмечается перестройка воздушных масс на юго-западные и южные. Будет повышение температурного фона, — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов, ведущий синоптик Евгений Тунаев.