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В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Когда вернется тепло?

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

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Самый холодный день будет завтра, 10 июня

Самый холодный день будет завтра, 10 июня

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В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни. Завтра, 10 июня, сохранится прохладная погода, а с 11 июня начнется повышение температурного фона.

— 10 июня территория Новосибирской области будет находиться под влиянием холодной воздушной массы, будут отмечаться северо-западные потоки в тропосфере. Останется холод на нашей территории. Днем 11 и 12 июня отмечается перестройка воздушных масс на юго-западные и южные. Будет повышение температурного фона, — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов, ведущий синоптик Евгений Тунаев.

В четверг, 10 июня, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в городе +4... +6 градусов. По области ночью +4... +9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

В пятницу, 11 июня, в городе преимущественно без осадков. Ночью в городе +5... +7 градусов. По области ночью +4... +9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +18... +20 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

12 июня, в субботу, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью в городе +7... +9 градусов. По области +6... +11 градусов. Днем в городе +20... +22 градуса. По области +17... +20 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.

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