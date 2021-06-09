В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Когда вернется тепло?

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области в ближайшие дни. Завтра, 10 июня, сохранится прохладная погода, а с 11 июня начнется повышение температурного фона.
— 10 июня территория Новосибирской области будет находиться под влиянием холодной воздушной массы, будут отмечаться северо-западные потоки в тропосфере. Останется холод на нашей территории. Днем 11 и 12 июня отмечается перестройка воздушных масс на юго-западные и южные. Будет повышение температурного фона, — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов, ведущий синоптик Евгений Тунаев.
В четверг, 10 июня, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в городе
В пятницу,
12 июня, в субботу, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью в городе
Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.