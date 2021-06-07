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К Новосибирску снова приближается холодный фронт: когда похолодает сразу на 10 градусов

Перед этим воздух в городе прогреется до +29 градусов

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В Новосибирске во вторник начнется похолодание

В Новосибирске во вторник начнется похолодание

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В Новосибирске ожидается резкое похолодание на 10 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Во вторник, 8 июня, воздух сначала прогреется до +29 градусов, затем в Новосибирске резко похолодает, придут дожди и грозы.

— Днем 8 июня и ночью 9 июня мы ожидаем прохождение холодного фронта, поэтому самый теплый день будет 8 июня. Затем немного похолодает, мы будем в тыловой части с температурами на 10 градусов ниже, чем 8 июня. До выходных будет пониженный фон, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 8 июня, в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12... +14 градусов. Днем +27... +29 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем северный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В среду, 9 июня, в городе ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем местами небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +8... +10 градусов. Днем +17... +19 градусов. Ветер северный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

10 июня в Новосибирске преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Температура ночью +7... +9 градусов. Днем +16... +18 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.

Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.

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