К Новосибирску снова приближается холодный фронт: когда похолодает сразу на 10 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Во вторник, 8 июня, воздух сначала прогреется до +29 градусов, затем в Новосибирске резко похолодает, придут дожди и грозы.

— Днем 8 июня и ночью 9 июня мы ожидаем прохождение холодного фронта, поэтому самый теплый день будет 8 июня. Затем немного похолодает, мы будем в тыловой части с температурами на 10 градусов ниже, чем 8 июня. До выходных будет пониженный фон, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.