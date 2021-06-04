Прохладу в Новосибирске сменит жара в +27 градусов — когда ее ждать

В Новосибирске температура воздуха повысится в воскресенье, 6 июня . Теплый воздух сменит холодный фронт, который пришел в город с северо-запада области.

— С запада и северо-запада смещается теплая воздушная масса, сегодня она приближается к Ханты-Мансийскому автономному округу, дальше будет смещаться через север Томской области и придет к нам 6–7 июня , температурный фон повысится, — рассказал НГС ведущий синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Евгений Тунаев.