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Прохладу в Новосибирске сменит жара в +27 градусов — когда ее ждать

Тепло придет из Томской области

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Ожидается, что воскресенье и понедельник пройдут без дождей

Ожидается, что воскресенье и понедельник пройдут без дождей

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В Новосибирске потеплеет до +27 градусов

В Новосибирске температура воздуха повысится в воскресенье, 6 июня. Теплый воздух сменит холодный фронт, который пришел в город с северо-запада области.

— С запада и северо-запада смещается теплая воздушная масса, сегодня она приближается к Ханты-Мансийскому автономному округу, дальше будет смещаться через север Томской области и придет к нам 6–7 июня, температурный фон повысится, — рассказал НГС ведущий синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Евгений Тунаев.

5 июня, в субботу, ночью и утром в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы, во второй половине дня без осадков. Возможен северо-восточный ветер с переходом на северо-западный силой 3–8 м/с. Температура ночью составит +6… +8, днем будет +16… +18 градусов.

В воскресенье и понедельник, 6 и 7 июня, осадков не ожидается. Синоптики сообщают, что 6 июня будет северо-западный и западный ветер силой 4–9 м/с. Ночная температура поднимется до +9… +11 градусов, дневная составит +22… +25 градусов.

В понедельник потеплеет до +12... +14 градусов ночью и до +25... +27 градусов днем. Ожидается западный и юго-западный ветер силой 4–9 м/с.

На этой неделе, 1 июня, в Новосибирске воздух прогрелся до +27 градусов. Посмотрите в 10 фотографиях, как люди встречали лето в этот день.

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