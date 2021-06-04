Прохладу в Новосибирске сменит жара в +27 градусов — когда ее ждать

В Новосибирске потеплеет до +27 градусов
В Новосибирске температура воздуха повысится в воскресенье,
— С запада и северо-запада смещается теплая воздушная масса, сегодня она приближается к Ханты-Мансийскому автономному округу, дальше будет смещаться через север Томской области и придет к нам
5 июня, в субботу, ночью и утром в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы, во второй половине дня без осадков. Возможен северо-восточный ветер с переходом на северо-западный силой
В воскресенье и понедельник,
В понедельник потеплеет до
На этой неделе, 1 июня, в Новосибирске воздух прогрелся до +27 градусов. Посмотрите в 10 фотографиях, как люди встречали лето в этот день.