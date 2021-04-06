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Что синоптики говорят о предстоящем новосибирском лете: публикуем прогноз

В целом температура по области будет в пределах нормы

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Апрель в городе ожидается чуть теплее, чем обычно&nbsp;

Апрель в городе ожидается чуть теплее, чем обычно 

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Синоптики составили прогноз на лето 2021-го в Новосибирской области

Синоптики заявили, что летом и в начале осени температура в Новосибирской области будет в пределах нормы.

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил в ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. По его словам, синоптики сформировали фоновый прогноз на сезон с мая на сентябрь, а также на апрель:

— Среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается до 2 градусов выше нормы по Новосибирской области. У нас будет очень теплая вторая декада апреля, и на нее придется наибольшая интенсивность снеготаяния. Месячное количество осадков предполагается в пределах нормы, но достаточно существенно и дополнит тот влагозапас, который сформировался на начало периода интенсивного снеготаяния, — сказал Александр Люцигер.

В мае среднемесячная температура также ожидается в пределах нормы, как и месячное количество осадков.

Среднемесячная температура в июне в большей части региона также будет около нормы. Среднее количество осадков тоже будет обычным, исключая юго-запад области — там осадков ожидается чуть больше. В июле ситуация будет аналогичной.

— Чем дальше прогноз, тем постепенно уменьшается его оправдываемость. В августе предполагаемая среднемесячная температура будет около нормы почти везде, месячное количество осадков в пределах нормы, избыток ожидается по западу Новосибирской области, — рассказал Люцигер.

В сентябре температура и осадки также ожидаются в пределах нормы.

А здесь мы публиковали подробный прогноз с цифрами — сколько будет дождей и когда в Новосибирск придет жара.

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погодапрогнозсиноптики
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