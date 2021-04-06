Что синоптики говорят о предстоящем новосибирском лете: публикуем прогноз

Синоптики составили прогноз на
Синоптики заявили, что летом и в начале осени температура в Новосибирской области будет в пределах нормы.
Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил в ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. По его словам, синоптики сформировали фоновый прогноз на сезон с мая на сентябрь, а также на апрель:
— Среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается до
В мае среднемесячная температура также ожидается в пределах нормы, как и месячное количество осадков.
Среднемесячная температура в июне в большей части региона также будет около нормы. Среднее количество осадков тоже будет обычным, исключая юго-запад области — там осадков ожидается чуть больше. В июле ситуация будет аналогичной.
— Чем дальше прогноз, тем постепенно уменьшается его оправдываемость. В августе предполагаемая среднемесячная температура будет около нормы почти везде, месячное количество осадков в пределах нормы, избыток ожидается по западу Новосибирской области, — рассказал Люцигер.
В сентябре температура и осадки также ожидаются в пределах нормы.
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