Что синоптики говорят о предстоящем новосибирском лете: публикуем прогноз

Синоптики заявили, что летом и в начале осени температура в Новосибирской области будет в пределах нормы.

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил в ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. По его словам, синоптики сформировали фоновый прогноз на сезон с мая на сентябрь, а также на апрель: