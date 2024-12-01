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Стиль и красота обзор Молодильное яблочко или эффект далматинца? Как правильно использовать косметику с ретинолом в составе и кому она подойдет

Молодильное яблочко или эффект далматинца? Как правильно использовать косметику с ретинолом в составе и кому она подойдет

Популярное средство может навредить, если не знать эти нюансы

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Разбираемся, что из себя представляет популярный ретинол

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Уходовые средства для кожи с ретинолом всегда были популярны. Каждая женщина как минимум слышала про ретинол, как максимум — использовала его. Интересно, что вокруг вещества ходит множество мифов: от мгновенного омоложения до слезающей с лица кожи. Мы решили разобраться, что же такое ретинол и как правильно его использовать.

Что такое ретинол

Ретинол — одна из основных активных форм витамина А, который содержится в нашем организме и выполняет множество задач: поддерживает иммунитет, обеспечивает остроту зрения, способствует росту костей и отвечает за здоровье волос.

В косметологии витамин А ценится за эффект, оказываемый на кожу. Благодаря небольшому молекулярному весу он легко преодолевает все барьеры и воздействует не только на поверхностный, но и на более глубокий дермальный слой.

Правда, в чистом виде витамин А может вызывать раздражение и не подходит для применения на коже. По этой причине ученые разработали специальное производное вещество и внедрили его в индустрию красоты. Как активный компонент в косметологии ретинол начали использовать в 1980-х годах.

Ретинол обладает сильными антиоксидантными свойствами, способствует улучшению клеточного обмена в коже, стимулирует производство коллагена и эластина, а также способствует обновлению клеток.

Ретинол хорош для пациентов, страдающих акне и высыпаниями, применяется при нарушениях пигментации, оказывает антивозрастное действие.

— Есть производные ретинола — ретиноиды, лекарственные препараты в виде мази или в таблетках. Ретиноиды влияют на функцию сальной железы и уменьшают секрецию кожного сала, — объяснила врач-дерматовенеролог и косметолог Любовь Чалова. Эксперт добавила, что использование ретиноидов возможно только под наблюдением врача.

Правила использования

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем наносить крем на лицо

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Ретинол делает кожу фоточувствительной — его нежелательно использовать летом, особенно в поездках в солнечные страны. По той же причине ретинол несовместим с солярием: велик риск гиперпигментации.

— Ретинол следует использовать на ночь. Хотя уже есть кремы с невысокой концентрацией вещества, их можно наносить днем, но поверх обязательна SPF-защита, — уточнила Любовь Чалова.

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Врач предупреждает: ретинол необходимо вводить постепенно, начиная с 2—3 раз в неделю и минимальной концентрации активного вещества. Понаблюдайте за состоянием кожи: если все в порядке, то можно постепенно увеличить использование.

— На фоне неправильного применения возможно появление ретинолового дерматита: шелушения, воспаления кожных участков. Есть люди с аллергией на ретинол или с высокой чувствительностью, их кожа не принимает препарат даже при правильном использовании, — отметила Любовь Чалова.

Врач предложила присмотреться к израильскому бренду Holy Land или немецкому Klapp, а также порекомендовала крем с ретинолом марки Inno Derma.

 — Лучше применять его по назначению врача и не целиком на лицо, а на участки гиперпигментации, — уточнила Любовь Чалова.

Уходовые кремы, содержащие в составе ретинол, продают в аптеках: к примеру, такая линейка есть у бренда La Roshe Posay. Длительный курс ретинола следует проводить под обязательным наблюдением врача.

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Ретинол Косметика Омоложение лица
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