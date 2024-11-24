Вместо пушка теперь щетина: девушки бросились брить лицо, следуя за бьюти-трендом — почему так делать нельзя

Процедура из серии женских секретиков — разбираемся, что такое дермапланинг Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











На просторах интернета появился неожиданный бьюти-тренд. Девушки, вооружившись скальпелем и специальным спреем, бреют лицо, удаляя мелкие, едва заметные волоски, которые обычно называют пушком. Обещанный результат — гладкая идеальная сияющая кожа. Но так ли это на самом деле? Главный врач клиники «Elix» — дерматовенеролог и косметолог Любовь Чалова объяснила, чем может быть опасна процедура.

Гладкость и сияние?

Дермапланинг — азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Результат — уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Процедура далеко не новая, о дермапланинге рассказывали еще Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Неожиданно, дермапланинг стал популярен среди современных девушек.

Первое время видео публиковались в зарубежном «ТикТоке», а недавно героинями роликов стали россиянки. Средства — спреи для идентификации волос — девушки покупают на маркетплейсах. Стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей, в зависимости от марки косметического средства. На волне хайпа процедуру начали предлагать косметологи: сеанс обходится не дешево: от 5000 рублей до 8000 рублей. Обещанный результат — гладкая блестящая кожа, якобы даже макияж на такую идеальную кожу ложится лучше.

Или щетина и раздражение?

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Elix» Любовь Чалова объясняет, что как бы красиво процедуру не назвали, но по своей сути, дермапланинг — это бритье, то есть травматичная и повреждающая кожу процедура.

Любовь Чалова Врач —дерматовенеролог, косметолог

— Лезвие выскребает волоски с кожи, но при этом повреждает и здоровые клетки. В моменте эффект заметен, но не длителен. Коже такие травмы не нужны, так как таким механическим вмешательством мы нарушаем процессы ороговения и провоцируем появление различных заболеваний, будь то акне или розацеа (покраснения), — говорит врач.

Любовь Чалова предупреждает, что специалисты, предлагающие процедуру, не медики, а эстетисты, которые не разбираются в дерматологических заболеваниях. Для человека с проблемной кожей, например, велик риск осложнений.

Вот так выглядит лицо в момент нанесения спрея и после процедуры Источник: Телеграм-канал SHOT

Поврежденная кожа активнее подвержена воздействию ультрафиолета. Учитывая то, что не каждая женщина ежедневно наносит на кожу лица SPF-защиту, процедура дермапланинга повышает риск возникновения гиперпигменттации. Впоследствии с такой проблемой крайне сложно работать.

— Девушки и женщины прибегают к дермапланингу, чтобы убрать пушковые волосы, но эффект получается обратный: волос становится жестче и растет еще быстрее, — добавляет врач.

Действительно, пользовательницы Сети жаловались, что после нашумевшей процедуры у них начали вырастать волосы на подбородке и щеках на манер мужской щетины. У некоторых появилось раздражение, сухость и шелушение.

Что еще почитать

Питикюр и SPA с черной икрой: 5 необычных бьюти-процедур, о которых вы никогда не слышали.

Раскатали губы: 7 бьюти-процедур, которые превращают женщину в королеву колхоза — чем их заменить?