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Стиль и красота Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Фотосессия, устроенная внучкой, сделала ее знаменитостью

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22 комментария
Источник:

Маргарет Чола случайно стала иконой стиля. В США с ее фото делают футболки, ее лицо красуется на обложках модных журналов.

Маргарет примерно 85 лет. Примерно потому, что у женщины нет свидетельства о рождении и точная дата, когда она появилась на свет, неизвестна. Женщина так и продолжала бы спокойно жить в деревне в Замбии, если бы не согласилась на авантюру своей внучки — нью-йоркского стилиста Ди Каумба. Ди сфотографировала бабушку в своих нарядах. Снимки одетой в гламурные наряды бабушки на фоне колоритной фермы в Замбии мгновенно стали вирусными в Сети. Теперь Маргарет регулярно позирует в ярких нарядах с уверенностью профессиональной модели, завела аккаунт в соцсетях, назвав себя Legendary glamma.

— Она настоящая дива, — говорит внучка Маргарет. — На съемках Маргарет требует перерывы, чтобы попить воды, перекусить, может даже уйти вздремнуть.

Гламурная бабушка говорит, что теперь чувствует себя обновленной и способной покорить весь мир. И она, и Ди уверены — у стиля нет возраста.

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Комментарии
22
веснушка
30 ноября, 16:40
А мне бабулька понравилась! Прикольная такая! И шляпки ей ну очень идут! 👑 Королева! 👍
Гость
30 ноября, 15:59
Молодец внучка, только, по-моему, бабушке, приблизительно, не 85 лет, а все 95.
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