Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Маргарет примерно 85 лет. Примерно потому, что у женщины нет свидетельства о рождении и точная дата, когда она появилась на свет, неизвестна. Женщина так и продолжала бы спокойно жить в деревне в Замбии, если бы не согласилась на авантюру своей внучки — нью-йоркского стилиста Ди Каумба. Ди сфотографировала бабушку в своих нарядах. Снимки одетой в гламурные наряды бабушки на фоне колоритной фермы в Замбии мгновенно стали вирусными в Сети. Теперь Маргарет регулярно позирует в ярких нарядах с уверенностью профессиональной модели, завела аккаунт в соцсетях, назвав себя Legendary glamma.