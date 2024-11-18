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Стиль и красота обзор «Зиппи — огонь»: жена главного мажора страны показала соблазнительные фото

«Зиппи — огонь»: жена главного мажора страны показала соблазнительные фото

Зепюр Брутян сопровождает мужа на съемках — семья находится в Дубае

957
13 комментариев

Актриса показала новые фотографии

Зепюр Брутян поделилась новыми фотографиями — звезда надела откровенное платье с открытой спиной и позировала в соблазнительных позах.

— Когда девочки кайфуют от своей работы, получается все очень шикарно, правда? — написала Зепюр, судя по всему, довольная результатом.

Зепюр дополнила образ высокими перчатками и акцентными серьгами

Поклонники актрисы выразили одобрение и восторг в комментариях.

— «Просто бомба»; «Красотка»; «Зиппи — огонь»; «Шикарная девушка»; «Очень красиво»; «Малышка на миллион», — писали они.

Контент Зепюр Брутян по больше части — семейный и домашний, от того кадры с профессиональных фотосессий вызывают чрезмерный восторг у поклонников.

Поклонникам Зепюр новая фотосессия пришлась по вкусу

Видимо дубайские колориты вдохновили молодую мать на шик, блеск и роскошь. Семья отправилась в Эмираты, именно там снимают продолжение культового сериала «Мажор».

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Комментарии
20
Татьяна 53
5 минут
Мне вообще все равно, нынешние, вчерашние, прошлые, давнишние, шли бы они все ...
Гость
7 минут
Зиппи ??? От такой клички хочется проблеваться 🤮
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