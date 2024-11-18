«Зиппи — огонь»: жена главного мажора страны показала соблазнительные фото

Зепюр Брутян поделилась новыми фотографиями — звезда надела откровенное платье с открытой спиной и позировала в соблазнительных позах.
— Когда девочки кайфуют от своей работы, получается все очень шикарно, правда? — написала Зепюр, судя по всему, довольная результатом.
Поклонники актрисы выразили одобрение и восторг в комментариях.
— «Просто бомба»; «Красотка»; «Зиппи — огонь»; «Шикарная девушка»; «Очень красиво»; «Малышка на миллион», — писали они.
Контент Зепюр Брутян по больше части — семейный и домашний, от того кадры с профессиональных фотосессий вызывают чрезмерный восторг у поклонников.
Видимо дубайские колориты вдохновили молодую мать на шик, блеск и роскошь. Семья отправилась в Эмираты, именно там снимают продолжение культового сериала «Мажор».