«Зиппи — огонь»: жена главного мажора страны показала соблазнительные фото

Актриса показала новые фотографии Источник: Телеграм-канал Zepyur Priluchnaya

Зепюр Брутян поделилась новыми фотографиями — звезда надела откровенное платье с открытой спиной и позировала в соблазнительных позах.

— Когда девочки кайфуют от своей работы, получается все очень шикарно, правда? — написала Зепюр, судя по всему, довольная результатом.

Зепюр дополнила образ высокими перчатками и акцентными серьгами Источник: Телеграм-канал Zepyur Priluchnaya

Поклонники актрисы выразили одобрение и восторг в комментариях.

— «Просто бомба»; «Красотка»; «Зиппи — огонь»; «Шикарная девушка»; «Очень красиво»; «Малышка на миллион», — писали они.

Контент Зепюр Брутян по больше части — семейный и домашний, от того кадры с профессиональных фотосессий вызывают чрезмерный восторг у поклонников.

Поклонникам Зепюр новая фотосессия пришлась по вкусу Источник: Телеграм-канал Zepyur Priluchnaya