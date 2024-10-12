«Если YouTube закроют, пойду на завод»: как репетитор по английскому языку стала успешным бьюти-блогером

Марина родилась в Северодвинске Источник: Иван Митюшёв, Marina Luxious / T.me











Марина Агафонова — из Северодвинска. Еще пять лет назад она работала репетитором по английскому языку и даже не думала о карьере популярного бьюти-блогера. Сейчас на YouTube-канале Marina Luxious больше 350 тысяч подписчиков. Видео набирают миллионы просмотров, а рекламу покупают крупные российские и зарубежные косметические бренды. 29.RU пообщался с Мариной о сложностях в новой профессии, блокировках YouTube и о качестве российской косметики — некоторые продукты после теста отправляются сразу в мусорное ведро.

Блогер рассказала о сложностях профессии Источник: Кристина Полевая

Марина рассказывает о косметике и тестирует ее на себе Источник: Marina Luxious / T.me

Как хобби стало полноценной работой

По образованию Марина лингвист. Долгое время работала репетитором по английскому языку. В 2017 году уехала из Северодвинска в Китай. Там была воспитателем в детском саду и завела любительский блог, где рассказывала о жизни в Поднебесной.

— Я была не согласна с тем, что говорили в интернете про Китай. Многие кричали: «Приезжайте, тут можно зарабатывать золотые горы». Но никто не говорил о сложностях и о том, что переезжать было дорого. Я решила снять всю правду и рассказать, как на самом деле там живется, чтобы люди не залезали в кредиты ради ложных представлений о простой жизни в этой стране, — рассказывает Марина.

Марина жила в Китае два года Источник: Marina Luxious / Youtube.com











За количеством просмотров, как утверждает, она не гналась. Хотелось помочь хоть кому-то. А потом процесс затянул.

— Через полгода я поняла, что контент про Китай — достаточно узкая тема, что рано или поздно уеду и снимать больше будет нечего. И тогда решила начать бьюти-блог.

Контент про Китай заменили видео про косметику Источник: Marina Luxious / Youtube.com











Поначалу всё это воспринималось как хобби, но сейчас блог — основная работа Марины.

— Я никогда не стремилась к тому, чтобы монетизировать его. Начала активно снимать и только через год подключила программу монетизации. То есть год не получала ничего с канала. Амбиций не было, просто так, для себя снимала. Реально не ожидала, что это перерастет в профессию, — вспоминает Марина.

Хобби превратилось в полноценную работу. Сейчас канал выглядит так Источник: Youtube.com

«Это не работа в шахте, но тоже тяжело»

Основной контент на канале Марины — обзор косметики. Блогер тестирует на себе всё: от китайских подделок до дорогих брендовых средств. Задача — показать, что покупать безопасно, а что — нет.

— В месяц на косметику, которую я обозреваю, уходит в среднем по 50 тысяч рублей. Многое из этого не очень хорошего качества. Иногда может кожу обсыпать от пудры, иногда глаза из-за туши начинает сильно жечь. Всякое может быть, — рассказывает блогер.

Марина говорит, что один из актуальных трендов — естественность в макияже Источник: Marina Luxious / T.me

Может показаться, что работенка непыльная, но это заблуждение:

— Со стороны кажется, что я сижу дома, ничего не делаю. Видео снимать — это ведь не в шахте работать и не вагоны с углем разгружать, — рассуждает Марина.

Но на самом деле это тоже тяжелый труд. Если бы это было легко, тогда все бы были блогерами. Марина Агафонова, Marina Luxious бьюти-блогер

За один съемочный день она записывает по три видео. Это восемь часов съемки. Потом материал нужно обработать и смонтировать. Иногда, говорит Марина, приходится не спать ночами, чтобы успеть выложить новую серию:

— Самое тяжелое — это удерживать аудиторию. Ее надо постоянно заинтересовывать, отдавать эмоции, это труднее, чем кажется на первый взгляд, и это настоящая работа, которая не всем подходит.

Ну и, конечно, нужно быть готовым к постоянной критике и оскорблениям:

— Хейтить будут всегда. Поначалу это тяжело, я однажды чуть не удалила канал. Но потом смирилась. Часто пишут про мой вес. Но я ведь знаю, что я крупная. Что, на это обижаться? Ну заняться людям нечем, может. Пришел после работы, нет бы отдохнуть. Нет, включают видео какой-то крупной неприятной женщины и пишут ей, что она — крупная и неприятная. Зачем? Смешно.

Марина живет в Турции. Встретила иностранца и «переехала по любви» Источник: Marina Luxious / T.me











Как блогеры зарабатывают?

В среднем на бьюти-блогинге можно заработать 150 тысяч, но всё зависит от просмотров и аудитории, поэтому на старте нужно быть готовым и к нулю.

Основной доход Марине приносит реклама. Блогер сотрудничает с известным российским брендом Beauty Bomb. Портреты нашей героини можно увидеть на их стендах в сети продуктовых магазинов и бьюти-супермаркетов. Иногда рекламу покупают даже зарубежные сервисы:

— Первую рекламу у меня купил британский сайт Beauty Bay. В этом нет ничего грандиозного, но я помню свои эмоции. Я тогда подумала: «Вау, у меня британский сайт купил рекламу! Так классно!».

Как и многие блогеры, Марина пыталась продавать свои курсы, однако заработать на этом не получилось:

— Я продавала курс, но ничего хорошего не вышло. Много кто его купил, вышло 5 тысяч долларов, но потом меня ограбили. Украли сим-карту, позвонили в банк и сняли все деньги. А второй раз меня обманул продюсер. Он оставил мне 10 тысяч рублей, 290 забрал себе, — честно рассказывает она.

Это был знак, что продажей курсов мне заниматься не стоит. Марина Агафонова, Marina Luxious бьюти-блогер

Пару лет назад доход также приносила монетизация на YouTube. Площадка платила авторам за показ рекламы. Однако после начала СВО монетизировать просмотры российских пользователей стало невозможно.

— YouTube огромный, и у него хорошая монетизация. Даже когда в России отключили рекламу, но не монетизацию, мне в месяц шло около 300 долларов. Российские сервисы приносят гораздо меньше.

«Если YouTube заблокируют, пойду на завод»

Несмотря на замедление YouTube и слухи, что скоро площадку в России и вовсе закроют, уходить оттуда Марина не хочет. По ее словам, отечественные сервисы просто не смогут в полной мере заменить западную платформу:

— Они не могут конкурировать с YouTube. Хотя бы потому, что у них алгоритмы продвижения не настроены. Они искусственно продвигают тех, у кого закупили рекламу. Вручную. Например, они платят какому-то блогеру, он приходит к ним, а потом его вручную продвигает менеджер. На YouTube не так. Там продвижением занимаются алгоритмы, которые в первую очередь ищут то, что людям интересно.

Девушка утверждает, что ей тоже предлагали подобное сотрудничество, но она отказалась:

— Несколько российских площадок предлагали миллионные суммы, чтобы я дублировала видео на их площадки и делала пару эксклюзивных видео в месяц. Это были реально большие деньги, но я отказалась как раз потому, что они бы продвигали меня искусственно, пока контракт действует, а потом перестали бы — и расти было бы невозможно.

Бьюти-блогинг — не самая простая профессия Источник: Marina Luxious / T.me

И всё же думать о будущем без YouTube, говорит Марина, приходится:

— Его начали замедлять, и это, конечно, грустно. На 20% просмотров стало меньше. У всех причем, не только у меня. Это большие цифры. Я не хочу уходить с этой площадки, но если выбора не будет, то куда я денусь? Уйду. Сейчас вот на «VK Видео» предлагают переходить. Я этот момент обсуждаю. Может, выбора не останется.

Марина уверена, что перенести аудиторию на отечественные площадки практически невозможно.

— Люди никогда не уйдут оттуда, где им удобно. Например, когда заблокировали Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), мало кто оттуда пошел в Telegram. На самом деле не хочется менять площадку. На YouTube я собрала лояльных людей. Они там сидят, ждут мои видео. И эту лояльную аудиторию я погоню на Rutube? Я не хочу приносить людей площадкам, которые только сейчас взялись за голову, за развитие. Надо было раньше думать. Я не потащу аудиторию туда ни за какие деньги. Говорю, мне предлагали, но нет, ни за что!

Марина шутит, что если YouTube закроют, у нее всегда есть план Б.

Вернусь в Северодвинск. На завод пойду. У нас там есть куда идти работать. Marina Luxious бьюти-блогер

«Российские бренды могли себя проявить, но этого не случилось»

К слову, санкции коснулись не только YouTube, но и косметики, которую она обозревает. Многие бренды из России просто ушли. Марина говорит, что российские производители могли бы этим воспользоваться:

— То, что ушли конкуренты, это было очень хорошо, потому что нашим брендам была предоставлена возможность наконец-то себя проявить. Но что-то как-то никто себя не проявил.

Качество некоторой российской косметики, говорит блогер, конечно, повысилось, однако освободившуюся нишу заняли не отечественные производители, а китайские подделки:

— В целом, конечно, качество повысилось. Но также появилось много мусора, на любом маркетплейсе. Это вообще ужасно. Просто много подделок появилось. Есть плюсы в том, что иностранные бренды ушли, так как наши смогли развиваться нормально. Но минус в том, что очень много хлама всякого, непонятных брендов пришло китайских, из подвала.