НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

сев.

 753мм 51%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Огонь охватил дом в Новосибирске

Банды и маньяки из 90-х
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Неделя в Узбекистане
Бьюти-процедуры для животных
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Стиль и красота «Если YouTube закроют, пойду на завод»: как репетитор по английскому языку стала успешным бьюти-блогером

«Если YouTube закроют, пойду на завод»: как репетитор по английскому языку стала успешным бьюти-блогером

Россиянка рассказала о трудностях профессии

749
30 комментариев

Марина родилась в Северодвинске

Марина Агафонова — из Северодвинска. Еще пять лет назад она работала репетитором по английскому языку и даже не думала о карьере популярного бьюти-блогера. Сейчас на YouTube-канале Marina Luxious больше 350 тысяч подписчиков. Видео набирают миллионы просмотров, а рекламу покупают крупные российские и зарубежные косметические бренды. 29.RU пообщался с Мариной о сложностях в новой профессии, блокировках YouTube и о качестве российской косметики — некоторые продукты после теста отправляются сразу в мусорное ведро.

Блогер рассказала о сложностях профессии

Марина рассказывает о косметике и тестирует ее на себе

Как хобби стало полноценной работой

По образованию Марина лингвист. Долгое время работала репетитором по английскому языку. В 2017 году уехала из Северодвинска в Китай. Там была воспитателем в детском саду и завела любительский блог, где рассказывала о жизни в Поднебесной.

— Я была не согласна с тем, что говорили в интернете про Китай. Многие кричали: «Приезжайте, тут можно зарабатывать золотые горы». Но никто не говорил о сложностях и о том, что переезжать было дорого. Я решила снять всю правду и рассказать, как на самом деле там живется, чтобы люди не залезали в кредиты ради ложных представлений о простой жизни в этой стране, — рассказывает Марина.

Марина жила в Китае два года

За количеством просмотров, как утверждает, она не гналась. Хотелось помочь хоть кому-то. А потом процесс затянул.

— Через полгода я поняла, что контент про Китай — достаточно узкая тема, что рано или поздно уеду и снимать больше будет нечего. И тогда решила начать бьюти-блог.

Контент про Китай заменили видео про косметику

Поначалу всё это воспринималось как хобби, но сейчас блог — основная работа Марины.

— Я никогда не стремилась к тому, чтобы монетизировать его. Начала активно снимать и только через год подключила программу монетизации. То есть год не получала ничего с канала. Амбиций не было, просто так, для себя снимала. Реально не ожидала, что это перерастет в профессию, — вспоминает Марина.

Хобби превратилось в полноценную работу. Сейчас канал выглядит так

«Это не работа в шахте, но тоже тяжело»

Основной контент на канале Марины — обзор косметики. Блогер тестирует на себе всё: от китайских подделок до дорогих брендовых средств. Задача — показать, что покупать безопасно, а что — нет.

— В месяц на косметику, которую я обозреваю, уходит в среднем по 50 тысяч рублей. Многое из этого не очень хорошего качества. Иногда может кожу обсыпать от пудры, иногда глаза из-за туши начинает сильно жечь. Всякое может быть, — рассказывает блогер.

Марина говорит, что один из актуальных трендов — естественность в макияже

Может показаться, что работенка непыльная, но это заблуждение:

— Со стороны кажется, что я сижу дома, ничего не делаю. Видео снимать — это ведь не в шахте работать и не вагоны с углем разгружать, — рассуждает Марина.

<p>Марина Агафонова, Marina Luxious</p><p>Марина Агафонова, Marina Luxious</p>

Но на самом деле это тоже тяжелый труд. Если бы это было легко, тогда все бы были блогерами.

За один съемочный день она записывает по три видео. Это восемь часов съемки. Потом материал нужно обработать и смонтировать. Иногда, говорит Марина, приходится не спать ночами, чтобы успеть выложить новую серию:

— Самое тяжелое — это удерживать аудиторию. Ее надо постоянно заинтересовывать, отдавать эмоции, это труднее, чем кажется на первый взгляд, и это настоящая работа, которая не всем подходит.

Ну и, конечно, нужно быть готовым к постоянной критике и оскорблениям:

— Хейтить будут всегда. Поначалу это тяжело, я однажды чуть не удалила канал. Но потом смирилась. Часто пишут про мой вес. Но я ведь знаю, что я крупная. Что, на это обижаться? Ну заняться людям нечем, может. Пришел после работы, нет бы отдохнуть. Нет, включают видео какой-то крупной неприятной женщины и пишут ей, что она — крупная и неприятная. Зачем? Смешно.

Марина живет в Турции. Встретила иностранца и «переехала по любви»

Как блогеры зарабатывают?

В среднем на бьюти-блогинге можно заработать 150 тысяч, но всё зависит от просмотров и аудитории, поэтому на старте нужно быть готовым и к нулю.

Основной доход Марине приносит реклама. Блогер сотрудничает с известным российским брендом Beauty Bomb. Портреты нашей героини можно увидеть на их стендах в сети продуктовых магазинов и бьюти-супермаркетов. Иногда рекламу покупают даже зарубежные сервисы:

— Первую рекламу у меня купил британский сайт Beauty Bay. В этом нет ничего грандиозного, но я помню свои эмоции. Я тогда подумала: «Вау, у меня британский сайт купил рекламу! Так классно!».

Как и многие блогеры, Марина пыталась продавать свои курсы, однако заработать на этом не получилось:

— Я продавала курс, но ничего хорошего не вышло. Много кто его купил, вышло 5 тысяч долларов, но потом меня ограбили. Украли сим-карту, позвонили в банк и сняли все деньги. А второй раз меня обманул продюсер. Он оставил мне 10 тысяч рублей, 290 забрал себе, — честно рассказывает она.

<p>Марина Агафонова, Marina Luxious</p><p>Марина Агафонова, Marina Luxious</p>

Это был знак, что продажей курсов мне заниматься не стоит.

Пару лет назад доход также приносила монетизация на YouTube. Площадка платила авторам за показ рекламы. Однако после начала СВО монетизировать просмотры российских пользователей стало невозможно.

— YouTube огромный, и у него хорошая монетизация. Даже когда в России отключили рекламу, но не монетизацию, мне в месяц шло около 300 долларов. Российские сервисы приносят гораздо меньше.

«Если YouTube заблокируют, пойду на завод»

Несмотря на замедление YouTube и слухи, что скоро площадку в России и вовсе закроют, уходить оттуда Марина не хочет. По ее словам, отечественные сервисы просто не смогут в полной мере заменить западную платформу:

— Они не могут конкурировать с YouTube. Хотя бы потому, что у них алгоритмы продвижения не настроены. Они искусственно продвигают тех, у кого закупили рекламу. Вручную. Например, они платят какому-то блогеру, он приходит к ним, а потом его вручную продвигает менеджер. На YouTube не так. Там продвижением занимаются алгоритмы, которые в первую очередь ищут то, что людям интересно.

Девушка утверждает, что ей тоже предлагали подобное сотрудничество, но она отказалась:

— Несколько российских площадок предлагали миллионные суммы, чтобы я дублировала видео на их площадки и делала пару эксклюзивных видео в месяц. Это были реально большие деньги, но я отказалась как раз потому, что они бы продвигали меня искусственно, пока контракт действует, а потом перестали бы — и расти было бы невозможно.

Бьюти-блогинг — не самая простая профессия

И всё же думать о будущем без YouTube, говорит Марина, приходится:

— Его начали замедлять, и это, конечно, грустно. На 20% просмотров стало меньше. У всех причем, не только у меня. Это большие цифры. Я не хочу уходить с этой площадки, но если выбора не будет, то куда я денусь? Уйду. Сейчас вот на «VK Видео» предлагают переходить. Я этот момент обсуждаю. Может, выбора не останется.

Марина уверена, что перенести аудиторию на отечественные площадки практически невозможно.

— Люди никогда не уйдут оттуда, где им удобно. Например, когда заблокировали Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), мало кто оттуда пошел в Telegram. На самом деле не хочется менять площадку. На YouTube я собрала лояльных людей. Они там сидят, ждут мои видео. И эту лояльную аудиторию я погоню на Rutube? Я не хочу приносить людей площадкам, которые только сейчас взялись за голову, за развитие. Надо было раньше думать. Я не потащу аудиторию туда ни за какие деньги. Говорю, мне предлагали, но нет, ни за что!

Марина шутит, что если YouTube закроют, у нее всегда есть план Б.

<p>Marina Luxious</p><p>Marina Luxious</p>

Вернусь в Северодвинск. На завод пойду. У нас там есть куда идти работать.

«Российские бренды могли себя проявить, но этого не случилось»

К слову, санкции коснулись не только YouTube, но и косметики, которую она обозревает. Многие бренды из России просто ушли. Марина говорит, что российские производители могли бы этим воспользоваться:

— То, что ушли конкуренты, это было очень хорошо, потому что нашим брендам была предоставлена возможность наконец-то себя проявить. Но что-то как-то никто себя не проявил.

Качество некоторой российской косметики, говорит блогер, конечно, повысилось, однако освободившуюся нишу заняли не отечественные производители, а китайские подделки:

— В целом, конечно, качество повысилось. Но также появилось много мусора, на любом маркетплейсе. Это вообще ужасно. Просто много подделок появилось. Есть плюсы в том, что иностранные бренды ушли, так как наши смогли развиваться нормально. Но минус в том, что очень много хлама всякого, непонятных брендов пришло китайских, из подвала.

<p>Marina Luxious</p><p>Marina Luxious</p>

Ну что поделать, есть спрос, значит, будет предложение. Рынок так работает.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
ПРО
10 минут
это ютуб ее так покорежил или оно само так деградировало?
ПРО
11 минут
всех блогеров на лечение на урановые рудники! Нафиг это недоразумение на заводе не нужно!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Dmitry,37

Светлана,38

Грекк,40

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление