Самый стильный френч: эти 5 элегантных идей для маникюра будут в моде всю осень

Френч стал сначала прорывом в маникюре, вернув моду на аккуратные ноготочки, а потом превратился в классику. Сегодня он есть в арсенале любой модницы, а мастера маникюра знают десятки его разновидностей. Именно у специалистов по красоте мы и спросили, какой френч будет популярен этой осенью. В ответ получили 5 нескучных и элегантных идей.
Классический френч — это основа телесного или близкого к натуральному розового оттенка и выделенные белые кончики ногтя. Однако в сфере красоты нет ничего постоянного, и дизайнеры придумывают всё новые и новые комбинации. А этой осенью во французском маникюре появились цветовые акценты.
— Тенденции в маникюре могут меняться с каждым новым сезоном, и осень 2024 года обещает привнести свежие и интересные вариации классического французского маникюра, — рассказала nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.
Вот несколько ключевых трендов, которые можно ожидать от французского маникюра этой осенью
Цветовые вариации
Здесь всё просто — классическая нюдовая база, только вместо белого оттенка на кончике ногтей используется цветной лак. Его вариации могут быть разными — на ваше усмотрение.
Матовые и глянцевые текстуры
Матовые и зернистые текстуры в этом сезоне правят бал. Основой френча служит матовое покрытие, а кончики ногтей покрываются блестящим лаком. Такая необычная отделка придает френчу элегантность, а вам — новый, нескучный образ.
Акцентные ногти
Такой уход от классического френча позволяет подчеркнуть индивидуальность. При выполнении этого маникюра делается упор не на лунке, а на цветовых акцентах на нижней части ногтя.
Темные и глубокие оттенки
Это темная версия классического френча, которая придает классике новое звучание. Такой френч идеально подойдет для осени и зимы, когда большинство девушек склонны выбирать насыщенные и темные оттенки.
Омбре-эффект
Этот вид маникюра с французского переводится как «растяжка». Он создается с помощью плавного перехода из одного цвета в другой и выполняется с помощью топа, белого гель-лака или акриловой пудры.
— Эти тренды предлагают разнообразные подходы и вариации на тему французского маникюра. Таким образом, осень 2024 года предлагает широкий спектр возможностей, позволяя каждой женщине найти что-то по своему вкусу и настроению, — добавляет Валерия Виноходова.