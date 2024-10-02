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Стиль и красота Модные советы обзор Самый стильный френч: эти 5 элегантных идей для маникюра будут в моде всю осень

Самый стильный френч: эти 5 элегантных идей для маникюра будут в моде всю осень

Какой из них выберете для себя вы?

996
7 комментариев

Мы знаем, как разнообразить французский маникюр, держите свежие идеи

Френч стал сначала прорывом в маникюре, вернув моду на аккуратные ноготочки, а потом превратился в классику. Сегодня он есть в арсенале любой модницы, а мастера маникюра знают десятки его разновидностей. Именно у специалистов по красоте мы и спросили, какой френч будет популярен этой осенью. В ответ получили 5 нескучных и элегантных идей.

Классический френч — это основа телесного или близкого к натуральному розового оттенка и выделенные белые кончики ногтя. Однако в сфере красоты нет ничего постоянного, и дизайнеры придумывают всё новые и новые комбинации. А этой осенью во французском маникюре появились цветовые акценты.

— Тенденции в маникюре могут меняться с каждым новым сезоном, и осень 2024 года обещает привнести свежие и интересные вариации классического французского маникюра, — рассказала nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.

Вот несколько ключевых трендов, которые можно ожидать от французского маникюра этой осенью

Цветовые вариации

Здесь всё просто — классическая нюдовая база, только вместо белого оттенка на кончике ногтей используется цветной лак. Его вариации могут быть разными — на ваше усмотрение.

Матовые и глянцевые текстуры

Матовые и зернистые текстуры в этом сезоне правят бал. Основой френча служит матовое покрытие, а кончики ногтей покрываются блестящим лаком. Такая необычная отделка придает френчу элегантность, а вам — новый, нескучный образ.

Акцентные ногти

Такой уход от классического френча позволяет подчеркнуть индивидуальность. При выполнении этого маникюра делается упор не на лунке, а на цветовых акцентах на нижней части ногтя.

Темные и глубокие оттенки

Это темная версия классического френча, которая придает классике новое звучание. Такой френч идеально подойдет для осени и зимы, когда большинство девушек склонны выбирать насыщенные и темные оттенки.

Омбре-эффект

Этот вид маникюра с французского переводится как «растяжка». Он создается с помощью плавного перехода из одного цвета в другой и выполняется с помощью топа, белого гель-лака или акриловой пудры.

— Эти тренды предлагают разнообразные подходы и вариации на тему французского маникюра. Таким образом, осень 2024 года предлагает широкий спектр возможностей, позволяя каждой женщине найти что-то по своему вкусу и настроению, — добавляет Валерия Виноходова.

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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
46 минут
Это очень важно для страны. Рабочих рук не хватает, на предприятия идти не хочет никто. "Моя мечта ноготочки красить"
Гость
36 минут
Волосы, глаза, лицо, губы, ногти... Женщинам дай волю - они похоже скоро в цветной краске уже с головы до ног изваляются, аля клоуны в цирке.
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