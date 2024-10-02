Самый стильный френч: эти 5 элегантных идей для маникюра будут в моде всю осень

Мы знаем, как разнообразить французский маникюр, держите свежие идеи Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Френч стал сначала прорывом в маникюре, вернув моду на аккуратные ноготочки, а потом превратился в классику. Сегодня он есть в арсенале любой модницы, а мастера маникюра знают десятки его разновидностей. Именно у специалистов по красоте мы и спросили, какой френч будет популярен этой осенью. В ответ получили 5 нескучных и элегантных идей.

Классический френч — это основа телесного или близкого к натуральному розового оттенка и выделенные белые кончики ногтя. Однако в сфере красоты нет ничего постоянного, и дизайнеры придумывают всё новые и новые комбинации. А этой осенью во французском маникюре появились цветовые акценты.

— Тенденции в маникюре могут меняться с каждым новым сезоном, и осень 2024 года обещает привнести свежие и интересные вариации классического французского маникюра, — рассказала nail-мастер салона красоты ColorExpert Валерия Виноходова.

Вот несколько ключевых трендов, которые можно ожидать от французского маникюра этой осенью

Цветовые вариации

Здесь всё просто — классическая нюдовая база, только вместо белого оттенка на кончике ногтей используется цветной лак. Его вариации могут быть разными — на ваше усмотрение.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Матовые и глянцевые текстуры

Матовые и зернистые текстуры в этом сезоне правят бал. Основой френча служит матовое покрытие, а кончики ногтей покрываются блестящим лаком. Такая необычная отделка придает френчу элегантность, а вам — новый, нескучный образ.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Акцентные ногти

Такой уход от классического френча позволяет подчеркнуть индивидуальность. При выполнении этого маникюра делается упор не на лунке, а на цветовых акцентах на нижней части ногтя.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Темные и глубокие оттенки

Это темная версия классического френча, которая придает классике новое звучание. Такой френч идеально подойдет для осени и зимы, когда большинство девушек склонны выбирать насыщенные и темные оттенки.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Омбре-эффект

Этот вид маникюра с французского переводится как «растяжка». Он создается с помощью плавного перехода из одного цвета в другой и выполняется с помощью топа, белого гель-лака или акриловой пудры.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









