Омская визажистка отсудила у блогера Лерчек 4 тысячи вместо миллиона

Лерчек провела две консультации с омичкой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Омская визажистка и блогер Арина Чумак отсудила четыре тысячи рублей у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Москвы. Омичка была недовольна консультациями блогерши, за которые заплатила 1 миллион 800 тысяч.

Согласно документу, Арина Чумак захотела купить у блогерши Лерчек четыре консультации. За каждую нужно было заплатить 500 тысяч рублей. Лерчек должна была раз в месяц с февраля этого года рассказывать омичке секреты продвижения своего бизнеса, а та — посещать лекции в онлайн- или в офлайн-формате. Спустя несколько месяцев омичка подала в суд на блогершу. У нее было несколько претензий.

По мнению Арины Чумак, Лерчек не является профессионалом. Также она не рассказала омичке о конкретном алгоритме развития бизнеса. На досудебную претензию Арины Лерчек ответила, что готова вернуть только 800 тысяч рублей, а услуги на 1 миллион за две консультации ей уже оказаны. Тогда омичка обратилась в суд, где и потребовала миллион, а также проценты за пользование ее деньгами на сумму 12 тысяч рублей.

Заявление Чумак поступило 3 июня. Судя соглашениям, которые подписывала омичка после каждой из двух лекций, она не имела претензий к блогеру. Таким образом, по закону вернуть деньги за услугу невозможно. Кроме того, омичка не предоставила суду доказательств своей правоты. В суде Лерчек доказала, что является профессионалом в своей области, предоставив документы о высшем образовании. То, что Лерчек незаконно обогатилась на ней, омичка также не доказала.

Единственное, что получила омичка, — это 4196 рублей. Это проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 800 тысяч. Напомним, эти деньги Лерчек вернула Арине Чумак, так как договор расторгли раньше срока.

Омичка Арина Чумак пишет на своей странице в запрещенной социальной сети, что она топовый визажист с опытом работы более 3,5 года. Подписчикам омичка рассказывает не только о своей практике, но и о том, как стать топовым мастером и «выйти на доход 100 тысяч рублей +». В прошлом году Чумак презентовала свой курс под названием «Визаж на богатом». Также можно увидеть, что омичка посещала курсы Валерии Лерчек.

Что касается самой Лерчек, то они с супругом Чекалиным известны как организаторы фитнес-марафонов и создатели косметического бренда Letique. Первое громкое дело в отношении семейной пары по факту уклонения от уплаты налогов запустили в 2023 году. 7 марта силовики нагрянули в дом блогеров-миллионников Чекалиных. По версии следствия, блогер незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей. В одном из видео Валерия рассказала, что за последние три года семья заплатила 1,5 миллиарда рублей в качестве налогов. Неуплату 300 миллионов она объяснила «ошибкой». По итогу Чекалины погасили долги, и дела в отношении них закрыли.