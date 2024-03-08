Стали похожи на кинозвезд: как изменились красотки разных возрастов после того, как с ними поработали визажисты

На фото ниже пример макияжа «смоки-хамелеон». Под одним углом глаза клиентки сияют бирюзовым цветом, под другим — сиреневым. Мастер сделала акцент на глаза, а губы — сочными и ягодными. Со слов Анны, сейчас в моде очень много блеска, лака и жидкого стекла для губ. Всё это делает их более объемными.