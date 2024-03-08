Стали похожи на кинозвезд: как изменились красотки разных возрастов после того, как с ними поработали визажисты

Косметика в умелых руках творит настоящие чудеса и может изменить внешность любой женщины. Всё зависит от целей и настроения: иногда с помощью туши, теней и помады бьюти-мастера превращают своих клиенток в настоящих кинозвезд. Мы попросили у визажистов фотографии омичек до и после нанесения макияжа. Посмотрите, как они преобразились.
На фото выше — работа визажиста Анастасии Миракян. Мастер рассказывает, что обычно ее клиентки просят нанести более естественный и аккуратный макияж «без перебора тонального средства». Однако запросы на смоки айс также никто не отменял, девушки хотят быть яркими и выделяться среди других гостей на свадьбах и днях рождения:
— Смоки айс по нынешним тенденциям — это тоже аккуратная, красивая, чувственная дымка. В данной работе (на фото выше. — Прим. ред.) была поставлена задача скрыть нюансы на коже, сделать взгляд более распахнутым и скорректировать веко, чтобы визуально глаза были больше.
На следующем фото вечерний макияж превратил девушку в настоящую кинозвезду. Здесь визажист использовала тени для век с мерцающими перламутровыми частицами, для губ выбрала яркий цвет без матового эффекта, чтобы на протяжении долгого вечера девушке было комфортно (матовая помада может стягивать губы).
Для следующего образа выбрана одна из популярных техник — так называемый мономакияж, при котором используются схожие оттенки. Кофейные цвета сделали взгляд девушки ярким. А ее кожа, как выразилась мастер, стала лощеной. Изюминки добавили персиковый румянец и нюдовая помада.
Следующее преображение называется лифтинг-макияж. Его используют для женщин элегантного возраста. Посмотрите, как похорошела эта дама: ей с помощью косметики «приподняли» веки, увлажнили кожу, а на губы, чтобы они были более сочными, нанесли блеск.
А вот еще один пример лифтинг-макияжа. Его выполнила визажист Дарья Баля. Модель, кажется, помолодела лет на десять. Весь секрет в увлажненной сияющей коже и легком тоне. Женщине сделали чуть шире брови. Ее взгляд стал более глубоким благодаря прокрашенной линии ресниц, мягкой дымке из теней и пучковых ресниц.
На фото ниже еще одна клиентка Дарьи, которой она добавила «воздуха» в брови и сделала акцент на стрелки. Освежающий эффект губам придал нежно-розовый оттенок помады. И без того красивая девушка стала еще прекраснее. Она могла бы запросто украсить обложку модного журнала.
На фотографиях ниже — работы бьюти-мастера Анны Пасько. Она говорит, что сейчас в тренде цветные яркие стрелки и контрастные оттенки теней. Такие образы выбирают очень смелые дамы, которые любят внимание.
С лифтинг-макияжем женщина на фото ниже стала немного похожа на актрису Милу Йовович.
— Мы добавили ей нежную розовую помаду и много румян. Румяна — это вообще тренд, их добавляют везде: под бровь, над бровью, на переносицу и нос — так называемый китти-нос (розовый кошачий нос), делают розовые щеки. Всё это для свежести. Растушевываем от центра щеки к вискам, растягивая их, создаем лифтинг-эффект. Такой макияж приподнял взгляд клиентке.
На фото ниже пример макияжа «смоки-хамелеон». Под одним углом глаза клиентки сияют бирюзовым цветом, под другим — сиреневым. Мастер сделала акцент на глаза, а губы — сочными и ягодными. Со слов Анны, сейчас в моде очень много блеска, лака и жидкого стекла для губ. Всё это делает их более объемными.