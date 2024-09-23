«Сибирская Круэлла» сделала пластику на полмиллиона — фото до и после

Популярный блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла», легла под нож хирургов — она сделала несколько операций и помолодела на 10 лет.
Сначала «Круэлла» вставила в лицо нити — на подтяжку ушло около 40 000 рублей. Косметолог Лев Ягольницер омолодил сибирячку буквально за полчаса.
— Мне уже 42 года, не молодею. Это мое первое вмешательство, — прокомментировала изменения Ольга.
Вторая серия операций гораздо серьезнее: липосакция передней брюшной стенки, миниабдоминопластика, хирургическая коррекция рубца в правом подреберье и интимная пластика. Стоимость такой операции — 450 тысяч рублей.
— Я против имплантов и чего-то искусственного в себе. Мне нужна эстетика. После двух кесаревых сечений живот выглядел некрасиво, кривой шов и мышцы были зашиты внутрь. Получился такой валик, который мне никогда не нравился, а убрать его спортом не получалось. Я очень долго откладывала, но посоветовавшись с мужем, наконец, решилась, — делится Ольга впечатлениями.
Операцию Ольге провела известный в городе пластический хирург Лейла Кодзоева. Она специализируется на интимной пластике и маммопластике.
— Есть деформирующие рубцы по передней брюшной стенке, и есть нависание. Верхний рубец образовался после удаления желчного пузыря. Его откорректировали за счет расслоения тканей, нижний рубец — следствие кесарева, его также скорректировали за счет расслоения тканей и небольшой липосакции нижнего отдела живота, — объяснила врач.
В результате получился плоский живот с аккуратными эстетическими швами. По словам Ольги Платоновой, от наркоза она отходила легко, отеки сошли быстро, а обезболивающие таблетки не пригодились.
В начале сентября НГС публиковал историю новосибирской модели Виктории Кузнецовой — она поделилась фотографиями новой увеличенной груди.
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