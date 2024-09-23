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Стиль и красота обзор «Сибирская Круэлла» сделала пластику на полмиллиона — фото до и после

«Сибирская Круэлла» сделала пластику на полмиллиона — фото до и после

Ольга Платонова перенесла несколько видов вмешательств

2 893
70 комментариев

«Сибирская Круэлла» сделала подтяжку лица — это ее первая косметологическая процедура по омоложению

Популярный блогер Ольга Платонова, известная как «Сибирская Круэлла», легла под нож хирургов — она сделала несколько операций и помолодела на 10 лет.

Сначала «Круэлла» вставила в лицо нити — на подтяжку ушло около 40 000 рублей. Косметолог Лев Ягольницер омолодил сибирячку буквально за полчаса.

Овал лица заметно подтянулся

— Мне уже 42 года, не молодею. Это мое первое вмешательство, — прокомментировала изменения Ольга.

Ольге Платоновой поставили 20 нитей — по 10 с каждой стороны лица

Вторая серия операций гораздо серьезнее: липосакция передней брюшной стенки, миниабдоминопластика, хирургическая коррекция рубца в правом подреберье и интимная пластика. Стоимость такой операции — 450 тысяч рублей.

— Я против имплантов и чего-то искусственного в себе. Мне нужна эстетика. После двух кесаревых сечений живот выглядел некрасиво, кривой шов и мышцы были зашиты внутрь. Получился такой валик, который мне никогда не нравился, а убрать его спортом не получалось. Я очень долго откладывала, но посоветовавшись с мужем, наконец, решилась, — делится Ольга впечатлениями.

Операцию Ольге провела известный в городе пластический хирург Лейла Кодзоева. Она специализируется на интимной пластике и маммопластике.

— Есть деформирующие рубцы по передней брюшной стенке, и есть нависание. Верхний рубец образовался после удаления желчного пузыря. Его откорректировали за счет расслоения тканей, нижний рубец — следствие кесарева, его также скорректировали за счет расслоения тканей и небольшой липосакции нижнего отдела живота, — объяснила врач.

Сибирячка не постеснялась показать фото до и после — работой врача она очень довольна

В результате получился плоский живот с аккуратными эстетическими швами. По словам Ольги Платоновой, от наркоза она отходила легко, отеки сошли быстро, а обезболивающие таблетки не пригодились.

В начале сентября НГС публиковал историю новосибирской модели Виктории Кузнецовой — она поделилась фотографиями новой увеличенной груди.

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Абдоминопластика Подтяжка лица Липосакция Интимная пластика Ольга Платонова Сибирская Круэлла
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Комментарии
70
Olivia
1 час
Извините, но не понятно где до, а где после..?
277245842
58 минут
Интересно, каким прибором замеряется изменение возраста. Вдруг, неожиданно, помолодеешь на 15 лет, или на 8,5?
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