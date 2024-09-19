Ушла из банка ради мечты: как красотка из алтайского села стала стюардессой и посмотрела Россию

Еще во время учебы в школе Дарья решила стать стюардессой Источник: Дарья Поповичева











Дарья Поповичева родилась в селе Крутиха Алтайского края и всегда мечтала о небе. Чтобы стать стюардессой, девушка отказалась от стабильной работы в банке и перебралась в столицу.

— Постоянно спрашиваю себя, как там без меня родители, думаю, как полеты отразятся на здоровье. Но просто не могу сидеть на месте — летаю, потому что люблю .

В разговоре с NGS22.RU девушка рассказала, как удалось исполнить мечту и где она уже успела побывать.

Из педагога в бортпроводника

После школы Дарья училась в педагогическом вузе Источник: Дарья Поповичева











О небе Дарья стала мечтать еще в школьные годы. Уже в 14 лет она окончательно определилась с будущей профессией.

— Я не знала, куда я пойду после школы. И у нас с сестрой завязался разговор о бортпроводниках. Она рассказала, что по отцовской линии у нас была стюардесса. Подумала, что это прикольно, загорелась идеей.

Правда, мечту пришлось ненадолго отложить: после школы Дарья поступила Барнаульский педагогический вуз на учителя младших классов.

— Всегда хотела летать, но понимала, что всю жизнь этому не посвятишь. Родители настояли на получении высшего образования. Я хотела поступить на лингвистическое направление, но на бюджет туда не прошла. Поэтому выбрала специальность педагога младших классов. В будущем бы попробовала себя учителем английского. Думаю, за время работы стюардессой он у меня подтянется.

Сразу после получения диплома красотка отправилась в Москву учиться в школе бортпроводника: Дарья заключила контракт с «Уральскими авиалиниями». После трех месяцев обучения ее трудоустроили.

— Нас довольно многому обучали: медицине, этикету, коммуникабельности. Рассказывали, как правильно подавать воду и еду. Учили общаться с пассажирами, сглаживать острые углы и нивелировать конфликты. Особенно интересны были тонкие психологические моменты.

Дарья рассказывает, что у каждой авиакомпании есть собственные стандарты работы — их приходится учить уже после окончания школы авиации. Например, все бортпроводники обязаны знать скрипты и последовательность действий в любой моделируемой ситуации.

«Просыпаешься в одном городе, засыпаешь — в другом»

Мечтой девушки был прыжок с парашютом, и она ее осуществила Источник: Дарья Поповичева











Дарья проработала стюардессой около года. Затем, по стечению обстоятельств, была вынуждена на время завязать с профессией. С 2020 года девушка занята в банковской сфере.

— На самом деле, мне и работа в банке нравилась. Люблю общаться с людьми тет-а-тет. Например, однажды ко мне пришел клиент и попросил карточку с самолетиком. У нас не было таких дизайнов, я ответила, что тоже хотела бы себе такой. Мы с ним разговорились: мужчина оказался военным летчиком-испытателем. Рассказала ему, что раньше работала стюардессой. Поделилась, что мечтаю прыгнуть с парашютом — а он взял, и организовал это. Когда прыгала, кричала, что небо — это жизнь.

За время работы в банке, Дарья успела соскучиться по небу. В 2024 году она устроилась бортпроводником в авиакомпанию «Победа».

— Для меня работать в офисе 5/2 — очень тяжело. Не могу долго сидеть на одном месте. Понятно, что у нас будни тоже довольно однообразные. Но ты просыпаешься в одном городе, засыпаешь — в другом. Мне нравится этот ритм жизни.

Сейчас стюардесса летает на междугородних рейсах Источник: Дарья Поповичева











Вернувшись в профессию с большим энтузиазмом, Дарья стала летать по России. При этом каждый раз — по новому маршруту.

— Бывают рейсы, например, «Москва — Сочи» и «Сочи — Москва». Мы прилетаем, одних клиентов высаживаем, других сажаем и снова оказываемся дома. А бывают и командировки. К примеру, «Москва — Махачкала — Сургут». В таких случаях мы остаемся в других городах на ночь или несколько дней.

При остановках в других городах, бортпроводникам дают время на отдых и восстановление сил. Например, в Сургуте весь экипаж успел прогуляться по городу и покормить белочек в местном парке.

— В этом городе, как и в моей деревне, протекает река Обь. Поэтому мне там особенно понравилось.

В другие страны Дарья пока не летает — закончился срок действия загранпаспорта. Но девушка из-за этого не переживает и признается, что от визита в Новосибирск испытывает не меньше приятных впечатлений, чем от поездки в Стамбул.

— Если бы мне нужно было выбрать город для жизни, я бы остановилась в Новосибирске. Он ближе к душе и всего в двух часах от родной деревни. Мне нравится этот город, в нем много районов, где мне хотелось бы жить.

Занимается бегом, играет в волейбол и любит кататься на тракторе

В свободное время девушка занимается спортом Источник: Дарья Поповичева











Каждый, кто часто летает на самолетах, хоть раз сталкивался с дебоширами в салоне. И усмирять неспокойных пассажиров зачастую приходится бортпроводникам. Дарье повезло: на ее пути таких не встречалось.



Зато приятных моментов работы было множество. Их красотка вспоминает с воодушевлением. Вот, например, как она рассказывала о посадке самолета Ил-76 в Перми:

— Это было просто великолепно! Я не знаю, какие еще слова использовать, чтобы описать, насколько это классно. Ил-76 очень большой и шумный самолет. Тогда был рассвет, и эта здоровая машина так красиво садилась, что все люди, которые в этом аэропорту работали, стояли и с открытыми ртами смотрели.

По словам Дарьи, ей нравится бывать в Новосибирске Источник: Дарья Поповичева











В перерывах между полетами жизнь Дарьи не менее насыщенна: красотка занимается бегом, играет в волейбол и любит кататься на отцовском тракторе.

— Однажды я прилетела в Сочи, и увидела, как ребята играют в волейбол на песке. Попросилась с ними. Теперь всегда, как бываю в этом городе, иду на площадку.