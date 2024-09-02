«Порой сама как подросток»: 14 красоток на линейке — про ностальгию по дискотекам и о том, как быть мамой школьника

НГС поговорил на двух школьных линейках с матерями учеников Источник: Алёна Золотухина /NGS.RU











Первое сентября — волнительный день не только для школьников, но и для их родителей. В этот день они просыпаются с чувством легкой ностальгии и приятной тоски. Собирая своих детей на линейку, многие мамы предаются воспоминаниям о том, каким был этот день для них: первая учительница, букет гладиолусов и белые банты. Корреспондент НГС Алена Золотухина заглянула на праздник Дня Знаний в гимназию №1 и лицей №22 «Надежда Сибири» и поговорила с мамами учеников про их школьные годы, а заодно посмотрела на наряды, которые они выбрали для такого праздника. Сибирячки также объяснили, какого это: быть мамой школьника.

Евгения привела сына в 7-й класс. Оба пришли на линейку в приподнятом настроении.

— Я будто бы заново проживаю школьные годы — это интересно. Я любила школу, учителей, одноклассников, у меня остались теплые приятные воспоминания. В те годы у меня появились первые друзья — мы дружим до сих пор, — рассказывает Евгения.

— 1 сентября было одинаковым из года в год: коричневая школьная форма, белый фартук, букет цветов, — говорит Евгения Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Евгения взяла на работе выходной, чтобы провести время с сыном.

— Дети еще не понимают, что 1 Сентября — это праздник, мне хочется объяснить это сыну, разделить с ним приятные и волнительные моменты, — говорит мама школьника.

Елена и Лилия — мамы девятиклассников. Раньше их дети учились вместе, а в этом году их разделили. Несмотря на перемены, школьники все равно отправились в школу с удовольствием.

— Быть мамой подростка — интересно, непросто. Самое сложное — научиться отпускать. Во многом стало проще — ребенок стал самостоятельным, берет на себя ответственность, — говорит Лилия.

— Да, они повзрослели, но все равно еще дети. Знаете, такое пограничное чувство. И радостно и волнительно одновременно, — добавляет Елена.

Елена (слева) и Лилия спокойны за своих детей, ведь они учатся в одном из лучших учебных заведений в городе Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Лилия вспоминает, что мечтала пойти в школу, но ее пугала неизвестность.

— Школьные годы остались в памяти на всю жизнь — прекрасное было время. Я училась в Казахстане, ходила на уроки с большим желанием. В старших классах сформировалась дружба, которая продолжается по сей день, — делится воспоминаниями Лилия.

— Бантики, фартучки, форма. Сейчас к ней противоречивые чувства у школьников, а мне очень нравилось. Хорошее было время, учителей очень любила, помню их всех по именам, — говорит Елена.

Татьяна и Валентина — тоже мамы подростков, они привели детей в 7-й класс. Обе улыбались — настроение хорошее, даже несмотря на внезапно испортившуюся погоду.

— Моя дочь уже подросток — это очень интересный период, когда начинаются первые проявления характера. Я стараюсь почаще вспоминать себя в ее возрасте, — делится Татьяна.

Татьяна (слева) и Валентина привели детей в 7-й класс Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











— Когда я училась в школе, был еще Советский Союз, все дети были одинаковыми, это сегодня — многообразие. Дети такие разные, нарядные. Отношение к школе у меня менялось в зависимости от периода: в начальных классах я рвалась в школу, чтобы встретиться с одноклассниками и друзьями, а в подростковом возрасте уже появилась нелюбовь. Все равно, школу я любила, и с удовольствием бы отучилась снова, если бы была такая возможность, — говорит женщина.

Екатерина пришла на линейку к дочери: девочка пошла в 9 класс.

— Она, конечно, опешила немного, как увидела программу: в этом году сдавать ОГЭ, но все равно пришла в школу в хорошем настроении, — делится Екатерина.

Женщина рассказывает, что решила уволиться с работы, чтобы помогать дочери с учебой и дополнительной внеклассной нагрузкой.

— Знаете, говорят: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы. Несмотря на то, что дочь уже самостоятельная, она все равно остается ребенком, которому нужна помощь родителя. Помогаю, поддерживаю, у нас доверительные дружеские отношения.

Екатерина пришла на линейку к дочери-девятикласснице Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Свое 1 Сентября Екатерина назвала беззаботным.

— Шла с мамой за руку в неизвестность, ничего не понимала. День был солнечный — это запомнила хорошо. Школьные годы были разными, но все равно вспоминаю их с теплотой, — говорит Екатерина.

Юлия пришла на линейку младшего сына — мальчик пошел в 6-й класс. Поддержать школьника пришла и старшая сестра Анастасия.

— Хочется, чтобы у ребенка все было хорошо, как можно меньше забот. Помогаю, поддерживаю — он справляется. Уроки я не проверяю, все делает сам, учится хорошо, — хвалит сына Юлия.

Юлия с дочерью Анастасией Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











— Когда я шла в первый класс, лил дождь, но я все равно была радостной. В руках были астры. Я ощущала праздник. Хочется, чтобы и наши дети ощущали 1 Сентября праздником, — говорит Юлия.

Сын Марии пошел сегодня в третий класс. Мальчик тщательно готовился: встал рано, сам собрался, подготовил подарок для учительницы.

— Каждый год волнительный, но интересный. Готовились с лета, читали книжки, закупали пеналы, ручки. Каникулы провели душевно, — перечисляет Мария.

Мария говорит, что очень гордится своим сыном Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Школьные годы женщины проходили в городе Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

— В первый класс меня провожали всей семьей. Моя бабушка была учительницей, а дедушка — заведующим управлением городского образования. Учиться мне нравилось, вспоминаю то время с теплотой. Мы играли в «Зарницу» — было очень интересно, бегали по всему городу, — вспоминает Мария.

Елена привела в школу двоих детей: ее старшая дочь пошла в 9-й класс, а сын — первоклассник.

— Сын пошел к той же учительнице, которая учила мою дочь. Так что у меня новый виток начальной школы — я уже подготовлена, научена, спокойна. Будет оставаться больше энергии на радость, — говорит Елена.

Елена любила учиться и школу вспоминает с улыбкой Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Когда Елена сама шла в первый класс, то сильно волновалась: достаточно ли быстро она читает, насколько хорошо считает.

— В школе было здорово, вспоминаю с улыбкой те годы. Иногда ловлю те же ощущения вместе со своими детьми — это здорово. 1 Сентября для нас праздник — хороший день. Здорово, что работодатели идут на встречу и дают выходной, чтобы родители могли провести день вместе со своими деться, — делится Елена.

Елизавета и Алевтина мамы третьеклассников. Обе уверяют, что с каждым годом восприятие начала учебы у их детей проходит спокойнее и легче. Сегодня маленькие школьники пришли на линейку в приподнятом настроении.

— Учиться им, конечно же, неохота, а вот по друзьям, по общению и по атмосфере они скучали, — улыбаются мамы.

Алевтина и Елизавета — мамы третьеклассников Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Елизавета любит свою школу, вспоминает это время с теплотой. Говорит, каждый день был интересным, но особенно ей запомнились дискотеки.

— Мы устраивали чаепития в классе, приносили кассеты, включали магнитофон и танцевали. Сейчас такого нет, а жаль. Детям нужна неформальная обстановка, чтобы они учились узнавать себя, — говорит Елизавета.

Алевтина пошла в школу рано — так решили ее родители.

— Видимо они хотели воспитать маленького гения. Я много училась, любила ходить на уроки. И дискотеки у нас тоже были: помню, как мы перематывали кассеты карандашом или ручкой, — рассказывает она.

Дочь Евгении пошла в 7-й класс: начало года она восприняла с энтузиазмом.

— Быть мамой подростка очень интересно. У меня хорошая девочка, хотя всплески бывают, но у кого их нет в этом возрасте? Порой я и сама веду себя как подросток: излишне эмоционирую, — говорит Евгения.

Евгения помнит свое 1 Сентября только по фото Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Дочери Евгении учиться нравится, а вот сама она вспоминает школьные годы с нелюбовью.

— Не понимаю восторгов, хоть и говорят — школьные годы чудесные, но я так не считаю. Ничего плохого со мной не происходило, мне просто нравится взрослая свободная жизнь без ограничений. Меня напрягало постоянное — «надо то и надо это», — отвечает Евгения.

Дети Дарьи и Юлии учатся вместе: девочки — семиклассницы.

— У меня вообще трое сегодня в школу пошли: один сын в первый класс, второй сын в шестой и дочь в седьмой. Я бы сказала, конечно, сейчас, что быть мамой трех школьников — отлично, но покривлю душой. Везде есть свои сложности, но в целом, когда ты видишь результат, то понимаешь — все не зря. У нас отличная школа, которая дорожит своими учениками, это видно, за детей я спокойна, — говорит Дарья.

Дети Дарьи и Юлии учатся в одном классе Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Юлия рассказала, что в школе ей очень нравилось быть ведущей: ее часто привлекали для разных мероприятий.

— Я была вовлечена во все школьные активности, мне очень нравилось, на Новый год наряжалась Снегурочкой. Любила и люблю петь. Я даже сейчас хожу на вокал, может быть, даже снова выступлю на сцене, любительской, вспомню — как это было в школе, — делится Юлия.

Дарья вспомнила историю и том, как в первый день школы ей на белую блузку упала почка с дерева и оставила желтое пятно.

— Так и проходила весь первый класс, — смеется она. — Помню, что 1 сентября было солнечно, меня впечатлила девочка с колокольчиком, я так захотела ей быть, стояла и думала: «Почему не я?».

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