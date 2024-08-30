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Стиль и красота обзор Муж на час или герой фильма для взрослых: звезда «Слова пацана» снялся в горячем видео

Муж на час или герой фильма для взрослых: звезда «Слова пацана» снялся в горячем видео

Актер показал подписчикам пикантные кадры в образе автомеханика

1 474
7 комментариев

Актер появился перед подписчиками в неожиданном образе

Никита Кологривый сменил имидж и примерил роль сексуального автомеханика.

— Пробуюсь в новом амплуа! Все для вас дорогие! — написал актер у себя в Telegram-канале.

Как вам образ?

Видео с непривычной для Никиты Кологривого ролью вызвало бурную реакцию — его сравнили с голливудским актером Ченнингом Тейтумом (сходство действительно есть), а также пошутили, что Никита теперь муж на час.

В последнее время Никита Кологривый стал публиковать меньше контента — преимущественно это кадры из спортзала, а недавно он заявил, что ему необходимо уйти в тень. Кологривый сказал, что очень занят, и обстоятельства не дают ему возможности общаться с поклонниками.

Недавно актер принял участие в шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ — он поделился историей, как однажды неудачно сходил на разборку с подростками.

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Никита Кологривый Муж на час Автомеханик
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Комментарии
8
Гость
30 августа 2024, 14:23
снялся в немецкой короткометражке про сантехника и милфу?
Гость
30 августа 2024, 14:24
талант!
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