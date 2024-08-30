Муж на час или герой фильма для взрослых: звезда «Слова пацана» снялся в горячем видео

Никита Кологривый сменил имидж и примерил роль сексуального автомеханика.
— Пробуюсь в новом амплуа! Все для вас дорогие! — написал актер у себя в Telegram-канале.
Видео с непривычной для Никиты Кологривого ролью вызвало бурную реакцию — его сравнили с голливудским актером Ченнингом Тейтумом (сходство действительно есть), а также пошутили, что Никита теперь муж на час.
В последнее время Никита Кологривый стал публиковать меньше контента — преимущественно это кадры из спортзала, а недавно он заявил, что ему необходимо уйти в тень. Кологривый сказал, что очень занят, и обстоятельства не дают ему возможности общаться с поклонниками.
Недавно актер принял участие в шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ — он поделился историей, как однажды неудачно сходил на разборку с подростками.