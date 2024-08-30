Муж на час или герой фильма для взрослых: звезда «Слова пацана» снялся в горячем видео

Актер появился перед подписчиками в неожиданном образе Источник: Telegram-канал Никита Кологривый











Никита Кологривый сменил имидж и примерил роль сексуального автомеханика.

— Пробуюсь в новом амплуа! Все для вас дорогие! — написал актер у себя в Telegram-канале.

Как вам образ? Источник: Telegram-канал Никита Кологривый

Видео с непривычной для Никиты Кологривого ролью вызвало бурную реакцию — его сравнили с голливудским актером Ченнингом Тейтумом (сходство действительно есть), а также пошутили, что Никита теперь муж на час.

В последнее время Никита Кологривый стал публиковать меньше контента — преимущественно это кадры из спортзала, а недавно он заявил, что ему необходимо уйти в тень. Кологривый сказал, что очень занят, и обстоятельства не дают ему возможности общаться с поклонниками.