«Ночная смена добавляет нотку романтики»: диспетчер из Толмачево попала в полуфинал конкурса красоты — смотрим фото

Девушка много путешествует Источник: предоставлено Аленой Пановой











Жительница Новосибирска Алена Панова стала полуфиналисткой профессионального конкурса «Авиа Мисс». Сибирячка работает авиадиспетчером в Толмачево.

Как рассказала Алена, она родилась в авиационной семье и с самого раннего детства слушала рассказы о самолетах и аэропортах. О заграничный командировках Алене рассказывал отец.

После школы девушка пошла в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, который окончила с отличием. После учебы Алена Панова пошла работать в аэропорт Толмачево. Здесь она проработала уже 11 лет.

Уже 11 лет Алена работает в Толмачево Источник: предоставлено Аленой Пановой











— Несмотря на всю ответственность, напряженность и достаточно сложный график работы, каждый раз возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, ведь обеспечить безопасность взлетно-посадочных операций — это большая честь для меня! А сложная ночная смена добавляет нотку романтики в ежедневную рутину, ведь каждый раз я отправляю самолеты в фиолетовый закат и встречаю их из розового рассвета, умопомрачительное зрелище! — поделилась эмоциями Алена.

В конкурсе «Авиа Мисс» диспетчер решила поучаствовать, так как хотела попробовать что-то новое и получить яркие эмоции.

В июле этого года стюардесса из Новосибирска Валерия Беляцкая стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс». Она рассказала, как поддерживает красоту в сложном графике.