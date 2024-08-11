«Внутри есть чип». Российская «Барби» созналась, в какую сумму ей обошлась новая грудь пятого размера

Блогер сделала четвертую операцию по увеличению груди Источник: предоставлено Анной Даниловой











Анна Данилова — бизнесвумен и блогер из Екатеринбурга, и она не устает превращать себя в Барби. Недавно красавица увеличила грудь: такой подарок сделала себе на день рождения. Блогер рассказала E1.RU, как все прошло, долго ли восстанавливаться после операции, какие есть риски и кто помог оплатить дорогостоящую мечту. И конечно, поделилась результатом.

Анна мечтала о груди пятого размера, но в Екатеринбурге такую операцию никто не хотел делать.

— Когда я спрашивала, могут ли мне привезти такие импланты — еще до того, как я себе поставила 625 миллилитров, — у врачей были круглые глаза: «Нет, это неэтично, мы с такими размерами не работаем!» — рассказывает Анна.

Тогда «Барби» начала искать врача в Москве. И нашла его через соцсети. Операция состоялась в конце июля:

— Классный хирург, она делала грудь многим селебрити и специализируется именно на больших размерах.

«Барби» сделала грудь у звездного хирурга Источник: предоставлено Анной Даниловой











По ее словам, грудь пятого размера сразу получить не удастся. До последней операции Анна трижды побывала в руках хирурга.

— В первый раз — когда родила дочку. Все хирурги в один голос сказали: «Разрез будет под грудью, максимум, что мы вам поставим, — это 180 миллилитров». Разрез под грудью меня категорически не устраивал, потому что шрамы — изуродованное тело. Их видно все равно, чем ты их потом ни шлифуй, — поясняет Анна.

Я хотела доступ [для имплантов] через сосок — такой метод в то время был инновационным. Анна Данилова, блогер

На первую операцию «Барби» решилась после рождения дочки Источник: предоставлено Анной Даниловой











Блогер хранит все свои импланты Источник: предоставлено Анной Даниловой

Сначала Анна поставила себе 260 миллилитров — тоже в Москве. Она призналась, что грудь резко поменяла ее жизнь: стали чаще обращать внимание.



— Помню, вышла после операции (первый раз все прошло так легко!) на Красной площади — и подбежала команда баскетболистов фоткаться: «Russian Pamela!» — вспоминает блогер.

Анна с 260-миллилитровыми имплантами Источник: предоставлено Анной Даниловой











Анна создала себе идеальную фигуру Источник: предоставлено Анной Даниловой











Во второй раз уральская Барби увеличила грудь до 460 миллилитров. Тогда у нее была тяжелая работа, спорт забросила и сильно поправилась.

Когда Анна поправилась, грудь перестала быть заметной Источник: предоставлено Анной Даниловой











Вот такой была одно время Анна Источник: предоставлено Анной Даниловой











Она проходила с такой грудью год, но оказалось, что производитель отозвал бракованные импланты из-за случаев лимфомы по всему миру. Тогда Анна похудела на 30 килограммов и увеличила бюст еще на размер.

— Я поставила 625 миллилитров и проходила так три года. Особенность этих имплантов в том, что у них внутри есть чип. Вам дают специальную книжечку, в которой ID-сертификат и QR-код. Можно скачать определенное приложение и отслеживать, где вы находитесь, — рассказывает блогер.

Можно навести QR-код прямо на грудь — и выдаст серию, дату установки, объем, профиль, доктора. Анна Данилова, блогер

Анна с четвертым размером груди Источник: предоставлено Анной Даниловой











Источник: предоставлено Анной Даниловой











Через некоторое время после того, как Анна сделала себе грудь четвертого размера, она поняла, что объема не хватает. И начала думать над тем, чтобы поставить импланты максимального размера — 1050 миллилитров. Но врач отказалась.

— Все говорили: «Аня, ни в коем случае не делай больше. Сейчас у тебя самая роскошная грудь, какая у тебя вообще была». А моя доктор сказала: «У вас очень узкая грудная клетка, я не буду вам ставить такие импланты, чересчур для вас», — говорит блогер.

Искусственный интеллект перед операцией смоделировал пятый размер груди Источник: предоставлено Анной Даниловой











«Барби» хрупкая, и для того, чтобы поставить 925 миллилитров, ей пришлось поправиться. Импланты мечты она ждала три месяца из-за больших проблем с поставками силикона во всем мире.

— Многие думают, что поставить грудь — это просто сделать операцию. Но это 50 процентов успеха, а остальные 50 — процесс реабилитации. Если не будете выполнять рекомендации, реально могут быть осложнения либо некрасивая грудь. Доктор сказала, что с таким объемом мне ни в коем случае нельзя улетать домой. Она наблюдала меня неделю. Смотрела, как ношу бандаж, — его нельзя снимать. Нужно спать только на спине, желательно полусидя, — объясняет Анна.

Перед операцией на груди сделали разметку Источник: предоставлено Анной Даниловой











Вот такой результат получился сразу после Источник: предоставлено Анной Даниловой

Также во время реабилитации необходимо пить антибиотики.



— У меня была знакомая, она сделала грудь и на второй день пошла пить шампанское — забыла про антибиотики. У нее были очень серьезные осложнения. Делали повторную операцию, откачивали из груди кровь, — поясняет блогер.



Увеличение груди Анне обошлось в миллион рублей — в эту стоимость вошли импланты, работа хирурга и реабилитация. Блогер говорит, что воплотить мечту в жизнь ей помог поклонник из Франции, с которым она еще никогда не виделась:



— Мы встретились на сайте знакомств, он влюбился и спросил, какая у меня мечта. Я сказала, грудь. Вот что такое европейские мужчины и как они ценят русских женщин. Когда мне делали операцию, он собрал друзей и все праздновали. Присылал видео, как открывают шампанское, специально по этому случаю заказали фокусника.

Теперь у Анны заветный пятый размер груди Источник: предоставлено Анной Даниловой











Вау? Да! Такое себе

Данилова добавила, что если сложить стоимость всех ее операций, то она уже равна цене Mercedes-AMG.

Своему поклоннику Данилова посвятила целое видео Источник: предоставлено Анной Даниловой

В большом интервью E1.RU Анна признавалась, что все вокруг считают, что у нее было много пластических операций. Об этом ей говорят и пишут, и чаще всего осуждают, хотя блогер всего лишь сделала грудь и накачала губы. Желание увеличить их появилось после просмотра фильма «Спасатели Малибу»: «Барби» была под впечатлением от героини Памелы Андерсон.