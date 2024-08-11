«Внутри есть чип». Российская «Барби» созналась, в какую сумму ей обошлась новая грудь пятого размера

Анна Данилова — бизнесвумен и блогер из Екатеринбурга, и она не устает превращать себя в Барби. Недавно красавица увеличила грудь: такой подарок сделала себе на день рождения. Блогер рассказала E1.RU, как все прошло, долго ли восстанавливаться после операции, какие есть риски и кто помог оплатить дорогостоящую мечту. И конечно, поделилась результатом.
Анна мечтала о груди пятого размера, но в Екатеринбурге такую операцию никто не хотел делать.
— Когда я спрашивала, могут ли мне привезти такие импланты — еще до того, как я себе поставила 625 миллилитров, — у врачей были круглые глаза: «Нет, это неэтично, мы с такими размерами не работаем!» — рассказывает Анна.
Тогда «Барби» начала искать врача в Москве. И нашла его через соцсети. Операция состоялась в конце июля:
— Классный хирург, она делала грудь многим селебрити и специализируется именно на больших размерах.
По ее словам, грудь пятого размера сразу получить не удастся. До последней операции Анна трижды побывала в руках хирурга.
— В первый раз — когда родила дочку. Все хирурги в один голос сказали: «Разрез будет под грудью, максимум, что мы вам поставим, — это 180 миллилитров». Разрез под грудью меня категорически не устраивал, потому что шрамы — изуродованное тело. Их видно все равно, чем ты их потом ни шлифуй, — поясняет Анна.
Я хотела доступ [для имплантов] через сосок — такой метод в то время был инновационным.
Сначала Анна поставила себе 260 миллилитров — тоже в Москве. Она призналась, что грудь резко поменяла ее жизнь: стали чаще обращать внимание.
— Помню, вышла после операции (первый раз все прошло так легко!) на Красной площади — и подбежала команда баскетболистов фоткаться: «Russian Pamela!» — вспоминает блогер.
Во второй раз уральская Барби увеличила грудь до 460 миллилитров. Тогда у нее была тяжелая работа, спорт забросила и сильно поправилась.
Она проходила с такой грудью год, но оказалось, что производитель отозвал бракованные импланты из-за случаев лимфомы по всему миру. Тогда Анна похудела на 30 килограммов и увеличила бюст еще на размер.
— Я поставила 625 миллилитров и проходила так три года. Особенность этих имплантов в том, что у них внутри есть чип. Вам дают специальную книжечку, в которой ID-сертификат и QR-код. Можно скачать определенное приложение и отслеживать, где вы находитесь, — рассказывает блогер.
Можно навести QR-код прямо на грудь — и выдаст серию, дату установки, объем, профиль, доктора.
Через некоторое время после того, как Анна сделала себе грудь четвертого размера, она поняла, что объема не хватает. И начала думать над тем, чтобы поставить импланты максимального размера — 1050 миллилитров. Но врач отказалась.
— Все говорили: «Аня, ни в коем случае не делай больше. Сейчас у тебя самая роскошная грудь, какая у тебя вообще была». А моя доктор сказала: «У вас очень узкая грудная клетка, я не буду вам ставить такие импланты, чересчур для вас», — говорит блогер.
«Барби» хрупкая, и для того, чтобы поставить 925 миллилитров, ей пришлось поправиться. Импланты мечты она ждала три месяца из-за больших проблем с поставками силикона во всем мире.
— Многие думают, что поставить грудь — это просто сделать операцию. Но это 50 процентов успеха, а остальные 50 — процесс реабилитации. Если не будете выполнять рекомендации, реально могут быть осложнения либо некрасивая грудь. Доктор сказала, что с таким объемом мне ни в коем случае нельзя улетать домой. Она наблюдала меня неделю. Смотрела, как ношу бандаж, — его нельзя снимать. Нужно спать только на спине, желательно полусидя, — объясняет Анна.
Также во время реабилитации необходимо пить антибиотики.
— У меня была знакомая, она сделала грудь и на второй день пошла пить шампанское — забыла про антибиотики. У нее были очень серьезные осложнения. Делали повторную операцию, откачивали из груди кровь, — поясняет блогер.
Увеличение груди Анне обошлось в миллион рублей — в эту стоимость вошли импланты, работа хирурга и реабилитация. Блогер говорит, что воплотить мечту в жизнь ей помог поклонник из Франции, с которым она еще никогда не виделась:
— Мы встретились на сайте знакомств, он влюбился и спросил, какая у меня мечта. Я сказала, грудь. Вот что такое европейские мужчины и как они ценят русских женщин. Когда мне делали операцию, он собрал друзей и все праздновали. Присылал видео, как открывают шампанское, специально по этому случаю заказали фокусника.
Вау?
Данилова добавила, что если сложить стоимость всех ее операций, то она уже равна цене Mercedes-AMG.
В большом интервью E1.RU Анна признавалась, что все вокруг считают, что у нее было много пластических операций. Об этом ей говорят и пишут, и чаще всего осуждают, хотя блогер всего лишь сделала грудь и накачала губы. Желание увеличить их появилось после просмотра фильма «Спасатели Малибу»: «Барби» была под впечатлением от героини Памелы Андерсон.
Как вам грудь нашей героини?